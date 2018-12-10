Nagehan AlÃ§Ä±: CHP'de ÃœskÃ¼dar iÃ§in Ã¼nlÃ¼ bir sanatÃ§Ä±nÄ±n adÄ± geÃ§iyor

HabertÃ¼rk yazarÄ± Nagehan AlÃ§Ä±, CHP'nin ÃœskÃ¼dar iÃ§in Ã¼nlÃ¼ bir ismi aday olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti. AlÃ§Ä±'nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re bu isim, Berhan ÅžimÅŸek.

Habertürk yazarÄ± Nagehan AlçÄ±, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimlere iliÅŸkin olarak kulis bilgi yazdÄ±. AlçÄ±'nÄ±n iddiasÄ±na göre, CHP'de Üsküdar için ünlü bir sanatçÄ±nÄ±n adÄ± geçiyor ve bu isim Berhan ÅžimÅŸek.

Nagehan AlçÄ±, "CHP'de Ä°stanbul ve Ankara tamam, sÄ±ra Ä°zmir'de" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda, "CHP'nin içi cadÄ± kazanÄ±. Bu her zamanki durum denebilir ama yerel seçimler yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için iktidar savaÅŸlarÄ± doruk noktasÄ±nda. Herkes kendi adayÄ±nÄ± çÄ±karma derdinde" ifadesini kullandÄ±. "DuyduÄŸuma göre Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu bu nedenle genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± dahil parti içinden birileri üzerinden kendisine ulaÅŸan araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±na güvenmiyormuÅŸ ve herkesi bypass ederek yalnÄ±zca kendisine bilgi vermesi için 4-5 ÅŸirket ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ. Sonuçlar doÄŸrudan Kemal Bey'e geliyor" diyen AlçÄ±, sözlerinin devamÄ±nda ÅŸu iddialarÄ± ileri sürdü:

"Üsküdar kritik bir semt. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AKP'nin adayÄ± mevcut belediye baÅŸkanÄ± Hilmi Türkmen yüzde 45.6 ile kazanÄ±rken CHP'nin adayÄ± Ä°hsan Özkes yüzde 43.1 almÄ±ÅŸtÄ±. Gerçi Özkes'in eski müftü olmasÄ± oylarÄ± artÄ±rmada rol oynadÄ± denmiÅŸti ama neticede fark çok azdÄ±. O nedenle Üsküdar'a aday belirleme konusunda özel bir gayret sarf ediyor CHP. Üsküdar'Ä± isteyenlerden birinin Berhan ÅžimÅŸek olduÄŸunu duydum. Bunu ilk kez ben yazÄ±yorum. ÅžimÅŸek, Üsküdar'Ä± çok istiyormuÅŸ ancak teÅŸkilat son dönemdeki seçimlerde ÅžimÅŸek'in ayaÄŸÄ±ndaki bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± öne sürerek sahada yeterince çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. O nedenle son seçimlerde listelerde kendine gerilerde yer bulabilmiÅŸ ve Meclis'e girememiÅŸ. Åžimdi bu açÄ±ÄŸÄ±nÄ± televizyonlara çok çÄ±karak kapamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor." (HABER MERKEZÄ°)

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