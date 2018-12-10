Maltepe'de plastik fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

Maltepe'ye baÄŸlÄ± BÃ¼yÃ¼kbakkalkÃ¶y'de bir plastik fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Ä°stanbul'un Maltepe ilçesine baÄŸlÄ± Büyükbakkalköy'de bir plastik fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda fabrikanÄ±n birinci katÄ±nda baÅŸlayan yangÄ±n kÄ±sa sürede büyüyerek diÄŸer katlara da sÄ±çradÄ±. YangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Büyükbakkalköy KaÅŸif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlÄ± fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sürede tüm fabrikayÄ± sardÄ±. Çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi.

YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda fabrikada kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ä°tfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardÄ±ndan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°BB'NÄ°N AÇIKLAMASI

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, KaÅŸif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüÄŸünde 3 katlÄ± plastik fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. YangÄ±na Büyükbakkalköy, YakacÄ±k, Maltepe, KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ±, Sultanbeyli, KadÄ±köy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, YenidoÄŸan, Üsküdar, ÅžiÅŸli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiÄŸi kaydedildi. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 07:45

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