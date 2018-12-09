'Merkezde kurulamayan demokrasi ittifakÄ± yerellerde kurulabilir'

Ä°zmir Emek ve Demokrasi GÃ¼Ã§leri 'OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ KoÅŸullarda Yerel SeÃ§im ve Demokrasi' baÅŸlÄ±klÄ± panelde ittifak olanaklarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Emek ve demokrasi güçlerinin Ä°zmir'de düzenlediÄŸi panelde krize karÅŸÄ± tek adama karÅŸÄ± demokrasiden, halktan ve emekten yana katÄ±lÄ±mcÄ± bir yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± ile seçimlere gidilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Panelde merkezde saÄŸlanamayan demokrasi ittifakÄ±nÄ±n yerellerde saÄŸlanabileceÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Ä°zmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafÄ±ndan düzenlenen etkinlikte yaklaÅŸan yerel seçimler ele alÄ±ndÄ±. 'OlaÄŸanüstü KoÅŸullarda Yerel Seçim ve Demokrasi' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± düzenlenen panelin moderatörlüÄŸünü Prof. Dr. Nilgün Toker yaparken panelin konuÅŸmacÄ±larÄ±, DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, HDP Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç, CHP 26. Dönem Ä°zmir Milletvekili Zeynep AltÄ±ok ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel idi.

Kültürpark Ä°smet Ä°nönü Kültür Merkezi'ndeki panele çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra, HDP Ä°zmir Milletvekili Murat Çepni, CHP'li büyükÅŸehir ve ilçe belediye aday adaylarÄ± da katÄ±ldÄ±. Bir aydan fazladÄ±r direniÅŸte olan DÄ°SK GÄ±da-Ä°ÅŸ üyesi TARÄ°Åž iÅŸçileri de salona 'KurtuluÅŸ Yok Tek BaÅŸÄ±na Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz' sloganlarÄ± ile girdi.

CHP 26. Dönem Ä°zmir Milletvekili Zeynep AltÄ±ok yÄ±kÄ±cÄ± ekonomik kriz koÅŸullarÄ± ve OHAL'in bir rejim olmuÅŸ haliyle seçime gidildiÄŸini belirterek “Seçimleri iki kiÅŸinin arasÄ±ndaki bir yarÄ±ÅŸ olarak deÄŸil, Türkiye'nin kurtuluÅŸu olarak ele almalÄ±yÄ±z. Bu süreçte saÄŸdan oy almak ve saÄŸÄ±n dilini kullanmak yerine solun deÄŸerleri ile çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Bizler olaÄŸanüstü hallerde olaÄŸanüstü baÅŸarÄ±lar yaratabilecek nitelikteyiz. Bugün bizim ihtiyacÄ±mÄ±z olan ÅŸey eÄŸitim, bilinçtir. Okullarda yok edilen eÄŸitimi evlerde, sokakta, derneklerde yeniden kurmamÄ±z gerekiyor. Yerel yönetimler, yok edilen nefes alanlarÄ±nÄ± koruyabilmek için önemlidir. Ä°zmir'i rakÄ±ya indirgeyenlere yada mahallenin en güzel kÄ±zÄ±na benzetmeye karÅŸÄ± Ä°zmir'in kimliÄŸi ile gurur duymalÄ±yÄ±z. Bizim burada tüm vatandaÅŸlara eÅŸit hizmet sunarak nefes açan yerel yönetim alanlarÄ±nÄ± Anadolu’nun her tarafÄ±na yaymalÄ±yÄ±z” dedi.

'YEREL SEÇÄ°MLERÄ° KRÄ°ZÄ°N ETKÄ°LERÄ° ÜZERÄ°NDEN TARTIÅžMALIYIZ'

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, siyasi iktidarÄ±n ne zaman hak ve emek mücadeleleri alanÄ±nda yenilirse halkÄ±n önüne sandÄ±k koyduÄŸunu ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Herhangi bir zamanda yapÄ±lan bir seçime girmiyoruz. Demokrasi birikimini ortadan kaldÄ±ran, diktatörlük sisteminin kurulmak istendiÄŸi bir dönemde seçime giriyoruz. Krizin etkisinin çok daha ciddi bir ÅŸekilde hissedildiÄŸi bir dönemde giriyoruz. Yerel seçimleri, krizin etkileri üzerinden tartÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Krize karÅŸÄ± emekten yana halkçÄ± bir yönetim, tek adama karÅŸÄ± katÄ±lÄ±mcÄ± bir yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± oluÅŸturulmalÄ±. Demokrasiyi ve emeÄŸin hakkÄ±nÄ± koruyacak bir yerel yönetimden yanayÄ±z.”

'MAHALLE KOMÄ°TELERÄ° Ä°LE HALK YÖNETÄ°ME KATILMALI'

AKP iktidarÄ±nÄ±n yerel yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da çöktüÄŸünü dile getiren ÇerkezoÄŸlu “Yolsuzluk, kamusal alanlarÄ±n yaÄŸmalanmasÄ±, doÄŸanÄ±n talanÄ± AKP belediyeciliÄŸinin alameti farikasÄ± oldu. Yerel seçimlerde AKP'nin politikalarÄ±na boyun mu eÄŸeceÄŸiz yoksa kendi emeÄŸimize geleceÄŸimize sahip çÄ±kÄ±p çÄ±kmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n seçimini yapacaÄŸÄ±z. Sermayenin yÄ±kÄ±cÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± emekten yana kamucu bir yerel yönetim saÄŸlanmalÄ±. Mahalle komiteleri üzerinden halkÄ±n söz sahibi olduÄŸu, herkesin karar mekanizmalarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yerel yönetim oluÅŸturulmadÄ±r. Türkiye'de artÄ±k koruncak deÄŸil kurulacak bir demokrasiden bahsediyoruz. Bu demokrasiyi kendi ellerimizle kuracaksak en önemli güçlerden biri de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±dÄ±r. Tüm sÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimizle, adalet, demokrasiden yana insanlarla emeÄŸin Türkiye'sini kurmakta karalÄ±yÄ±z” dedi.

'YERELLERDE GÜÇLÜ ÖRGÜTLER YARATMALIYIZ'

HDP Ä°stanbul Milletvekili Saruhan Oluç da söz ve eylem hakkÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dönemde seçime gidildiÄŸini belirterek “Böyle bir dönemde yapÄ±lacak iÅŸleri temsili alanlardan çÄ±karmamÄ±z gerekiyor. SorunlarÄ±mÄ±zÄ±n çözümünün temsilcilere bÄ±rakÄ±lmasÄ± çözüm saÄŸlamayacaktÄ±r. DoÄŸrudan doÄŸruya her bir yurttaÅŸÄ±n adÄ±m atmasÄ± lazÄ±m. Her yurttaÅŸ karar ve denetim süreçlerine daha fazla katÄ±lÄ±m saÄŸlamalÄ±. Ä°ktidarÄ±n tek adama yüklendiÄŸi bir dönemde yerellerde güçlü örgütler yaratmak bugün yapÄ±lmasÄ± gereken. Güçlü yerel yönetimlerle, kendini güçlü sanan merkezi iktidar devirebilir. Bu toplumsal muhalefet için yol yaratabilir. 31 Mart yerel yönetimlerin iyice merkeze baÄŸlanacaÄŸÄ± seçimdir ama bu engellenebilir” dedi.

'BATIDA AKP-MHP KOALÄ°SYONUN Ä°KTÄ°DAR ALANINI DARALTACAK ADAYLARA DESTEK'

Ä°ktidarÄ±n demokrasiyi sadece oy kullandÄ±rmaya indirgediÄŸini dile getiren Oluç ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Her seçim demokrasiyi biraz daha ortadan kaldÄ±rÄ±yor. Bunu 31 Mart seçimlerinde deÄŸiÅŸtirebiliriz. Yerellerde demokrasi yoksa ülkenin genelinde de demokrasi yoktur. Yerelde demokrasi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± zaman daha demokratik bir cumhuriyet yaratabiliriz. Türkiye'nin yerel yönetimlere kayyÄ±m atayan sistemi de deÄŸiÅŸtirilmeli. Yerel yönetimler daha öncesinde de yerel demokrasiye imkan veren yerler deÄŸildi ama artÄ±k tamamen merkeze baÄŸlanacak. Denetim ve mali iÅŸler de tamamen cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± olacak. BatÄ±da AKP-MHP koalisyonunun iktidar alanÄ±nÄ± daraltacak, halkçÄ± belediyecilik yapacak, demokrasi güçlerinin adaylarÄ±nÄ±, destekleme konusunda netiz. HDP son seçimlerde önemli oy potansiyeline eriÅŸti, elbette büyükÅŸehir, il meclisleri ve belediye meclislerinde yer almak için adaylar çÄ±karacaÄŸÄ±z. Herkesin daha fazla temsil imkanÄ±nÄ±n olduÄŸu yönetimler yaratmak istiyoruz.”

'MESELE HALKIN YÖNETÄ°ME KATILIP KATILAMAYACAÄžI'

EMEP MYK üyesi Levent Tüzel ise yerel seçimlere gidilen sürecin, demokrasi karÅŸÄ±tÄ± güçlerle, demokrasiyi kuracak güçlerin hesaplaÅŸmasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Tüzel, “Kapitalist, emperyalist sistem açmaza girince daha çok saldÄ±rganlaÅŸÄ±yor. Ä°ktidar yerel seçimlerden alacaÄŸÄ± güçle kendini daha da ileriye taÅŸÄ±maya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Daha da büyümesi beklenen kriz ortamÄ± bu seçimin ana etmeni olacak. Belediyeler hizmet üretmek adÄ± altÄ±nda ticarileÅŸmiÅŸ durumda. Kent rantlarÄ±ndan söz eden ya da AKP'nin saraylarÄ± ile yarÄ±ÅŸacak saraylar yapmÄ±ÅŸ 'demokrat' baÅŸkan adaylarÄ± var. Bütün mesele bu süreçte halkÄ±n yerel yönetimlere katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanÄ±p saÄŸlanamayacaÄŸÄ±. Demokrasi güçleri için belirleyecek olan bu” dedi.

'DEMOKRASÄ° Ä°TTÄ°FAKI YERELLERDE SAÄžLANABÄ°LÄ°R'

Yerel seçimlerin merkezde yapÄ±lamayan demokratik ittifaklara yerelde yapma imkanÄ± tanÄ±yabileceÄŸini dile getiren Tüzel ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AKP-MHP bloÄŸu kol kola seçime giriyor. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda CHP'den beklenilen bütün halk güçleri ile birlikte geleceÄŸi kazanmak adÄ±na yan yana gelmektir. CHP, Ä°YÄ° Parti ile el sÄ±kÄ±ÅŸabiliyor ama 6 milyon oy almÄ±ÅŸ HDP ile, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n terörize söylemlerinden dolayÄ± göÄŸsünü gere gere görüÅŸmekten kaçÄ±nÄ±yor. Halk, ana muhalefetten birleÅŸtirici söylem bekler. Ä°zmir'de halk güçleri ile bu birlikteliÄŸi zorlamamÄ±z gerekiyor. Konu kim aday olacak deÄŸil. Rekabet alanÄ±na dönmüÅŸ bu seçim yerine halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n, denetimin saÄŸlanacaÄŸÄ±, ranta, ticarete, talana, taÅŸerona karÅŸÄ± bir anlayÄ±ÅŸla çÄ±kmamÄ±z gerekiyor. Karamsar olmayalÄ±m ama imkanlarÄ±n güce dönüÅŸmesi için de çaba göstermeliyiz. BüyükÅŸehirden muhtarlÄ±klarÄ±na kadar ortak adaylar belirleyelim. HalkÄ±n önüne liste koyulmasÄ±n. Halk güçleri kendi belirledikleri adaylarÄ± partilerin önüne koymalÄ±dÄ±r.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net