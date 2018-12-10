Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°stanbul adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilk kez konuÅŸtu

AKP'nin Ä°stanbul adayÄ± olacaÄŸÄ± konuÅŸulan Meclis BakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m iddialarla ilgili ilk kez konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, adaylÄ±ÄŸÄ± kadere baÄŸladÄ±.

Yerel seçimlerde AKP'nin Ä°stanbul adayÄ± olacaÄŸÄ± konuÅŸulan Meclis BakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m iddialarla ilgli ilk kez konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Kader çizgimizde ne varsa onu göreceÄŸiz, bundan kaçÄ±ÅŸ yok" dedi.

Habertürk yazarÄ± Muharrem SarÄ±kaya'nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, hakkÄ±nda çÄ±kan “Protokolde geri düÅŸmek istemiyor, yeni düzenleme istiyor” ve “Ä°stanbul ilçe belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ± istemedi, kendi belirmeyi arzu ediyor” iddialarÄ±na da yanÄ±t verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, hakkÄ±nda konuÅŸulanlarÄ± ÅŸöyle deÄŸerlendirdi:

"Bütün bu yazÄ±lan, çizilenleri okuyunca tebessüm ediyorum, "Ya ben bunlarÄ± ne zaman söylemiÅŸim" diye de kendi kendime soru soruyorum. Bunlar benim dÄ±ÅŸÄ±mda konuÅŸuluyor. Ancak, ben ömrü hayatÄ±mda makamlarÄ±n en yükseÄŸinin, milletin gönlündeki makam olduÄŸunu düÅŸünüyorum; bakÄ±ÅŸÄ±m hep bu olmuÅŸtur. Millet bize fÄ±rsat verir, imkan verirse çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z, tamam derse de orada da bÄ±rakmasÄ±nÄ± biliriz. Yani devlet umuru neyi gerektiriyorsa o yapÄ±lÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 08:10

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