FotoÄŸraf: DHA
Ã‡anakkale'de servis kazasÄ±nda Ã¶len 4 iÅŸÃ§i topraÄŸa verildi
Ã‡anakkale'nin Biga ilÃ§esinde, iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ile TIR'Ä±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden 4 iÅŸÃ§i topraÄŸa verildi.
Çanakkale'de iÅŸçi servisiyle TIR'Ä±n çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ölen 4 iÅŸçi topraÄŸa verildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, TIR'Ä±n iÅŸçileri taÅŸÄ±yan servis minibüsüne çarpmasÄ± sonucu meydana gelen kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden Fikriye Gergin (47), Pakize Keçeçi (54), Caner Bucak (53) ve Hatice Gökhan (47) topraÄŸa verildi.
Dün sabah saatlerinde Biga ilçesi Yeniceköy mevkiinde meydana gelen olayda Ä°brahim Orhan yönetimindeki 16 BM 893 plakalÄ± TIR, BalÄ±kesir'in Gönen ilçesindeki meyve suyu fabrikasÄ±na iÅŸçi taÅŸÄ±yan Mustafa Bircan (65) yönetimindeki 17 KP 111 plakalÄ± minibüse arkadan çarptÄ±. Kazada minibüsteki iÅŸçilerden Caner Bucak, Fikriye Gergin, Pakize Keçeci ve Hatice Gökhan hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12 kiÅŸi ise yaralandÄ±.
Ölen iÅŸçilerden Caner Bucak Biga'da, Fikriye Gergin ve Pakize Keçeci Biga'ya baÄŸlÄ± Yenice köyünde, Hatice Gökhan ise Yenice ilçesi KalkÄ±m beldesinde topraÄŸa verildi. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 11:50