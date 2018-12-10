Ã‡anakkale'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼sle tÄ±r Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 4 Ã¶lÃ¼ 16 yaralÄ±

Ã‡anakkale'nin Biga ilÃ§esinde, iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s ile tÄ±r Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iÅŸçileri taÅŸÄ±yan minibüs ile tÄ±r çarpÄ±ÅŸtÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, BalÄ±kesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanÄ±n iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüs ile tÄ±r, Yeniceköy mevkisinde çarpÄ±ÅŸtÄ±.Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 16 kiÅŸi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Çan'dan Biga'ya kömür taÅŸÄ±yan Ä°brahim Orhan idaresindeki 16 BM 893 plakalÄ± tÄ±r, Yeniceköy mevkisinde BalÄ±kesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanÄ±n iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan Mustafa Bircan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 17 KK 111 plakalÄ± minibüse arkadan çarptÄ±.

Kaza sonrasÄ± olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Fikriye Gergin, Pakize Keçeci, Caner Bucak ve Hatice Gökhan hayatÄ±nÄ± kaybetti, 16 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Durumu hafif 5 yaralÄ±, Biga Devlet Hastanesi ile Özel Can Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi. DiÄŸer 11 kiÅŸinin tedavisi sürüyor.

'ARAÇTAKÄ°LERÄ°N HEPSÄ° ARKADAÅžIM'

Gönen'deki fabrikaya gitmek için servis bekleyen ÇiÄŸdem Barutçu, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kendisinin de aynÄ± minibüsle fabrikaya gitmek için beklediÄŸini ifade etti. Barutçu, "Araçtakilerin hepsi arkadaÅŸÄ±m. Bir meyve suyu fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Her sabah servisle Gönen'e gidiyoruz. Bu sabah servisi beklerken acÄ± haberi aldÄ±m. Çok üzgünüm. HayatÄ±nÄ± kaybedenlere rahmet, yaralÄ± arkadaÅŸlarÄ±ma acil ÅŸifalar diliyorum." dedi.

Barutçu, minibüste kaza sÄ±rasÄ±nda 24 kiÅŸi bulunduÄŸunu, kendisiyle 25 iÅŸçinin Biga'dan Gönen'e gittiÄŸini kaydetti. (Çanakkale/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 11:14

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