Libertadores KupasÄ±'nda ÅŸampiyon River Plate

GÃ¼ney Amerika futbolunun kulÃ¼pler dÃ¼zeyindeki en prestijli turnuvasÄ± Libertadores KupasÄ±â€™nda kazanan River Plate oldu.

Arjantin’in iki köklü kulübü River Plate ile Boca Juniors’u karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren Libertadores KupasÄ± finalinde River Plate, rakibini uzatmalarda 3-1 yendi ve ÅŸampiyon oldu.

Boca Juniors’un sahasÄ±nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan finalin ilk ayaÄŸÄ± sonrasÄ± rövanÅŸ maçÄ± River Plate taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu olaylar sebebiyle iki kez ertelenmiÅŸ ve Ä°spanya’nÄ±n baÅŸkenti Madrid’e alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Santiago Bernabeu’da gerçekleÅŸen 58. final eÅŸleÅŸmesinde ilk golü bulan taraf Boca Juniors oldu. 44’te Dario Benedetto ile perdeyi açan Boca, 68’de Lucas Pratto’nun golüne engel olamayÄ±nca normal süre 1-1 tamamlandÄ±. 92’de Wilmar Barrios’un kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesiyle 10 kiÅŸi kalan Boca Juniors, 109’da Juan Quintero, 120’de Gonzalo Martinez’in golleriyle sahadan 3-1 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.

River Plate böylece 1986, 1996 ve 2015’ten sonra dördüncü kez kupayÄ± müzesine götürdü. Boca Juniors ise 6 ÅŸampiyonlukta kaldÄ±. 1960’tan bu yana düzenlenen Libertadores KupasÄ±’nÄ± en fazla kazanan takÄ±m bir baÅŸka Arjantin ekibi Independiente. Independiente, 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 ve 1984’te ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.

Güney Amerika Futbol Federasyonunun (CONMEBOL) ismi, kÄ±tanÄ±n sömürgecilerden özgürleÅŸtirilmesine adanan Libertadores KupasÄ±’nÄ±n finalini, kÄ±tanÄ±n ilk sömürgecilerinden Ä°spanya’da oynatmasÄ± her iki kulübün de tepkisini çekmiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Manu Chaoâ€™dan River Plate-Boca Juniors finaline ÅŸarkÄ±

River Plate-Boca Juniors finali ikinci kez ertelendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 08:31

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