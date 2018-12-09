Mahmud Abbas, meclisi feshediliyor

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, 2006â€™da yapÄ±lan seÃ§imlerle belirlenen Filistin Meclisiâ€™nin yakÄ±n zamanda feshedileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, 2006’da Filistin genelinde yapÄ±lan seçimler sonucu sandalyelerinin çoÄŸunluÄŸunu Hamas’Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± Filistin Meclisi’nin yakÄ±n zamanda feshedileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Abbas, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria’nÄ±n Ramallah kentinde, “Özel Sektörün YönetiÅŸim ve Yolsuzlukla Mücadele ÇabalarÄ±ndaki Rolünün Güçlendirilmesi” baÅŸlÄ±klÄ± uluslararasÄ± konferansta gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Abbas, 2006’da Filistin genelinde yapÄ±lan seçimler sonucu sandalyelerinin çoÄŸunluÄŸunu Hamas’Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± Filistin Meclisi’nin yakÄ±n zamanda feshedileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Fetih ile Hamas hareketleri arasÄ±nda 2007’de yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 11 yÄ±ldÄ±r Filistin sahasÄ±nda yaÅŸanan bölünmüÅŸlük üzerine çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamen askÄ±ya alÄ±nan Filistin Meclisi’nin feshedileceÄŸini vurgulayan Abbas, fesih tarihine dair herhangi bir takvim belirlemedi. (DIÅž HABERLER)

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