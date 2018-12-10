ErdoÄŸan'a afiÅŸ ve bayrak dÃ¼zenlemesi yanÄ±tÄ±: Kendinle baÅŸla

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Filiz Buluttekin, her yere afiÅŸ ve bayrak asÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸanâ€™a yanÄ±t verdi: Kendinle baÅŸla

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Filiz Buluttekin, çevreye ve insana saygÄ±lÄ± bir seçim kampanyasÄ± yürütme hedefiyle her yere afiÅŸ ve bayrak asÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini söyleyen Recep Tayyip ErdoÄŸan’a, kentte asÄ±lÄ± posterlerini hatÄ±rlatÄ±p, “Gürültü ve görüntü kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak istiyorsa kendisiyle baÅŸlamalÄ±” yanÄ±tÄ± verdi.

MA'da yer alan habere göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6 AralÄ±k’ta yapÄ±lan il baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda yürütecekleri yerel seçim kampanyasÄ±na dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda, görüntü ve gürültü kirliliÄŸinin önüne geçmek için her yere afiÅŸ ve bayrak asÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸi söyledi. ErdoÄŸan, bu kararla “çevreye ve insana saygÄ±lÄ±” bir seçim kampanyasÄ± yürütme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± savundu.

ErdoÄŸan’Ä±n bu sözleri, 16 Nisan 2017 referandumdan bu yana özellikle bölge kentlerinin caddelerinde asÄ±lÄ± bulunan ErdoÄŸan’Ä±n posterlerini yeniden gündeme getirdi.

DiyarbakÄ±r’da, 24 Haziran’da yapÄ±lan genel seçimler öncesinde Çevre Yolu, Urfa BulvarÄ± ve ElazÄ±ÄŸ Caddesi’ndeki aydÄ±nlatma direklerine asÄ±lÄ± bulunan bu ErdoÄŸan posterlerinin indirilmesi için HDP Ä°l Örgütü tarafÄ±ndan BaÄŸlar Ä°lçe Seçim Kurulu’na baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

YSK'YE RAÄžMEN POSTERLER Ä°NDÄ°RÄ°LMEDÄ°

BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren Ä°lçe Seçim Kurulu, 298 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 60 ve 61’inci maddeleri ile YSK’nin 26 MayÄ±s 2018 tarih ve 331 sayÄ±lÄ± kararÄ±na dayanarak afiÅŸlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± vermiÅŸ, ancak bu karara raÄŸmen ErdoÄŸan posterleri indirilmemiÅŸti.

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Filiz Buluttekin, bu durum üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klama nedeniyle ErdoÄŸan’a, “Gürültü ve görüntü kirliliÄŸini ortadan kaldÄ±rmak istiyorsa kendisiyle baÅŸlamalÄ±” diyerek yanÄ±tÄ± verdi.

Buluttekin, YSK’nin kararÄ±na raÄŸmen kentte halen asÄ±lÄ± bulunan ErdoÄŸan posterlerinin görüntü kirliliÄŸi yarattÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, ilk olarak bunlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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