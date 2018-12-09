Barley, AP seÃ§imlerinde SPD'nin liste baÅŸÄ± adayÄ±

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Avrupa Parlamentosu seÃ§imleri iÃ§in Adalet BakanÄ± Katarina Barley'i liste baÅŸÄ± adayÄ± gÃ¶sterdi.

Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Adalet BakanÄ± Katarina Barley'i liste baÅŸÄ± adayÄ± gösterdi. SPD, baÅŸkent Berlin'de düzenlediÄŸi toplantÄ±da AP seçimleri için adaylarÄ±nÄ± belirledi.

Adalet BakanÄ± Barley, delegelerin kullandÄ±ÄŸÄ± 194 oyun 192'sini alarak gelecek yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak AP seçimleri için SPD'nin liste baÅŸÄ± adayÄ± oldu.

Listenin ikinci sÄ±rasÄ±nda Udo Bullmann yer alÄ±rken, 2009'dan beri AP'de milletvekilliÄŸi yapan Türk kökenli siyasetçi Ä°smail ErtuÄŸ da listenin 10. sÄ±rasÄ±nda yer bularak yeniden aday gösterildi.

IRKÇILIKLA MÜCADELE

Barley, toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Avrupa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± hareketlere karÅŸÄ± mücadele edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, “Bu insanlarÄ±n söz sahibi olmamalarÄ± için her ÅŸeyi yapmamÄ±z gerekiyor” ifadesini kullandÄ±.

Avrupa'nÄ±n çok kÄ±rÄ±lgan hale geldiÄŸini söyleyen Barley, birçok Avrupa ülkesinde saÄŸ popülistlerin yükseliÅŸinden dolayÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) zarar görmesinin önlenmesi gerektiÄŸine dikkati çekti.

BabasÄ± Ä°ngiliz, annesinin de Alman olmasÄ± sebebiyle çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip olan Barley'in mayÄ±s ayÄ±na kadar Almanya Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± görevinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor.

AP seçimleri 26 MayÄ±s 2019 tarihinde yapÄ±lacak. (AA)

www.evrensel.net