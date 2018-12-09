Akhisarspor-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk yarÄ± sona erdi: 1-0

Akhisarspor-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± Jeremy Bokilaâ€™nÄ±n golÃ¼yle Akhisarsporâ€™un Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçÄ±nda Akhisarspor, Fenerbahçe karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde tamamladÄ±. 10. dakikada sol kanattan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya, ceza alanÄ± içinde Eljif Elmas'Ä±n bekletmeden vuruÅŸunda, top üstten auta çÄ±ktÄ±.

26. dakikada Akhisarspor öne geçti. Serginho'nun ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸ çaprazdan yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Savunma oyuncularÄ±na raÄŸmen pozisyonu iyi takip eden Bokila'nÄ±n vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

MüsabakanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasÄ±nda düÅŸme hattÄ±nda yer alan Akhisarspor'a konuk olan Fenerbahçe'de KasÄ±mpaÅŸa müsabakasÄ±nda sakatlanan Valbuena ile kupadaki Giresunspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda oyuna devam edemeyen Frey forma giyemedi. AyrÄ±ca Trabzonspor deplasmanÄ±nda kolundan sakatlÄ±k geçiren Ayew, Akhisar'da görev alamadÄ±. SarÄ± lacivertlilerde cezalarÄ± süren Soldado ile Jailson 19 kiÅŸilik kafilede olmayan diÄŸer isimlerdi. Teknik direktör Erwin Koeman, Valbuena'nÄ±n yokluÄŸunda Isla'yÄ± orta sahaya monte edip Åžener'i saÄŸ bekte oynattÄ±. Eljif Elmas ise kanatta görevlendirildi. Fenerbahçe'nin genç futbolcularÄ± Mahsun ve Batuhan dar rotasyonlu kadroda kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m bugün 30'uncu yaÅŸ gününü kutladÄ±. Hem takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± hem de Akhisarsporlu futbolcular Hasan Ali'yi maç öncesi tebrik etti. Fenerbahçeli taraftarlar da Ä±sÄ±nma sÄ±rasÄ±nda Hasan Ali'yi tribünlere çaÄŸÄ±rdÄ±.

Geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye KupasÄ± finalinde Akhisarspor'a 3 kez kaybeden Fenerbahçe, ilk kez Spor Toto Akhisar StadÄ±'nda sahaya çÄ±ktÄ±. Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Ali Koç da kritik maçta takÄ±mÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Ali Koç'un Londra'dan direkt Akhisar'a geldiÄŸi öÄŸrenildi. Koç, kalabalÄ±k bir yönetici topluluÄŸu ile karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± izledi.

Akhisarspor ve Fenerbahçeli taraftarlar hava soÄŸuk olmasÄ±na raÄŸmen mücadeleye ilgi gösterdi. MaçÄ± yaklaÅŸÄ±k 9 bin futbolsever izledi. KarÅŸÄ±laÅŸmadan önce Fenerbahçe tribünlerinin kendi aralarÄ±nda kavga ettiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°ki grubun kavgasÄ±nda bir Fenerbahçeli futbolseverin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. TaraftarÄ±n ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, yaralÄ±nÄ±n ciddi bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ev sahibi Akhisarspor'da ise süresiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan golcü Seleznyov'un yanÄ± sÄ±ra sakatlÄ±klarÄ± devam eden Bilal, Mustafa ve Dany, Fenerbahçe'ye karÅŸÄ± forma giyemedi. Krasnodar karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sakatlanan takÄ±mÄ±n golcülerinden Manu ise tam iyileÅŸmediÄŸi için maça yedek kulübesinde baÅŸladÄ±. Teknik direktör Cihat Arslan ileri uçta son haftalarÄ±n formda ise Bokila'ya ÅŸans tanÄ±dÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 20:10

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