Mansur YavaÅŸ'tan Ankara adaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonuÃ§lanmadÄ±

AdÄ± CHP-Ä°yi Parti ittifakÄ±nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak geÃ§en Mansur YavaÅŸ, 'GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler henÃ¼z sonuÃ§lanmadÄ±' dedi.

2019 yerel seçimleri öncesi adÄ± CHP-Ä°yi Parti ittifakÄ±nÄ±n Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak geçen Mansur YavaÅŸ, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla görüÅŸmelerin sonuçlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

2014 seçimlerini kÄ±l payÄ±yla Melih Gökçek'e kaybeden YavaÅŸ, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için ismi gündeme geldiÄŸinde "Ankara rozetsiz yönetilmelidir" çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla dikkat çekti.

YavaÅŸ'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±na Ä°YÄ° Parti yönetiminin yanÄ± sÄ±ra Saadet Partisinden de olumlu açÄ±klamalar geldi.

Ancak CHP'nin "Ankara rozetsiz yönetilmelidir" ifadesi sonrasÄ± baÅŸka arayÄ±ÅŸlara girdiÄŸi, Metin Özarslan isminin gündeme geldiÄŸi iddia edildi.

Mansur YavaÅŸ, dün gece Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla "Bu saat itibarÄ± ile Ä°ttifak görüÅŸmeleri henüz sonuçlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. SaygÄ± ile duyururum" dedi.

Bu saat itibarÄ± ile Ä°ttifak görüÅŸmeleri henüz sonuçlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. SaygÄ± ile duyururum — Mansur YavaÅŸ (@mansuryavas06) 9 AralÄ±k 2018

Mansur YavaÅŸ, 2014'te CHP'nin büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± olarak seçimi kaybettikten sonra CHP üyeliÄŸinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 07:58

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