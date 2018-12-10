Hanuka mumlarÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in yandÄ±

Yahudi toplumunun 'IÅŸÄ±klar' bayramÄ± Hanuka, ÅžiÅŸli'de kutlandÄ±. BayramÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yakÄ±lan her mum aydÄ±nlÄ±ÄŸa, barÄ±ÅŸa ve sevgiye adandÄ±.

Yahudi toplumunun “IÅŸÄ±klar” bayramÄ± Hanuka, ÅžiÅŸli Belediyesi ev sahipliÄŸinde gerçekleÅŸtirilen etkinlikle kutlandÄ±. Sekiz gün süren bayramÄ±n son günü düzenlenen etkinlikte yakÄ±lan her mumun aydÄ±nlÄ±ÄŸa, barÄ±ÅŸa ve sevgiye adandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°brani takvimine göre Kislev ayÄ±nÄ±n 25’inde baÅŸlayÄ±p sekiz gün süren ve tanrÄ±ya yeniden adanma bayramÄ± olan Hanuka etkinliklerle kutlandÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

DHA'nÄ±n haberine göre, etkinlikte söz alan ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± H. Hayri Ä°nönü, “ÅžiÅŸli tarihi çok eski olmasa da camisi, sinagogu, kiliseleri ile birçok farklÄ± inancÄ±n bir arada kardeÅŸçe yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir yer. Åžimdiye kadar böyleydi. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Biz aslÄ±nda farklÄ±lÄ±k diyoruz ama farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z yok. Ufak tefek farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z varsa da hepimiz biriz. Bu yÄ±l yakacaÄŸÄ±mÄ±z Hanuka mumlarÄ±nÄ± tüm ülkemizi, bölgemizi ve dünyamÄ±zÄ± sevgi, barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± diliyorum. Musevi kardeÅŸlerimin bayramÄ±nÄ± candan kutluyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Türk HahambaÅŸÄ± Rav Ä°sak Haleva da, “MuteÅŸem olan bu tablonun Türkiye’nin; Akdeniz, Ege, Karadeniz, MarmarasÄ± gibi her bölgesine, dalgalarÄ±nÄ±n bütün dünyaya ve okyanuslara daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Bu tablo, birlik ve beraberlik tablosu olarak bir numune olsun” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 09:53

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