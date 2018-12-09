ÅžÃ¼krÃ¼ ErbaÅŸ, DiyarbakÄ±r'da okurlarÄ±yla buluÅŸtu

Åžair ÅžÃ¼krÃ¼ ErbaÅŸ DiyarbakÄ±r'da Efruz Kafe'de okurlarÄ±yla buluÅŸtu. EtkinliÄŸe katÄ±lÄ±m yoÄŸun oldu.

Åžair Åžükrü ErbaÅŸ DiyarbakÄ±r'da Efruz Kafe'de okurlarÄ±yla buluÅŸtu. EtkinliÄŸe, ÅŸair Hicri Ä°zgören ve yazarlar; Vecdi Erbay ve Muharrem Erbey'in yanÄ± sÄ±ra yüze yakÄ±n kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YazÄ± hayatÄ±nÄ±n 50 yÄ±la yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErbaÅŸ okurlarÄ±na “Biz ÅŸiirin paydasÄ±nda buluÅŸuyoruz” dedi. Ä°nsanlarÄ±n birbirine temas etme yollarÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸunu söyleyen ErbaÅŸ “Bu bende ÅŸiirdir, baÅŸka birinde resim, diÄŸerinde tiyatro, baÅŸka birinde de müziktir” dedi.

BÄ°RLÄ°KTE OLMAK GELECEÄžE GÜVENLE BAKMAMIZI SAÄžLIYOR

Bir arada olmanÄ±n önemine vurgu yapan ErbaÅŸ “Burada buluÅŸuyor olmamÄ±z, kendimizi, insanlarÄ± sevmemize, geleceÄŸe daha fazla güvenle bakmayÄ± saÄŸlÄ±yor” diye ekledi. ErbaÅŸ yine birlikte olmanÄ±n çaresizlik duygusunun dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kabilmeyi saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek “Bize dayatÄ±lan dÄ±ÅŸ gerçekliÄŸi reddederek sevgiyi yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. ÖzgürlüÄŸü bir duyguyu dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi.

YaÅŸanmÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±n ete kemiÄŸe bürünmüÅŸ halini yazdÄ±klarÄ±nda gördüÄŸünü söyleyen ErbaÅŸ “1968 yÄ±lÄ±nda, lise birinci sÄ±nÄ±fta devrime ve ÅŸiire baÅŸladÄ±m. Devrimi baÅŸaramadÄ±k belki ama ÅŸiiri -ne kadar oldu bilemiyorum- yazarak yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum” dedi. Hangi coÄŸrafyada insan onuruna dair bir saldÄ±rÄ± varsa onun karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸunu belirten ErbaÅŸ “Sosyalist bir dünya, ötekilerin olmadÄ±ÄŸÄ± bir dünya, emeÄŸinle yaÅŸayabildiÄŸin bir dünya fikrini kimse elimden alamaz” dedi.

BÄ°RÄ°SÄ°NE SALDIRI VARSA BU HEPÄ°MÄ°ZE KARÅžIDIR

“Birisi kendi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiremiyorsa bir saldÄ±rÄ± varsa bu saldÄ±rÄ± bize karÅŸÄ±dÄ±r” diyen ErbaÅŸ “Bütün aptallÄ±klarÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± daha insana yakÄ±ÅŸÄ±r bir dünya olacak. Belki göremeyeceÄŸiz ama bedelinin ödediÄŸimiz bu ÅŸeylerin sonucunda bizden sonra görecekler olacak. Bu bir hayat bilgisidir, bu bir gelecek bilgisidir. Bu bizi insan olmaya götürecek ÅŸeydir” dedi. SanatÄ±n en önemli iÅŸlevlerinden birini “Bir kimsenin bizim bildiÄŸimiz ÅŸeyleri söylemesi bizdeki bilinci ortaya çÄ±kartÄ±r” diye açÄ±klayan ErbaÅŸ söyleÅŸi sonunda ÅŸiirlerinden okudu. Ocak ayÄ±nda çÄ±kacak kitabÄ±ndan da ÅŸiirler okuyan ErbaÅŸ, okurlarÄ±nÄ±n sorduÄŸu sorularÄ± da cevapladÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 22:09

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