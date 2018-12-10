Meteoroloji'den kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ uyardÄ±: Marmara ve Ege bÃ¶lgelerinde saÄŸanak ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksama gibi sorunlar yaÅŸanabilir.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan, Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar, yurdun birçok bölgesinde de kuvvetli rüzgar ve fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi duyuruldu.

Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar, yurdun birçok bölgesinde de kuvvetli rüzgar ve fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi duyuruldu.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamalara göre, Marmara Bölgesi'nde Ä°stanbul, Çanakkale, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Bursa ve Yalova'da; Ege Bölgesi'nde ise Ä°zmir, AydÄ±n, Manisa, UÅŸak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, MuÄŸla'da ise çok kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n beklendiÄŸi duyuruldu. YapÄ±lan duyurularda vatandaÅŸlarÄ±n, sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuz durumlara karÅŸÄ± tedbirli olmalarÄ± istendi. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Pazartesi öÄŸle saatlerinde baÅŸlayÄ±p Marmara'da SalÄ± günü sabah saatlerine kadar, Ege'de ise Pazartesi gecesine kadar devam edeceÄŸi kaydedildi.

BÄ°RÇOK BÖLGEYE FIRTINA VE KUVVETLÄ° RÜZGAR UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji tarafÄ±ndan yapÄ±lan diÄŸer bir uyarÄ±da da, yurdun birçok bölgesinde fÄ±rtÄ±na ve kuvvetli rüzgarlarÄ±n etkili olacaÄŸÄ± kaydedildi. FÄ±rtÄ±na ve kuvvetli rüzgarlarÄ±n, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu, Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz ve DoÄŸu Anadolu bölgeleri ile Kastamonu, Sinop, AdÄ±yaman ve DiyarbakÄ±r çevrelerinde Pazartesi'nden itibaren etkisini göstereceÄŸi belirtildi. Bu bölgeler de yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n, baÅŸta soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± zehirlenmeler olmak üzere, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, çatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi. (Ankara/DHA)

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