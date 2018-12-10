Ä°ZBAN iÅŸÃ§ileri greve baÅŸladÄ±

Metehan UD

Ä°zmir

Enflasyon altÄ±ndaki zam oranÄ±ndan dolayÄ± Ä°ZBAN'da bu sabah itibari ile seferler dururken Ä°ZBAN yönetimi yine grev kÄ±rÄ±cÄ± hamle yaptÄ±. TaÅŸeron 5 makinistle uzun aralÄ±klarla seferler sürdürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Grev süresince seferler, sabah 06.30 ile 09.30 ve akÅŸam 16.00 ile 21.00 saatleri arasÄ±nda gerçekleÅŸecek. Grev etkisini gösterirken erken saatlerden itibaren kentin birçok noktasÄ±nda trafik yoÄŸunlaÅŸtÄ±.

Ä°zmir’de kent içi ulaÅŸÄ±mÄ±n ana arterlerinden olan ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ± ortak kuruluÅŸu olan Ä°ZBAN'da ÅŸirket bürokratlarÄ± ile Türk Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸmelerinin tÄ±kanmasÄ± üzerine grev baÅŸladÄ±. Bu sabah Ä°ZBAN'da seferler yapÄ±lmadÄ±. Grev Alsancak GarÄ±na pankartÄ±n asÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±. AliaÄŸa-Selçuk arasÄ±ndaki banliyö hattÄ±nda hizmet veren, ülkenin havalimanÄ± baÄŸlantÄ±lÄ±, en büyük kent içi raylÄ± toplu taÅŸÄ±ma sistemlerinden biri olan Ä°ZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, giÅŸe çalÄ±ÅŸanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan 343 iÅŸçi de greve çÄ±ktÄ±. 40 istasyona ve 136 kilometreye ulaÅŸan Ä°ZBAN’da günde 400 bin civarÄ±nda insan taÅŸÄ±nÄ±yor.

6 aydÄ±r süren 4. dönem toplu iÅŸ sözleÅŸmelerinde ÅŸimdiye kadar 63 maddelik taslaÄŸÄ±n iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan önemli olan 24 maddesinde anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±. Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na üye iÅŸçiler ilk yÄ±l için yüzde 27 net, ikinci yÄ±l ise enflasyon oranÄ±nda zam verirken Ä°ZBAN yönetimi bütün sosyal haklar dahil yüzde 22 zam önerdi. Ä°ÅŸçilerin 112 günlük ikramiye talebine karÅŸÄ± Ä°ZBAN bürokratlarÄ± 95 gün ikramiye önerdi. Yine iÅŸçilerin talepleri arasÄ±nda olan sürüÅŸ ve vardiya tazminatÄ± taleplerinde da anlaÅŸma varÄ±lamadÄ±.

Ä°ZBAN bürokratlarÄ± greve 3 gün kala ortalama yüzde 16'lÄ±k tekliflerini yüzde 22 oranÄ±na çekti. Sendika ise teklifi iÅŸçilerin onayÄ±na sundu. YapÄ±lan oylama sonucunda 320 Ä°ZBAN iÅŸçisi teklifi kabul etmezken sadece 6 iÅŸçi verilen teklifi yeterli buldu.

FotoÄŸraf: Evrensel

FotoÄŸraf: Evrensel

DEMÄ°RYOL-Ä°Åž: BU TEKLÄ°FÄ° KABUL ETMEK MÜMKÜN DEÄžÄ°L

Demiryol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±, sabah saat 10:00'da Alsancak GarÄ± önünde açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada "Ä°ZBAN iÅŸçisi direniÅŸin simgesi", "Direne direne kazanacaÄŸÄ±z" ve "Ä°ÅŸ ekmek yoksa barÄ±ÅŸ da yok" sloganlarÄ± atÄ±lÄ±rken Liman-Ä°ÅŸ üyesi liman iÅŸçileri de "Ä°ZBAN iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir" ve "YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±" pankartlarÄ± ile greve desteÄŸe geldi. AçÄ±klamaya Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yöneticileri ile emek örgütlerinin üyeleri de katÄ±ldÄ±.

Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz yasal sürelerin tamamÄ±nÄ± barÄ±ÅŸçÄ±l yollardan anlaÅŸmak üzere kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "En baÅŸtan beri tüm iyi niyetimizle sürdürdüÄŸümüz görüÅŸmelerde iÅŸverenimiz maalesef çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± mutlu edecek, en azÄ±ndan enflasyondan koruyacak kadar dahi bir ücret zammÄ± teklif etmemiÅŸtir. Ä°ZBAN iÅŸçisi 1 Ocak 2018'den bu yana ücret zammÄ± almadÄ±. Son 1 yÄ±llÄ±k enflasyon % 21,62, Ocak ayÄ±ndan bugüne kadar geçen 11 aylÄ±k dönemin enflasyonu ise % 20,80 olmuÅŸtur. Ä°ÅŸverenimizin teklif ettiÄŸi kümülatif zam önerisi yaklaÅŸÄ±k %21 ve 2018 AralÄ±k sonuna kadar geçerli olacak, yani 20,80 enflasyonun üzerine daha 7 aylÄ±k enflasyon gelecek. Teklif edilen zammÄ±n ücretlerimizi sadece enflasyona karÅŸÄ± korumasÄ± için bugünden sonraki 7 aylÄ±k enflasyonun binde 2 olmasÄ± gerekiyor. Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak aranÄ±zda 7 aylÄ±k enflasyonun binde 2 olacaÄŸÄ±na inanacak herhangi birinin olduÄŸunu düÅŸünmüyoruz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hepinizin bildiÄŸi gibi ÅŸu an ülkemizde asgari ücret zammÄ±nÄ±n en az enflasyon oranÄ±nda olmasÄ± konuÅŸuluyor. Ülkemizin önde gelen ekonomi uzmanlarÄ±nÄ±n enflasyon beklentilerinin % 30'larÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kredi faizlerinin % 35'lere dayandÄ±ÄŸÄ± ortamda, üyelerimizin karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmaya dahi yetmeyecek 1.850 TL-2.500 TL aralÄ±ÄŸÄ±ndaki ücretlerle çalÄ±ÅŸmalarÄ±na rÄ±za göstermeyeceÄŸimizin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz. Bizim bu teklifi kabul etmemiz mümkün deÄŸildir" dedi.

'GREV YAPMAYA ZORLANDIK'

Ä°ZBAN iÅŸçisinin haklarÄ±nÄ± korumak ve geliÅŸtirmek için gereken ne varsa yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren Ervüz ÅŸunlarÄ± söyledi: Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkÄ±mÄ±z olan grev süresince arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ücret almayacaklarÄ±nÄ±n, grevin bir anlamda iÅŸsizlik olduÄŸunun ve hiç istemediÄŸimiz halde açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda ücret teklif eden iÅŸverenimiz tarafÄ±ndan grev yapmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n herkes tarafÄ±ndan bilinmesini isteriz. Biz Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak grev seven bir sendika deÄŸiliz. 70 yÄ±la yakÄ±n geçmiÅŸimizde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z onca zorluÄŸa, onca krizlere raÄŸmen 3 kez grev yapmak zorunda kaldÄ±k. Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ± karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuracak ücret almak için grev yapÄ±yorlar. Hiç kimse iÅŸsizliÄŸi, ücret almadan yaÅŸamayÄ± baÅŸka türlü göze almaz. Biz yaratÄ±mÄ±nda en büyük paydaya sahip olduÄŸumuz zenginlikten hak ettiÄŸimiz payÄ± istiyoruz".

'KOYULAN SEFERLERLE YÜRÜME Ä°MKANI YOK'

Ervüz, Ä°ZBAN tarafÄ±ndan 24 dakikalÄ±k aralÄ±klarla belli saatlerde seferler düzenlenmesine iliÅŸkin de, “Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 269 sefere karÅŸÄ±lÄ±k ÅŸu an 4 set ile 24 sefer düzenlemesi planlanmÄ±ÅŸ. Ancak bu seferlerin yapÄ±labilme ÅŸansÄ± uzun vadeli deÄŸil. Yapamazlar. BakÄ±m isteyecek, yolcu yoÄŸunluÄŸu olacak. Åžu an makinist arkadaÅŸ Åžirinyer istasyonunda kapÄ±larÄ± kapatamÄ±yor, kola güç gelmeyince hareket edemiyor. Bunun fazla yürüme ÅŸansÄ± yok ama iÅŸveren her zaman olduÄŸu gibi iÅŸverenliÄŸini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taÅŸeronun eliyle grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmak istiyorlar. Bunu baÅŸarma ÅŸanslarÄ± yok. Ä°ZBAN iÅŸçisi kararlÄ±, dirençli. Ä°ZBAN iÅŸçisi bu iÅŸi sonuna kadar götürecek. Kazanan Ä°ZBAN iÅŸçisi olsun" dedi.

'HEM TCDD HEM BÜYÜKÅžEHÄ°R SORUMLU'

Türk-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Süleyman YÄ±ldÄ±rÄ±m da "Biz rüÅŸvet istemiyoruz. Biz bu ÅŸirketin cirosuna da talip deÄŸiliz. Biz, bize ait olanlarÄ± alma uÄŸruna yola çÄ±ktÄ±k. Asgari ücretin bir tÄ±k üstünde çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Yok öyle varmÄ±ÅŸlar, böyle varmÄ±ÅŸlar, sendika bunlarÄ± kabul etmemiÅŸ de gelsinler bunu benim külahÄ±ma anlatsÄ±nlar. Kimse kusura bakmasÄ±n. Aziz KocaoÄŸlu, ‘Ben geçen dönem bu iÅŸe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacaÄŸÄ±m, Devlet DemiryollarÄ± baksÄ±n’ dedi. Yapma yahu. Böyle bir ÅŸey yok. BakacaksÄ±n. Devlet DemiryollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü de bakacak, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi de bakacak. Burada çalÄ±ÅŸan insanlar taleplerini haykÄ±rÄ±yorlar. Biz baÅŸtan da grev kararÄ± alabilirdik ama yapmadÄ±k, sabÄ±rlÄ± davrandÄ±k. Biz insanlarÄ± maÄŸdur etmekten yana olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattÄ±. Pilavdan dönenin kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±rÄ±lsÄ±n" dedi.

Ä°ZBAN TAÅžERONA SARILDI

Ä°ÅŸçilerinin taleplerine kulak tÄ±kayan Ä°ZBAN yönetimi ise çözümü taÅŸeronlarda buldu. TCDD'den emekli Ä°ZBAN'da eÄŸitmen olarak çalÄ±ÅŸan 5 makinistle ÇiÄŸli ve Adnan Menderes duraklarÄ± arasÄ±nda seferler sürdürülüyor. Sefer aralÄ±klarÄ± ise yarÄ±m saati buluyor. Ä°ZBAN yönetimi geçen grevde de 3. gün bu yönteme baÅŸvurmuÅŸtu.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi çözüm olarak ESHOT, Ä°ZULAÅž ve Ä°ZDENÄ°Z'de ek seferler koydu ancak ek seferlerin Ä°ZBAN'Ä±n yükünü kaldÄ±rmasÄ± beklenmiyor. Bir önceki TÄ°S görüÅŸmelerinde de anlaÅŸmaya varÄ±lamamÄ±ÅŸ Ä°ZBAN iÅŸçileri 8 gün grevde kalmÄ±ÅŸlardÄ±.

'BÄ°Z HESAPLAMA YAPTIK O ÜCRETLERÄ° BULAMADIK'

Ä°ZBAN'Ä±n grev öncesi iÅŸçileri suçlayan açÄ±klamasÄ± ile ilgili Evrensel'e açÄ±klamada bulunan Demiryol-Ä°ÅŸ Ä°ZBAN Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Ahmet Güler ise "Daha önce de Ä°ZBAN yönetimi benzer açÄ±klamada bulunmuÅŸ. O zaman açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ücretlerin üzerinden 25 ay geçti hâlâ biz o ücretleri alamÄ±yoruz. Son rakamlarla ilgili de biz her türlü hesaplamayÄ± yaptÄ±k o rakamlara hiçbir ÅŸekilde ulaÅŸamadÄ±k. Ä°ZBAN üstelik bu rakamlarÄ±n ortalama olduÄŸunu söylüyor ama ortada böyle bir ücret yok. Kendileri böyle bir hesap yapÄ±yorlarsa getirsinler bize sunsunlar, biz de görelim. Son ana kadar biz uzlaÅŸmacÄ± olduk zam konusunda ama greve çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z andan itibaren artÄ±k ilk taslakta sunduÄŸumuz yüzde 28'lik teklif geçerlidir" dedi.

'4 DÖNEMDÄ°R SÜRÜÅž VE VARDÄ°YA TAZMÄ°NATI TALEBÄ° KARÅžILANMIYOR'

SürüÅŸ ve vardiya tazminatÄ± taleplerine deÄŸinen Güler ÅŸunlarÄ± söyledi "Bizim sürüÅŸ ve vardiya tazminatÄ± talebimiz dört dönemdir var. Daha önce haklarÄ±mÄ±zÄ± vermiÅŸ olsalardÄ± biz bugün bu tartÄ±ÅŸmalarÄ± yürütmeyecektik. Enflasyonun biraz üzerinde bir rakama bu sözleÅŸmeyi imzalayacaktÄ±k ama Ä°ZBAN'Ä±n hiçbir zaman anlaÅŸmacÄ± bir tavrÄ± olmadÄ±. Bu iÅŸyeri 7 gün günde 18 saat çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bizim bayramÄ±mÄ±z, hafta sonumuz yok Ä°zmirlilere hizmet üretebilmek için. Geçen dönemde de grev yaptÄ±k ama yine bu haklara sahip olamadÄ±k ama bu sefer bu haklarÄ±mÄ±zÄ± almadan grev bitmeyecek. Biz emeÄŸimizi artÄ±k bu ücretlere satmak istemiyoruz. Ä°ZBAN iÅŸvereni düÅŸünsün, taÅŸÄ±nsÄ±n. DiÄŸer demiryolu iÅŸletmelerinde bu tazminatlar ödeniyor. Bizim kök ücretlerimiz düÅŸük olduÄŸu için ücretlerimizi nasÄ±l daha iyi bir seviyeye çekebiliriz diye bu tazminatlarÄ±mÄ±zÄ± istiyoruz. KalkÄ±p kök ücretimize yüzde 65 zam istemiyoruz."

'142 MAKÄ°NÄ°STLE DÖNDÜREMÄ°YORUZ, 5 KÄ°ÅžÄ° Ä°LE NASIL OLACAK'

Ä°ZBAN yönetiminin taÅŸeron makinist çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±na da deÄŸinen Güler "TaÅŸeron makinistler bu iÅŸi yapmÄ±yoruz diyebilirlerdi. Biz hep onlarÄ±n yanlarÄ±nda durduk. OnlarÄ± taÅŸeron iÅŸçi olarak görmedik ama bugün bizlerin ekmek mücadelesine engel olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ki buradaki yoÄŸunluÄŸu kaldÄ±rmalarÄ± mümkün deÄŸil, biz 142 makinistle bu iÅŸletmeyi döndüremiyoruz, yetersiz kalÄ±yor. 5-6 kiÅŸi ile burayÄ± nasÄ±l döndürecekler. 60-65 yaÅŸÄ±nda insanlar, günde 10 saat çalÄ±ÅŸtÄ±racaklar. Ben vatandaÅŸ olsam güvenerek binmezdim. Bu kolay bir iÅŸ deÄŸil ve bu kadar uzun saatler çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± kolay deÄŸil. BazÄ± Ä°zmirliler bizlerin çok yüksek maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlarÄ± isteyerek maÄŸdur ettiÄŸimizi, grevi siyaseten yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorlar. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücretler çok düÅŸük ve Ä°ZBAN'a binenler de bizim gibi iÅŸçi, emekçi, öÄŸrenci. Bize destek vermeleri gerekiyor ki asgari ücret zamlarÄ±nda ya da büyükÅŸehir belediyesindeki toplu sözleÅŸmelerde de onlar istediÄŸini alabilsin" dedi.

EMEP: KRÄ°ZÄ°N FATURASINI ÖDEMEK Ä°STEMEYEN Ä°ZBAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N YANINDAYIZ

Emek Partisi Ä°zmir il Örgütü, greve çÄ±kan Ä°ZBAN iÅŸçilerinin yanÄ±nda olduÄŸunu belirterek yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

EMEP Ä°l Örgütü, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “Ekonomik krizin hayatÄ±mÄ±zÄ± derinden etkilediÄŸi, temel tüketim maddelerine art arda yapÄ±lan zamlarla alÄ±m gücümüzün azaldÄ±ÄŸÄ± bugünlerde Ä°ZBAN iÅŸçileri asgari düzeyde geçinebilecekleri bir ücret istiyor” dedi.

AçÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda "Ä°ZBAN’da iÅŸçi ücretleri bin 883 lira ile 2 bin 389 lira arasÄ±nda. 54 iÅŸçi ise asgari ücretle yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸçilerine bu düzeyde ücretleri reva gören TCDD ve BüyükÅŸehir Belediyesi ortaklÄ±ÄŸÄ± Ä°ZBAN AÅž, ÅŸubat ayÄ±ndan bu yana uygulamaya koyduÄŸu 'ArtÄ± Para sistemi' ile en uzak mesafenin ücretini kartÄ±na yükleyemeyen Ä°zmirlileri trene bindirmiyor. Bu uygulama ile ne kadar halk düÅŸmanÄ±, kamu hizmeti anlayÄ±ÅŸÄ±ndan uzak ve kâr odaklÄ± olduklarÄ±nÄ± gördük. O zamandan bu yana tüm Ä°zmir halkÄ± maÄŸdur olmakla beraber bir öÄŸrenci kardeÅŸimiz de kartÄ±nda yeterli bakiye olmadÄ±ÄŸÄ± için tellerden atlamÄ±ÅŸ ve tren çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

'Ä°ZBAN ÅžÄ°RKETÄ°, HALKI Ä°ÅžÇÄ°LERE KARÅžI KIÅžKIRTMAYA ÇALIÅžIYOR'

“Ä°ZBAN iÅŸçileri 2 yÄ±l önce de ücretlerinin yükseltilmesini istemiÅŸ ve o zaman da ÅŸirketin düÅŸmanca tutumu ile karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir halkÄ± ÅŸirketin bu tutumu yüzünden yine maÄŸdur olmuÅŸtu” denilen açÄ±klamada EMEP Ä°l Örgütü, “Ä°ZBAN iÅŸçileri sadece asgari düzeyde geçinebilecekleri bir ücret istiyor. Ä°ÅŸçilerin taleplerini karÅŸÄ±lamayan Ä°ZBAN yönetimi ise, grevden dolayÄ± Demiryol-Ä°ÅŸ’i suçlayarak sendikanÄ±n Ä°zmir halkÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± maÄŸdur ettiÄŸini ileri sürüyor. Yüzde 22'lik teklifleri sonucunda oluÅŸan ortalama ücretleri Ä°zmir halkÄ±nÄ±n takdirine bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor” diye ekledi.

'TALEPLER KABUL EDÄ°LSÄ°N, ARTI PARA UYGULAMASI KALDIRILSIN'

Ä°ZBAN yönetiminin iÅŸçilerin ücretlerinin ne kadar düÅŸük olduÄŸundan bahsetmediÄŸine deÄŸinen EMEP, “ Ä°ZBAN yönetimi ÅŸimdi de yüzde 65 oranÄ±nda zam istenildiÄŸinden dem vuruyor. Ä°ÅŸçilerin istediÄŸi oran yüzde 27. Yüzde 65 bile istense asgari ücret seviyesinde olan ücretler için bu artÄ±ÅŸ çok mudur? Tam tersine ücretlerdeki erime ve fiyatlardaki artÄ±ÅŸ dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda normal bir seviyeye tekabül eder. AbartÄ±lÄ± olan, iÅŸçilerin talep ettiÄŸi zam miktarÄ± deÄŸil, ücretlerinin sefalet düzeyidir! Madem Ä°ZBAN ÅŸirketi 'Ä°zmir halkÄ±nÄ±n takdirine bÄ±rakÄ±yoruz' diyor, o zaman takdir hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yoruz ve iÅŸçilerin talebi kabul edilsin ve artÄ± para sistemi kaldÄ±rÄ±lsÄ±n diyoruz! ArtÄ± para uygulamasÄ±nÄ± getirirken bize sormaya tenezzül etmeyen Ä°ZBAN ÅŸirketine halk için hizmet ürettiklerini hatÄ±rlatÄ±yoruz” dedi.

Ä°ZBAN yÃ¶netimi grev Ã¶ncesi iÅŸÃ§ileri suÃ§ladÄ±; sendika ÅŸirketi yalanladÄ±

Ä°ZBAN'da oylama sonuÃ§landÄ±, iÅŸÃ§iler grevde karar kÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 13:29

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