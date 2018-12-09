BelÃ§ika KralÄ± bakanlarÄ±n istifalarÄ±nÄ± kabul etti

BelÃ§ika KralÄ± Philippe, Yeni Flaman Ä°ttifakÄ± (N-VA) bakanlarÄ±nÄ±n istifalarÄ±nÄ± kabul etti.

Belçika KralÄ± Philippe, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon, Maliye BakanÄ± Johan Van Overtveld, Savunma BakanÄ± Sander Loones, Mülteci ve Göç BakanÄ± Theo Francken ve Belçika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Zuhal Demir'in istifalarÄ±nÄ± kabul etti.

Belçika Kraliyet SarayÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon, Maliye BakanÄ± Johan Van Overtveld, Savunma BakanÄ± Sander Loones, Mülteci ve Göç BakanÄ± Theo Francken ve Belçika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Zuhal Demir'in istifalarÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸi bildirildi.

Belga Haber AjansÄ±na göre, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Maggie de Block Mülteci ve Göç BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Alexander De Croo Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet BakanÄ± Peter de Crem ise Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirilecek.

Haberde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders'in aynÄ± zamanda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüteceÄŸi belirtildi.

Belçika'da, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Göçmen PaktÄ±'nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± kriz nedeniyle milliyetçi Yeni Flaman Ä°ttifakÄ± (N-VA) koalisyon hükümetinden çekildiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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