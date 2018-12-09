KaradaÄŸ'da 'sarÄ± yelekli' protesto

KaradaÄŸ'Ä±n baÅŸkenti Podgorica'da, hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± â€˜diktatÃ¶r karanlÄ±ÄŸÄ±ndan korkmuyoruzâ€™ sloganÄ±yla â€˜sarÄ± yelekliâ€™ protesto dÃ¼zenlendi.

KaradaÄŸ'Ä±n baÅŸkenti Podgorica'da, hükümete karÅŸÄ± ‘diktatör karanlÄ±ÄŸÄ±ndan korkmuyoruz’ sloganÄ±yla düzenlenen protestoya ‘sarÄ± yelekli’ yüzlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Milletvekili Nebojsa Medojevic'in tutuklanmasÄ±na tepki gösteren muhalefet taraftarlarÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi protesto için Meclis binasÄ± önünde toplanan ‘sarÄ± yelekliler’, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve hükümet binasÄ±na doÄŸru yürüdü.

Protestoya, Demokratik Cephe (DF) milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra birçok muhalefet lideri de destek verdi.

DF liderlerinden Andrija Mandic, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 2 ay hapse mahkum edilen Medojevic'in hayatÄ±nÄ±n tehlikeye atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Mandic, “Paris'teki protestolara katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ile bugünkü protestoya katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± göz önünde bulunduracak olursak, bizim de KaradaÄŸ'Ä± deÄŸiÅŸtirecek güce sahip olduÄŸumuz sonucuna varÄ±rÄ±z. Bunun için cesur ve kararlÄ± olmamÄ±z gerekiyor. Bu akÅŸam bize katÄ±lmayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, çarÅŸamba günü düzenleyeceÄŸimiz protestoya katÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz” diye konuÅŸtu. (Podgorica/AA)

SarÄ± Yelekliler: Fransa ve BelÃ§ika'da sokaklar sarÄ±ya boyandÄ±

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