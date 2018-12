Ä°ZBAN iÅŸÃ§ileri greve baÅŸladÄ±

Metehan UD

Enflasyon altındaki zam oranından dolayı İZBAN'da bu sabah itibari ile seferler dururken İZBAN yönetimi yine grev kırıcı hamle yaptı. Taşeron 5 makinistle uzun aralıklarla seferler sürdürülmeye çalışılıyor. Grev süresince seferler, sabah 06.30 ile 09.30 ve akşam 16.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Grev etkisini gösterirken erken saatlerden itibaren kentin birçok noktasında trafik yoğunlaştı.

İzmir’de kent içi ulaşımın ana arterlerinden olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortak kuruluşu olan İZBAN'da şirket bürokratları ile Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine grev başladı. Bu sabah İZBAN'da seferler yapılmadı. Grev Alsancak Garına pankartın asılmasıyla başladı. Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkenin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biri olan İZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçi de greve çıktı. 40 istasyona ve 136 kilometreye ulaşan İZBAN’da günde 400 bin civarında insan taşınıyor.

6 aydır süren 4. dönem toplu iş sözleşmelerinde şimdiye kadar 63 maddelik taslağın işçiler açısından önemli olan 24 maddesinde anlaşmaya varılamadı. Demiryol-İş Sendikası'na üye işçiler ilk yıl için yüzde 27 net, ikinci yıl ise enflasyon oranında zam verirken İZBAN yönetimi bütün sosyal haklar dahil yüzde 22 zam önerdi. İşçilerin 112 günlük ikramiye talebine karşı İZBAN bürokratları 95 gün ikramiye önerdi. Yine işçilerin talepleri arasında olan sürüş ve vardiya tazminatı taleplerinde da anlaşma varılamadı.

İZBAN bürokratları greve 3 gün kala ortalama yüzde 16'lık tekliflerini yüzde 22 oranına çekti. Sendika ise teklifi işçilerin onayına sundu. Yapılan oylama sonucunda 320 İZBAN işçisi teklifi kabul etmezken sadece 6 işçi verilen teklifi yeterli buldu.

DEMİRYOL-İŞ: BU TEKLİFİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Demiryol-İş sendikası, sabah saat 10:00'da Alsancak Garı önünde açıklama yaptı. Açıklamada "İZBAN işçisi direnişin simgesi", "Direne direne kazanacağız" ve "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganları atılırken Liman-İş üyesi liman işçileri de "İZBAN işçisi yalnız değildir" ve "Yaşasın sınıf dayanışması" pankartları ile greve desteğe geldi. Açıklamaya Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ile emek örgütlerinin üyeleri de katıldı.

Şube Başkanı Hüseyin Ervüz yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullandıklarını belirterek "En baştan beri tüm iyi niyetimizle sürdürdüğümüz görüşmelerde işverenimiz maalesef çalışanlarını mutlu edecek, en azından enflasyondan koruyacak kadar dahi bir ücret zammı teklif etmemiştir. İZBAN işçisi 1 Ocak 2018'den bu yana ücret zammı almadı. Son 1 yıllık enflasyon % 21,62, Ocak ayından bugüne kadar geçen 11 aylık dönemin enflasyonu ise % 20,80 olmuştur. İşverenimizin teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık %21 ve 2018 Aralık sonuna kadar geçerli olacak, yani 20,80 enflasyonun üzerine daha 7 aylık enflasyon gelecek. Teklif edilen zammın ücretlerimizi sadece enflasyona karşı koruması için bugünden sonraki 7 aylık enflasyonun binde 2 olması gerekiyor. Demiryol-İş Sendikası olarak aranızda 7 aylık enflasyonun binde 2 olacağına inanacak herhangi birinin olduğunu düşünmüyoruz. Bunun dışında hepinizin bildiği gibi şu an ülkemizde asgari ücret zammının en az enflasyon oranında olması konuşuluyor. Ülkemizin önde gelen ekonomi uzmanlarının enflasyon beklentilerinin % 30'ları aştığı, kredi faizlerinin % 35'lere dayandığı ortamda, üyelerimizin karınlarını doyurmaya dahi yetmeyecek 1.850 TL-2.500 TL aralığındaki ücretlerle çalışmalarına rıza göstermeyeceğimizin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz. Bizim bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

'GREV YAPMAYA ZORLANDIK'

İZBAN işçisinin haklarını korumak ve geliştirmek için gereken ne varsa yapacaklarını dile getiren Ervüz şunları söyledi: Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkımız olan grev süresince arkadaşlarımızın ücret almayacaklarının, grevin bir anlamda işsizlik olduğunun ve hiç istemediğimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz Demiryol-İş Sendikası olarak grev seven bir sendika değiliz. 70 yıla yakın geçmişimizde yaşadığımız onca zorluğa, onca krizlere rağmen 3 kez grev yapmak zorunda kaldık. İZBAN çalışanları karınlarını doyuracak ücret almak için grev yapıyorlar. Hiç kimse işsizliği, ücret almadan yaşamayı başka türlü göze almaz. Biz yaratımında en büyük paydaya sahip olduğumuz zenginlikten hak ettiğimiz payı istiyoruz".

'KOYULAN SEFERLERLE YÜRÜME İMKANI YOK'

Ervüz, İZBAN tarafından 24 dakikalık aralıklarla belli saatlerde seferler düzenlenmesine ilişkin de, “Bizim yaptığımız 269 sefere karşılık şu an 4 set ile 24 sefer düzenlemesi planlanmış. Ancak bu seferlerin yapılabilme şansı uzun vadeli değil. Yapamazlar. Bakım isteyecek, yolcu yoğunluğu olacak. Şu an makinist arkadaş Şirinyer istasyonunda kapıları kapatamıyor, kola güç gelmeyince hareket edemiyor. Bunun fazla yürüme şansı yok ama işveren her zaman olduğu gibi işverenliğini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçisi kararlı, dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek. Kazanan İZBAN işçisi olsun" dedi.

'HEM TCDD HEM BÜYÜKŞEHİR SORUMLU'

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da "Biz rüşvet istemiyoruz. Biz bu şirketin cirosuna da talip değiliz. Biz, bize ait olanları alma uğruna yola çıktık. Asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyorsunuz. Yok öyle varmışlar, böyle varmışlar, sendika bunları kabul etmemiş de gelsinler bunu benim külahıma anlatsınlar. Kimse kusura bakmasın. Aziz Kocaoğlu, ‘Ben geçen dönem bu işe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, Devlet Demiryolları baksın’ dedi. Yapma yahu. Böyle bir şey yok. Bakacaksın. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de bakacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakacak. Burada çalışan insanlar taleplerini haykırıyorlar. Biz baştan da grev kararı alabilirdik ama yapmadık, sabırlı davrandık. Biz insanları mağdur etmekten yana olmadığımızı defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" dedi.

İZBAN TAŞERONA SARILDI

İşçilerinin taleplerine kulak tıkayan İZBAN yönetimi ise çözümü taşeronlarda buldu. TCDD'den emekli İZBAN'da eğitmen olarak çalışan 5 makinistle Çiğli ve Adnan Menderes durakları arasında seferler sürdürülüyor. Sefer aralıkları ise yarım saati buluyor. İZBAN yönetimi geçen grevde de 3. gün bu yönteme başvurmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çözüm olarak ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ'de ek seferler koydu ancak ek seferlerin İZBAN'ın yükünü kaldırması beklenmiyor. Bir önceki TİS görüşmelerinde de anlaşmaya varılamamış İZBAN işçileri 8 gün grevde kalmışlardı.

'BİZ HESAPLAMA YAPTIK O ÜCRETLERİ BULAMADIK'

İZBAN'ın grev öncesi işçileri suçlayan açıklaması ile ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan Demiryol-İş İZBAN İşyeri Baştemsilcisi Ahmet Güler ise "Daha önce de İZBAN yönetimi benzer açıklamada bulunmuş. O zaman açıkladığı ücretlerin üzerinden 25 ay geçti hâlâ biz o ücretleri alamıyoruz. Son rakamlarla ilgili de biz her türlü hesaplamayı yaptık o rakamlara hiçbir şekilde ulaşamadık. İZBAN üstelik bu rakamların ortalama olduğunu söylüyor ama ortada böyle bir ücret yok. Kendileri böyle bir hesap yapıyorlarsa getirsinler bize sunsunlar, biz de görelim. Son ana kadar biz uzlaşmacı olduk zam konusunda ama greve çıktığımız andan itibaren artık ilk taslakta sunduğumuz yüzde 28'lik teklif geçerlidir" dedi.

'4 DÖNEMDİR SÜRÜŞ VE VARDİYA TAZMİNATI TALEBİ KARŞILANMIYOR'

Sürüş ve vardiya tazminatı taleplerine değinen Güler şunları söyledi "Bizim sürüş ve vardiya tazminatı talebimiz dört dönemdir var. Daha önce haklarımızı vermiş olsalardı biz bugün bu tartışmaları yürütmeyecektik. Enflasyonun biraz üzerinde bir rakama bu sözleşmeyi imzalayacaktık ama İZBAN'ın hiçbir zaman anlaşmacı bir tavrı olmadı. Bu işyeri 7 gün günde 18 saat çalışıyor. Bizim bayramımız, hafta sonumuz yok İzmirlilere hizmet üretebilmek için. Geçen dönemde de grev yaptık ama yine bu haklara sahip olamadık ama bu sefer bu haklarımızı almadan grev bitmeyecek. Biz emeğimizi artık bu ücretlere satmak istemiyoruz. İZBAN işvereni düşünsün, taşınsın. Diğer demiryolu işletmelerinde bu tazminatlar ödeniyor. Bizim kök ücretlerimiz düşük olduğu için ücretlerimizi nasıl daha iyi bir seviyeye çekebiliriz diye bu tazminatlarımızı istiyoruz. Kalkıp kök ücretimize yüzde 65 zam istemiyoruz."

'142 MAKİNİSTLE DÖNDÜREMİYORUZ, 5 KİŞİ İLE NASIL OLACAK'

İZBAN yönetiminin taşeron makinist çalıştırmasına da değinen Güler "Taşeron makinistler bu işi yapmıyoruz diyebilirlerdi. Biz hep onların yanlarında durduk. Onları taşeron işçi olarak görmedik ama bugün bizlerin ekmek mücadelesine engel olmaya çalışıyorlar. Ki buradaki yoğunluğu kaldırmaları mümkün değil, biz 142 makinistle bu işletmeyi döndüremiyoruz, yetersiz kalıyor. 5-6 kişi ile burayı nasıl döndürecekler. 60-65 yaşında insanlar, günde 10 saat çalıştıracaklar. Ben vatandaş olsam güvenerek binmezdim. Bu kolay bir iş değil ve bu kadar uzun saatler çalışılması kolay değil. Bazı İzmirliler bizlerin çok yüksek maaş aldığını, onları isteyerek mağdur ettiğimizi, grevi siyaseten yaptığımızı düşünüyorlar. Aldığımız ücretler çok düşük ve İZBAN'a binenler de bizim gibi işçi, emekçi, öğrenci. Bize destek vermeleri gerekiyor ki asgari ücret zamlarında ya da büyükşehir belediyesindeki toplu sözleşmelerde de onlar istediğini alabilsin" dedi.

EMEP: KRİZİN FATURASINI ÖDEMEK İSTEMEYEN İZBAN İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ

Emek Partisi İzmir il Örgütü, greve çıkan İZBAN işçilerinin yanında olduğunu belirterek yazılı açıklama yaptı.

EMEP İl Örgütü, yaptığı yazılı açıklamada “Ekonomik krizin hayatımızı derinden etkilediği, temel tüketim maddelerine art arda yapılan zamlarla alım gücümüzün azaldığı bugünlerde İZBAN işçileri asgari düzeyde geçinebilecekleri bir ücret istiyor” dedi.

Açıklamanın devamında "İZBAN’da işçi ücretleri bin 883 lira ile 2 bin 389 lira arasında. 54 işçi ise asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. İşçilerine bu düzeyde ücretleri reva gören TCDD ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığı İZBAN AŞ, şubat ayından bu yana uygulamaya koyduğu 'Artı Para sistemi' ile en uzak mesafenin ücretini kartına yükleyemeyen İzmirlileri trene bindirmiyor. Bu uygulama ile ne kadar halk düşmanı, kamu hizmeti anlayışından uzak ve kâr odaklı olduklarını gördük. O zamandan bu yana tüm İzmir halkı mağdur olmakla beraber bir öğrenci kardeşimiz de kartında yeterli bakiye olmadığı için tellerden atlamış ve tren çarpması sonucu hayatını kaybetmişti” ifadeleri kullanıldı.

'İZBAN ŞİRKETİ, HALKI İŞÇİLERE KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYOR'

“İZBAN işçileri 2 yıl önce de ücretlerinin yükseltilmesini istemiş ve o zaman da şirketin düşmanca tutumu ile karşılaşmıştı. İzmir halkı şirketin bu tutumu yüzünden yine mağdur olmuştu” denilen açıklamada EMEP İl Örgütü, “İZBAN işçileri sadece asgari düzeyde geçinebilecekleri bir ücret istiyor. İşçilerin taleplerini karşılamayan İZBAN yönetimi ise, grevden dolayı Demiryol-İş’i suçlayarak sendikanın İzmir halkını ve çalışanları mağdur ettiğini ileri sürüyor. Yüzde 22'lik teklifleri sonucunda oluşan ortalama ücretleri İzmir halkının takdirine bıraktıklarını belirtiyor” diye ekledi.

'TALEPLER KABUL EDİLSİN, ARTI PARA UYGULAMASI KALDIRILSIN'

İZBAN yönetiminin işçilerin ücretlerinin ne kadar düşük olduğundan bahsetmediğine değinen EMEP, “ İZBAN yönetimi şimdi de yüzde 65 oranında zam istenildiğinden dem vuruyor. İşçilerin istediği oran yüzde 27. Yüzde 65 bile istense asgari ücret seviyesinde olan ücretler için bu artış çok mudur? Tam tersine ücretlerdeki erime ve fiyatlardaki artış dikkate alındığında normal bir seviyeye tekabül eder. Abartılı olan, işçilerin talep ettiği zam miktarı değil, ücretlerinin sefalet düzeyidir! Madem İZBAN şirketi 'İzmir halkının takdirine bırakıyoruz' diyor, o zaman takdir hakkımızı kullanıyoruz ve işçilerin talebi kabul edilsin ve artı para sistemi kaldırılsın diyoruz! Artı para uygulamasını getirirken bize sormaya tenezzül etmeyen İZBAN şirketine halk için hizmet ürettiklerini hatırlatıyoruz” dedi.

