Gazeteciler UÄŸur YÄ±lmaz ve Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Gazeteciler UÄŸur YÄ±lmaz ve Ece Sevim Ã–ztÃ¼rk 11 AralÄ±kâ€™ta gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmalarla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

Gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz’Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± Bitlis 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek.

YÄ±lmaz, Bitlis Belediyesi BasÄ±n Biriminde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde, haber takibini yapmak için katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ile sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve ‘gizli tanÄ±k’ ifadeleri gerekçe gösterilerek 17 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±lmaz hakkÄ±nda ‘terör örgütü üyesi olmak’ ve 2 defa ‘terör örgütü propagandasÄ± yapmak’ iddiasÄ±yla 9,5 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

17 aydÄ±r tutuklu olan gazeteci UÄŸur YÄ±lmaz, ElazÄ±ÄŸ 2 Nolu Yüksek Güvenlik Cezaevinde bulunuyor.

CEZAEVÄ°NDE YAZDIÄžI ÖYKÜ VE ÅžÄ°Ä°RLER SUÇ OLDU

Mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanan YÄ±lmaz, gazeteciliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra edebi türlerde de yazÄ±yor. Ancak, YÄ±lmaz’Ä±n cezaevinde yazdÄ±ÄŸÄ± öykü ve ÅŸiirler de suç unsuru olarak gösterildi.

Cezaevinde, Filistinliler için yazdÄ±ÄŸÄ± içinde hem öykü hem de ÅŸiirlerin bulunduÄŸu ‘Hicran’ adÄ±ndaki kitap taslaÄŸÄ±na güvenlik gerekçesiyle el konuldu ve hakkÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. TutuklandÄ±ktan aylar sonra 16 Ekim’de ilk kez duruÅŸmaya çÄ±karÄ±lan YÄ±lmaz, “Ä°ddianamede suçlama konusu yapÄ±lan 14 basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve yürüyüÅŸe bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda boynumda fotograf makinesi, elimde kamera ve cebimde de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m belediyenin basÄ±n kartÄ± vardÄ±. Orada gazeticilik yaptÄ±m” demiÅŸti.

Mahkeme, YÄ±lmaz’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

GAZETECÄ° ECE SEVÄ°M ÖZTÜRK’ÜN DURUÅžMASI SALI GÜNÜ

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve çektiÄŸi belgesel suçlama konusu yapÄ±lan Gazeteci Ece Sevim Öztürk de 11 AralÄ±k’ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.

Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 6 tweeti ve “Deniz Kuvvetlerinin En KaranlÄ±k Günü: 15 Temmuz” belgeseli nedeniyle tutuklanan Gazeteci Öztürk, “24 Haziran genel seçimleri öncesinde kaos yaratmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±” iddiasÄ±yla, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” ve “Örgüt propagandasÄ±” suçlamalarÄ±ndan yargÄ±lanÄ±yor. Öztürk’ün duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, saat 15.00’da görülecek.

TutuklandÄ±ktan 5 ay sonra, 1 KasÄ±m’da ilk defa hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kartÄ±lan Öztürk, “Twitter’da Donanma davasÄ±yla ilgili avukat bana ulaÅŸabilir mi diyorum, dönüÅŸ oluyor; iddianameye bakÄ±yorum, sanÄ±klar tutukluysa mektup yazÄ±yorum, bilgi alÄ±yorum. Siz yargÄ±lÄ±yorsunuz biz araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Belgeseli Donanma davasÄ±nÄ±n ve Deniz Kuvvetleri davasÄ±nÄ±n ek klasöründen hazÄ±rladÄ±m. Belgeler gerçek ve resmi. Resmi belgelere dayandÄ±rÄ±p haber yapmak, belgesel çekmek suç mu? Ben bunlarÄ± hazÄ±rlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda Bahçeli seçim çaÄŸrÄ±sÄ± bile yapmamÄ±ÅŸtÄ±. NasÄ±l seçim öncesi kaos hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olabilirim?” demiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

Gazeteci Ece Sevim Öztürk, 8 Haziran’da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 14 gün gözaltÄ±nda tutulan Öztürk, 20 Haziran’da “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla tutuklanarak BakÄ±rköy Cezaevine gönderildi. Öztürk hakkÄ±ndaki iddianame 6 AÄŸustos’ta hazÄ±rlandÄ±. 7 sayfadan ibaret iddianamede Öztürk’ün, “gazetecilik adÄ± altÄ±nda darbe giriÅŸimi ve yargÄ±lamalarla ilgili paylaÅŸÄ±mda bulunarak, örgüt ve darbeciler lehine algÄ± oluÅŸturduÄŸu” iddia edildi.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca, “FETÖ/PDY’nin yargÄ±lama süreçleriyle ve darbe giriÅŸimiyle ilgili örgüt lehine algÄ± oluÅŸturup, toplumda oluÅŸturulacak kargaÅŸa ortamÄ±nda yeniden toparlanma hedefine hizmet eder ÅŸekilde FETÖ iddiasÄ±yla yargÄ±lananlarÄ±n aslÄ±nda masum olduklarÄ± yalanÄ±nÄ± iÅŸleyerek darbe giriÅŸimi ve FETÖ ile ilgili yargÄ±lamalarÄ± ve darbe karÅŸÄ±tÄ± komutanlarÄ± itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±, paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda sözde belgeseldeki gibi gibi darbe giriÅŸiminin bir ‘kurgu’ olduÄŸu algÄ±sÄ±nÄ±n yansÄ±tÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” iddia ediliyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 19:44

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