Hapis cezasÄ± onanan AyÅŸe DÃ¼zkan'dan 'veda yazÄ±sÄ±'

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem'le dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan kampanyaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hapis cezasÄ± alan AyÅŸe DÃ¼zkan, 'veda yazÄ±sÄ±' yazdÄ±.

KapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için aldÄ±ÄŸÄ± 1 yÄ±l 6 aylÄ±k hapis cezasÄ± onanan AyÅŸe Düzkan, Yeni YaÅŸam gazetesinde "veda yazÄ±sÄ±" yazdÄ±.

Kendisiyle birlikte RagÄ±p Duran, Hüseyin BektaÅŸ ve Mehmet Ali Çelebi'nin de 18 ay, Hüseyin Aykol'un ise 2 yÄ±lla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Düzkan, "çok yakÄ±n bir zamanda, bu cezayÄ± yatmak üzere teslim olacaÄŸÄ±m. cezaevinde yazma ve yazÄ±yÄ± ulaÅŸtÄ±rma koÅŸullarÄ± nasÄ±l olur bilemiyorum. o yüzden bu, bir süreliÄŸine bile olsa bir veda yazÄ±sÄ±" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe yazÄ±sÄ±nda "en basitinden bir gazeteci dayanÄ±ÅŸmasÄ±na dava açÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± bir yana, hapis cezasÄ± verilmesi birçok ÅŸeyi gösteriyor tabii. en baÅŸta bu mesleÄŸin ve dolayÄ±sÄ±yla halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ±n nasÄ±l bir tehlike altÄ±nda olduÄŸunu… çünkü özgür gündem nöbetçi genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi,her ÅŸeyden önce gazeteciliÄŸi korumaya yönelik bir dayanÄ±ÅŸma eylemiydi.ama aynÄ± zamanda,-en azÄ±ndan benim için- bir türk olarak, bu topraklarda barÄ±ÅŸ talebine sahip çÄ±kmak anlamÄ±na geliyordu." dedi.

Düzkan'Ä±n "GörüÅŸmek üzere" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± burayÄ± tÄ±klayarak okuyabilirsiniz. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ±nda gazetecilerin hapis cezasÄ± onandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 09:31

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