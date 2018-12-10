FenerbahÃ§e, 3-0'lÄ±k Akhisar maÄŸlubiyeti ile kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±na girdi

Akhisarspor, FenerbahÃ§e'yi evinde 3-0 maÄŸlup etti ve 15. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na bir gÃ¼n kala FenerbahÃ§e ligde 16. sÄ±raya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasÄ±nda Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 maÄŸlup olan Fenerbahçe, averajla küme düÅŸme hattÄ±na geriledi.

Spor Toto Akhisar StadÄ±'ndaki mücadelenin ilk yarÄ±sÄ±nÄ± Jeremy Bokila'nÄ±n golüyle 1-0 önde tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarÄ±da Elvis Manu'nun golüyle farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Uzatma bölümünde Adrien Regattin'le bir gol daha bulan yeÅŸil-siyahlÄ± ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu sonuçla 15. haftanÄ±n ardÄ±ndan 14 puanda kalan Fenerbahçe, averajla BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'un gerisinde 16. sÄ±raya yerleÅŸti. EÄŸer bugün (10 AralÄ±k Pazartesi) oynacak KasÄ±mpaÅŸa-Kayserispor maçÄ± Kayserispor'un galibiyeti ile sonuçlanÄ±rsa Fenerbahçe 17'nci sÄ±raya gerilemiÅŸ olacak.

Fenerbahçe en son, 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada sadece 1 puan almÄ±ÅŸ ve 3. haftayÄ± küme düÅŸme hattÄ±nda 16. sÄ±rada tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Akhisarspor, aldÄ±ÄŸÄ± bu kritik galibiyetle puanÄ±nÄ± 16'ya çÄ±kardÄ± ve düÅŸme hattÄ±ndan çÄ±karak 13. sÄ±raya yükseldi.

KOEMAN: ÇOK KÖTÜ BÄ°R DÖNEMDEYÄ°Z

FotoÄŸraf: Mahmut Serdar AlakuÅŸ/AA

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, "Bizim için ÅŸoktu, oyuncularÄ±m da bu ÅŸoku yaÅŸÄ±yor." dedi.

Koeman, maçtan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ilk 20 dakikada iyi iÅŸler yapmalarÄ±na raÄŸmen devreye 1-0 geride girdiklerini söyledi.

Ä°kinci yarÄ±da rakip sahada oynadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Koeman, "Bir ÅŸeyler yapmaya çalÄ±ÅŸsak da çok fazla ÅŸey üretemediÄŸimizi gördük. Daha sonra oyuna Manu girdi. Çok hÄ±zlÄ±, güçlü bir oyuncu. Onun golüyle maç noktalandÄ± bana göre. Bizim için ÅŸoktu, oyuncularÄ±m da bu ÅŸoku yaÅŸÄ±yor. Ä°yi bir akÅŸam olmadÄ± bizim için ama ben hala bir savaÅŸçÄ±yÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Koeman, bir basÄ±n mensubunun, Fenerbahçe'de teknik direktör deÄŸiÅŸikliÄŸinin konuÅŸulduÄŸunu hatÄ±rlatarak, kadronun yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine, "Öncelikle ben, üstlerimin vereceÄŸi kararlarla ilgili konuÅŸamam. Ben iÅŸin tamamen futbol kÄ±smÄ±na odaklanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m. Buna mecburum zaten. Son haftalarda gol atma noktasÄ±nda sorun yaÅŸÄ±yoruz. Gol atamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman da maç kazanmak sizin için zor bir hal alÄ±yor. Sorunuzu anlÄ±yorum ama cevabÄ±nÄ± burada vermeyeceÄŸim. Ben cevabÄ± biliyorum ancak bu konuyu basÄ±n önünde anlatmayacaÄŸÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin küme düÅŸme hattÄ±na gerilediÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Koeman, ÅŸunlarÄ± kaydetti: UmarÄ±m bazÄ± futbolcularÄ±m en yakÄ±n zamanda aramÄ±za döner. Çünkü buna ihtiyacÄ±mÄ±z var. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa ihtiyacÄ±mÄ±z var. PerÅŸembe oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Spartak Trnava maçÄ± var. PeÅŸ peÅŸe maçlar oynayacaÄŸÄ±z. Zor bir program var ve dinlenme fÄ±rsatÄ±mÄ±z yok. Zor bir durum içindeyiz ama devam etmek zorundayÄ±z. Ben bir savaÅŸçÄ±yÄ±m. Ben her zaman tünelin sonundaki Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± görürüm. ÇalÄ±ÅŸmaya, kulüp için çabalamaya mecburuz. Åžu an Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönemin içindeyiz ama yapabileceÄŸimiz tek ÅŸey iÅŸimize devam etmek.

FENERBAHÇE, Ä°STANBUL'A OTOBÜSLE DÖNDÜ

FotoÄŸraf: Sergen Sezgin/AA

Akhisarspor maçÄ± için hava yoluyla Ä°zmir'e geldikten sonra Manisa'ya geçen Fenerbahçe'de, 3-0 maÄŸlup tamamlanan maçÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'a uçakla deÄŸil, otobüsle dönülmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Ali Koç'un kararÄ±yla, maçtan sonra takÄ±mÄ± taÅŸÄ±yan otobüs Ä°stanbul'a doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. SamandÄ±ra Can Bartu Spor Tesisleri'ne gelen kafile, taraftarlarca protesto edildi.

FotoÄŸraf: Ä°sa Terli/AA

CÄ°HAT ARSLAN: AÄ°LE HAVASINA BÜRÜNDÜK

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, kritik bir karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± galip tamamladÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek "TakÄ±m halinde aile havasÄ±na bürünebilmek önemliydi." dedi.

TakÄ±m olarak daha iyi organize olduklarÄ±nÄ± kaydeden Arslan, "Topun bazen size yardÄ±m etmesi gerekiyor. Kaleciden döndü, Bokila tamamladÄ±. Fenerbahçe de ÅŸut attÄ± ama olmadÄ±. Futbolda kÄ±rÄ±lma anlarÄ± olur. Bazen siz ÅŸanslÄ± olursunuz." diye konuÅŸtu.

Arslan, Elvis Manu'nun 8 gün idman yapmamasÄ±na raÄŸmen oynamak istediÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: Güzel bir galibiyet oldu. Kimseye yaranma derdim yok. Futbola gönül vermiÅŸ, futbolda çalÄ±ÅŸmaya devam eden biri olarak, Türk futbolunun lokomotiflerine saygÄ±da kusur edilmemesi gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, BeÅŸiktaÅŸ onlar bizim taÅŸÄ±yÄ±cÄ±mÄ±z. OnlarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± platform deÄŸerli deÄŸil. Bu deÄŸerlere sahip çÄ±kmamÄ±z lazÄ±m. BütünleÅŸmeyi baÅŸardÄ±k. Bu durum, hedeflerimizi yüksek tutmamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Ä°lk yarÄ± ne kadar fazla puan toplarsak, ikinci yarÄ±da opsiyonumuz olacak. Herkes fedakarca mücadele ediyor, bu fedakarlÄ±k sonunda güzel bir galibiyet aldÄ±k. Bunu bütün sezona yayÄ±p kötü günlerde de bunu devam ettirmek önemli" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Öte yandan, kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan UkraynalÄ± oyuncu Yevgen Seleznov'la probleminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak profesyonel anlamda alÄ±nan bir karar olduÄŸunu belirten Arslan, "Ä°nÅŸallah güzel bir kulübe gider" ifadelerini kullandÄ±.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA YÄ°NE KAZANAMADI

Fenerbahçe, ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 10 maçta sadece 1 galibiyet aldÄ±.

Bu sezon dÄ±ÅŸ sahada oynadÄ±ÄŸÄ± 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, üst üste 5. deplasman maçÄ±ndan da galibiyet çÄ±karamadÄ±. DÄ±ÅŸ sahada tek galibiyetini Atiker Konyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0'lÄ±k skorla alan sarÄ±-lacivertli ekip, sonraki 5 müsabakada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaÅŸadÄ±.

Yönetim, teknik heyet ve kadro deÄŸiÅŸiklikleriyle 2018-2019 sezonuna büyük ümitlerle baÅŸlayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasÄ±nda küme düÅŸme hattÄ±nda yer alarak taraftarÄ±na büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸattÄ±.

15 HAFTADA GEÇEN SEZONUN KAYIPLARINI GEÇTÄ°

Fenerbahçe, bu sezon 15 haftada kaybettiÄŸi puanlarla ÅŸimdiden geçen sezonun 34 maçlÄ±k periyoduna göre daha fazla puan yitirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonu 72 puanla 2. sÄ±rada tamamlayan sarÄ±-lacivertliler, 34 haftada toplam 30 puan yitirmiÅŸti. SarÄ±-lacivertliler, bu sezon ise 15 haftada 31 puan kaybetti.

YENÄ° TRANSFERLER BEKLENTÄ°NÄ°N ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'de, bu sezon takÄ±ma dahil edilen futbolcular, gidenleri arattÄ±.

Futbolcu satÄ±ÅŸÄ±nda özellikle Josef de Souza ile Giuliano Victor de Paula'dan toplam 22,5 milyon avro kazanan sarÄ±-lacivertliler, yaptÄ±ÄŸÄ± hamlelerden fayda alamadÄ±. Giden isimlerin yerine 11 futbolcu transferi yapan sarÄ±-lacivertliler, gelir gider dengesinde kar yapmasÄ±na raÄŸmen, saha içinde performans olarak geriye gitti.

Yeni transferler Yassine Benzia, Ä°slam Slimani, Diego Reyes, Andre Ayew, Michael Frey, Jailson, Harun Tekin istenen performanslarÄ± sergileyemedi. Yeni transferlerden genç oyuncular Ferdi KadÄ±oÄŸlu ve kaleci Berke Özer'e ligde ÅŸans gelmezken, BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ise forma ÅŸansÄ±nÄ± iyi deÄŸerlendiremedi.

Bonservisi elinde olan ve düÅŸük bir maliyete transfer edilen Tolga CiÄŸerci de sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle henüz forma giyemedi.

Fenerbahçe Futbol TakÄ±mÄ±, bu sezon kÄ±sa bir sürede aÄŸÄ±r yenilgilerle de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

Süper Lig'in ilk maçÄ±nda galibiyet alan, ardÄ±ndan üst üste 3 maçÄ± kaybeden sarÄ±-lacivertliler, sonraki süreçte istikrarsÄ±z periyottan bir türlü çÄ±kamadÄ±.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarÄ±na büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸattÄ±.

Ligde 15 haftada tek galibiyeti bulunan son sÄ±radaki Çaykur Rizespor, bu galibiyeti 7. haftada sarÄ±-lacivertli takÄ±ma karÅŸÄ± 3-0'la elde etti.

Ligde 10. haftada KadÄ±köy'deki MKE Ankaragücü yenilgisinin (3-1) ardÄ±ndan teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrÄ±ldÄ±. Cocu'nun yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, son 5 haftalÄ±k periyotta tek galibiyet elde etti.

Süper Lig'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olumsuz sonuçlara raÄŸmen sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. Fenerbahçe, yer aldÄ±ÄŸÄ± D Grubu'nda 6. ve son maçlar öncesi üst turu garantiledi.

SarÄ±-lacivertli takÄ±m, mücadele ettiÄŸi Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda da 5. tur ilk maçÄ±nda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenmiÅŸti.

BEÅžÄ°KTAÅž, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN EN KÖTÜ SEZONU

Spor Toto Süper Lig'de "üç büyükler" olarak tabir edilen BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Fenerbahçe, aralÄ±ksÄ±z 34 hafta sisteminin uygulandÄ±ÄŸÄ± 1994-1995'ten beri ligin ilk yarÄ±larÄ±ndaki en kötü performansÄ± bu sezon sergiliyor.

Ä°nfografik: AA

Süper Lig'in en çok ÅŸampiyon olan takÄ±mlarÄ±, 1994-1995'ten beri bu kadar kötü performans göstermemiÅŸti. Ligin 15. haftasÄ±nda rakipleriyle berabere kalan BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray 25'er puan toplarken, Akhisarspor'a 3-0 maÄŸlup olan Fenerbahçe ise 14 puanda kaldÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, averajla 4. sÄ±rada yer alÄ±rken Galatasaray da aynÄ± ÅŸekilde 7. durumda bulunuyor. Fenerbahçe ise averajla 16. sÄ±raya kadar geriledi.

BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray, kalan iki maçÄ± kazanarak 31 puana ulaÅŸsalar da "üç büyükler" adÄ±na son 25 sezonun en az puanÄ±na elde etmiÅŸ olacaklar.

3 DEFA 33 PUANDA KALMIÅžLARDI

BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Fenerbahçe, 1994-95'ten beri 34 hafta olarak oynanmaya baÅŸlanan ligde, bu zamana kadar daha önce 3 defa "üç büyükler" adÄ±na ligin birinci devresinde 33 puan topladÄ±.

Ligde 2008-2009 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, 33'er puanla ilk yarÄ±yÄ± tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. 2010-2011'de Fenerbahçe 17 maçlÄ±k periyotta 33 puana ulaÅŸabilirken 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray aynÄ± puanÄ± elde edebilmiÅŸti.

"Üç büyükler" adÄ±na ise bu sezon en kötü sonuçlarÄ± Fenerbahçe alÄ±yor.

Ligde 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 14 puan elde edebilen sarÄ±-lacivertliler, hem puan hem de sÄ±ralama olarak bu ekipler içinde en kötü performans sergileyen takÄ±m oldu.

"Üç büyükler" adÄ±na son 25 sezonun ilk yarÄ±larÄ±nda en kötü performansÄ± 2010-2011'de Galatasaray, 23 puan alarak gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarÄ±sÄ±ndaki iki maçÄ± kazansa dahi 20 puanla 2010-2011'deki Galatasaray'Ä±n gerisinde olacak.

BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk yarÄ±nÄ±n kalan iki haftasÄ±nda alacaklarÄ± olumsuz sonuçlarla daha da kötü bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilir. Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ, bu iki maçta olasÄ± puan kayÄ±plarÄ±nda 31 puanÄ±n da gerisine düÅŸecek. Her iki takÄ±mÄ±n olasÄ± puan kayÄ±plarÄ±nda 25 yÄ±llÄ±k periyotta üç ekip birden ilk kez 30 puanÄ±n altÄ±nda yer alabilir.

BAÅžAKÅžEHÄ°R, KASIMPAÅžA VE ANTALYASPOR Ä°LK 3 SIRADA

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta geride kalÄ±rken, puan tablosunda ilk 3 sÄ±rada Medipol BaÅŸakÅŸehir, KasÄ±mpaÅŸa ve Antalyaspor bulunuyor.

Bir maçÄ± eksik olan Medipol BaÅŸakÅŸehir, 30 puanla ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. Medipol BaÅŸakÅŸehir, bugün MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maçÄ± kazanÄ±rsa, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray ile arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 8'e çÄ±karacak.

Medipol BaÅŸakÅŸehir gibi bir maçÄ± eksik olan KasÄ±mpaÅŸa ise 26 puan ve averajla ikinci sÄ±rada bulunuyor. KasÄ±mpaÅŸa, bugün sahasÄ±nda Kayserispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. KasÄ±mpaÅŸa-Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n Kayserispor'un galibiyetiyle sonuçlanmasÄ± halinde, Fenerbahçe lig sÄ±ralamasÄ±nda bir basamak daha düÅŸerek 17. sÄ±raya yerleÅŸecek.

Ligin 15. haftasÄ±nda deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenen Antalyaspor ise BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä± geride bÄ±rakarak, 3. sÄ±raya yükseldi.

'ÜÇ BÜYÜKLER' SEZON ARASINA Ä°LK 3'TE GÄ°REMEYEBÄ°LÄ°R

"Üç büyükler", ligde 38 sezon sonra birinci devrede ilk üçün dÄ±ÅŸÄ±nda kalma tehlikesiyle de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor.

BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe ve Galatasaray, 1959 sezonu dÄ±ÅŸÄ±nda 60 yÄ±llÄ±k lig tarihinde sadece bir kez ilk yarÄ±yÄ± ilk üçün dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Ligin "üç büyükleri", 1979-1980 sezonunun birinci devresinde ilk üçün dÄ±ÅŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±. 30 maçlÄ±k sistemde söz konusu sezonun ilk yarÄ±sÄ±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ 4. sÄ±rada tamamlarken, Fenerbahçe 10. ve Galatasaray 14. olmuÅŸtu. 1979-80 sezonunda Trabzonspor birinci devreyi ilk sÄ±rada tamamlarken Gaziantepspor ikinci, Rizespor da üçüncü sÄ±rayÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 15:15

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