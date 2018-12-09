Åžili, BM GÃ¶Ã§men PaktÄ±'nÄ± imzalamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Åžili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Rodrigo Ubilla: GÃ¶Ã§ insan hakkÄ± olsaydÄ± o zaman sÄ±nÄ±rlarÄ± olmayan bir dÃ¼nyada yaÅŸardÄ±k.

Güney Amerika ülkesi Åžili, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) ‘Güvenli, Düzenli ve KurallÄ± Göç için Küresel Pakt’Ä±nÄ± imzalamayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

El Mercurio gazetesinin haberine göre, muhafazakar Sebastian Pinera liderliÄŸindeki Åžili hükümeti, BM'nin uluslararasÄ± ölçekte ilk göçmen anlaÅŸmasÄ± olan ‘Güvenli, Düzenli ve KurallÄ± Göç için Küresel Pakt’Ä± imzalamama kararÄ± aldÄ±.

Åžili hükümeti, anlaÅŸmayÄ±, 23 maddesinden 5'i hakkÄ±nda ülkesinin ‘derin farklÄ±lÄ±klar’Ä± bulunduÄŸu gerekçesiyle imzalamayÄ± reddediyor. Åžili'nin itiraz ettiÄŸi noktalar, “Düzenli göç güzergahlarÄ±nÄ±n uygunluÄŸu ve esnekliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, göçü tetikleyen zayÄ±f noktalarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±, göçmenlere temel hizmetler saÄŸlama, her türlü ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rma ve göç anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek için uygulamalÄ± halk söylemini teÅŸvik etme, güvenli ÅŸartlarda geri dönüÅŸü ve geri kabulü kolaylaÅŸtÄ±rma” ÅŸeklinde sÄ±ralanÄ±yor.

Åžili hükümeti, BM'nin anlaÅŸmada düzenli ve düzensiz göç arasÄ±ndaki farka önem verilmediÄŸini belirtirken göçün insan hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Rodrigo Ubilla, konuya iliÅŸkin, “Bizim durumumuz çok açÄ±k. Biz göçün insan hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyoruz. Hak olan ÅŸey, ülkelerin yabancÄ± vatandaÅŸlar için giriÅŸ yükümlülüklerini belirlemesidir. Göç insan hakkÄ± olsaydÄ±, o zaman sÄ±nÄ±rlarÄ± olmayan bir dünyada yaÅŸardÄ±k” dedi.

Åžimdiye kadar anlaÅŸmayÄ±, ABD, Avusturya, Macaristan, Polonya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, Ä°srail, Avustralya ve Dominik Cumhuriyeti imzalamayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BM'nin küresel ölçekte ilk göç anlaÅŸmasÄ± olarak kabul edilen “Güvenli, Düzenli ve KurallÄ± Göç için Küresel Pakt” Fas'Ä±n MarakeÅŸ kentinde yarÄ±n düzenlenecek konferansta görüÅŸülecek. (AA)

BMâ€™nin gÃ¶Ã§ paktÄ±, gÃ¶Ã§Ã¼n nedenlerine dokunmuyor

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