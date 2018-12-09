â€˜KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunanlarÄ± teslim etmeyeceÄŸizâ€™

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunanlarÄ±n TÃ¼rkiye'ye teslim edilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr, ülkesinin, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Türkiye'ye teslim etmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Cubeyr, Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da yapÄ±lan 39'uncu Körfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Türkiye'de Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararlarÄ±na iÅŸaret ederek, ülkesinin KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle iliÅŸkisi bulunan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Türkiye'ye teslim etmeyeceÄŸini belirtti.

“Suçlular (Suudi) BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edildi. YargÄ± konularÄ±nda yorum yapmÄ±yorum. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kendi sözcüsü var” ifadelerini kullanan Cubeyr, Suudi Arabistan'Ä±n soruÅŸturmaya yardÄ±mcÄ± olacak her delile açÄ±k olduÄŸunu aktardÄ±.

Cubeyr, Suudi Arabistan'Ä±n hiçbir ÅŸeyi saklÄ± tutmayacaÄŸÄ±nÄ±, soruÅŸturulan birçok suçta olduÄŸu gibi her ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiyi açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Körfez krizine deÄŸinen Cubeyr, ülkesinin bu konudaki tutumumun açÄ±k olduÄŸunu belirterek, “KatarlÄ± kardeÅŸlerimiz, KÄ°K'e aktif bir üye olarak dönmek için kendilerinden ne istendiÄŸini biliyor” ifadelerine yer verdi.

39'uncu Körfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi Zirvesi bugün Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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