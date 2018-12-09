MHPâ€™nin 152 belediye baÅŸkan adayÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

MHP 12â€™il olmak Ã¼zere 152 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n daha ismini aÃ§Ä±kladÄ±.

MHP'de 12'si il olmak üzere 152 belediye baÅŸkan adayÄ± daha belirlendi. Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, partisinin, 12'si il olmak üzere 152 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n daha belirlendiÄŸini bildirdi.

MHP, Afyonkarahisar'da Fatih Çetinkaya'yÄ±, Aksaray'da Sefer Alkan'Ä±, Amasya'da Mehmet SarÄ±'yÄ±, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci'yi, Bilecik'te AkÄ±n Atakan'Ä±, Bingöl'de Mehmet Ziya Buyankara'yÄ±, Bitlis'te Mehmet YÄ±lmaz'Ä±, Edirne'de Recep Kozan'Ä±, GümüÅŸhane'de Sabri Varan'Ä±, IÄŸdÄ±r'da Ä°sa YaÅŸar Tezel'i, Yalova'da Murat Aslanhan'Ä± ve Yozgat'ta ise Mehmet Erdemir'i belediye baÅŸkan adayÄ± olarak gösterdi. Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleÅŸen belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n listesi ÅŸu ÅŸekilde:

â– Afyonkarahisar Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Fatih Çetinkaya

â– Aksaray Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Sefer Alkan

â– Amasya Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Mehmet SarÄ±

â– Bayburt Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Hükmü Pekmezci

â– Bilecik Belediye BaÅŸkan AdayÄ± AkÄ±n Atakan

â– Bingöl Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Mehmet Ziya Buyankara

â– Bitlis Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Mehmet YÄ±lmaz

â– Edirne Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Recep Kozan

â– GümüÅŸhane Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Sabri Varan

â– IÄŸdÄ±r Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ä°sa YaÅŸar Tezel

â– Yalova Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Aslanhan

â– Yozgat Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Mehmet Erdemir

â– AdÄ±yaman Besni ÇakÄ±rhüyük Belde Miktat Çetin

â– Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin ÇaÄŸrÄ±

â– Afyonkarahisar Çay PazaraÄŸaç Belde Adem Bulut

â– Afyonkarahisar Ä°hsaniye KayÄ±han belde Ömer Åžahin

â– Afyonkarahisar KÄ±zÄ±lören KÄ±zÄ±lören ilçe Ali Erol

â– Afyonkarahisar Merkez ÇÄ±krÄ±k belde Lokman ÇetinaktÄ±

â– Afyonkarahisar Merkez Fethibey belde Mustafa Özdemir

â– Afyonkarahisar Merkez IÅŸÄ±klar belde Erol ÖzaÄŸÄ±l

â– Aksaray Güzelyurt Ihlara belde Ä°smail YÄ±lmaz

â– Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan

â– Aksaray Merkez Topakkaya belde Harun Oflaz

â– Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin YumuÅŸak

â– Ardahan Göle Göle ilçe Ä°biÅŸ Uymaz

â– Ardahan Göle Köprülü belde FarÄ±z TaÅŸdemir

â– BartÄ±n Merkez HasankadÄ± belde Åžeref Ä°miroÄŸlu

â– BartÄ±n Merkez KozcaÄŸÄ±z belde SavaÅŸ Buyurman

â– BartÄ±n Ulus Kumluca belde Ä°smail Can

â– Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz BakÄ±r

â– Bilecik Bozüyük ilçe OÄŸuz Sertler

â– Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak

â– Bilecik SöÄŸüt SöÄŸüt ilçe Ä°smet Sever

â– Bingöl KiÄŸÄ± KiÄŸÄ± ilçe Nazif Hassoylu

â– Bingöl Yayladere ilçe Mehmet Duransel

â– Bingöl Yedisu ilçe Ömer Ä°sen

â– Bitlis Adilcevaz ilçe Ceyhan Batar

â– Bitlis Tatvan ilçe Abdulkerim Akay

â– Bolu KÄ±brÄ±scÄ±k ilçe Ersin Ercan

â– Bolu Karacasu belde Halit Belen

â– Bolu YeniçaÄŸa ilçe Zeki Mustafa Egeci

â– Burdur KaramanlÄ± ilçe Filiz Åžener TürkoÄŸlu

â– Burdur YeÅŸilova ilçe Ömer Atasoy

â– Çanakkale Çan Terzialan belde Arif YumuÅŸak

â– Çanakkale Gelibolu ilçe Mehmet Eligül

â– ÇankÄ±rÄ± Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer

â– ÇankÄ±rÄ± KÄ±zÄ±lÄ±rmak ilçe Bahattin Güler

â– ÇankÄ±rÄ± Åžabanözü ilçe Mustafa Karakaya

â– Düzce Çilimli ilçe Ömer DemirtaÅŸ

â– Düzce YÄ±ÄŸÄ±lca ilçe Rasim Çam

â– Edirne Havsa ilçe Tefik AltÄ±parmak

â– Edirne LalapaÅŸa ilçe Mehmet Vedat KuÅŸoÄŸlu

â– Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel

â– Edirne SüloÄŸlu ilçe Aydemir Arslan

â– Edirne Uzunköprü ilçe Åžahin Åžengül

â– Edirne Uzunköprü KÄ±rcasalih belde Kenan Heleman

â– ElazÄ±ÄŸ AÄŸÄ±n ilçe Ali Uslu

â– ElazÄ±ÄŸ Palu Beyhan belde Bayram Öztürk

â– Erzincan YaylabaÅŸÄ± belde Åžefik TaÅŸkÄ±ran

â– Erzincan ÇayÄ±rlÄ± ilçe Oktay Efe

â– Erzincan Otlukbeli ilçe usuf TektaÅŸ

â– Erzincan Tercan ÇadÄ±rkaya belde ait Durgun

â– Erzincan Tercan KargÄ±n Belde Yunus Türkmen

â– Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici

â– Giresun Merkez DuroÄŸlu belde Halil Çetin

â– GümüÅŸhane Kelkit ÖbektaÅŸ belde Yemen Demir

â– GümüÅŸhane Köse ilçe Turgay Kesler

â– GümüÅŸhane Arzularkabaköy belde Çetin RÄ±za TanÄ±ÅŸ

â– GümüÅŸhane Åžiran ilçe Mutlu Özel

â– GümüÅŸhane Åžiran YeÅŸilbük belde Sezai DoÄŸan

â– GümüÅŸhane Torul ilçe Evren Evrim Özdemir

â– IÄŸdÄ±r Karakoyunlu ilçe Bayram Ali BallÄ±

â– IÄŸdÄ±r Merkez Melekli belde Eray ÇoÅŸar

â– Isparta EÄŸirdir SarÄ±idris belde Ramazan Pala

â– Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi ÇakÄ±r

â– Isparta Merkez Savköy belde Mustafa AvÅŸar

â– Isparta ÅžarkikaraaÄŸaç ilçe Sefa ArÄ±kan

â– Isparta ÅžarkikaraaÄŸaç ÇarÄ±ksaraylar belde Halil Toprak

â– Isparta ÅžarkikaraaÄŸaç ÇiçekpÄ±nar belde MemiÅŸ Kaynak

â– Isparta Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü

â– Karabük Yenice Yortan belde Ali ÅžÄ±k

â– Kastamonu Ä°hsangazi ilçe Hayati SaÄŸlÄ±k

â– KÄ±rÄ±kkale Delice ilçe Soner MazÄ±lÄ±güney

â– KÄ±rÄ±kkale Keskin ilçe Mustafa Alp SülsipiroÄŸlu

â– KÄ±rÄ±kkale Merkez HacÄ±lar belde Mehmet Koyuncu

â– KÄ±rklareli Lüleburgaz Evrensekiz belde Birol Özbay

â– KÄ±rklareli Vize ÇakÄ±llÄ± belde Mehmet Bayram

â– KÄ±rÅŸehir ÇiçekdaÄŸÄ± Köseli belde Bekir YÄ±lmaz

â– KÄ±rÅŸehir Kaman KurancÄ±lÄ± belde ErdoÄŸan Tekeli

â– KÄ±rÅŸehir Merkez ÖzbaÄŸ belde Rasim Arazay

â– Kütahya AltÄ±ntaÅŸ AltÄ±ntaÅŸ ilçe Mehmet Akbunar

â– Kütahya Aslanapa ilçe Gökhan Gürel

â– Kütahya Domaniç Çukurca belde Ä°lyas Tosun

â– Kütahya Gediz ilçe Mehmet Oyan

â– Kütahya Gediz Gökler belde Yüksel ArÄ±k

â– Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca

â– Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk

â– Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal

â– NevÅŸehir Avanos ilçe Mustafa Kenan SarÄ±taÅŸ

â– NevÅŸehir Merkez Göreme belde Ömer Eren

â– NevÅŸehir Merkez KaymaklÄ± belde Harun Çekiç

â– NevÅŸehir Derinkuyu YazÄ±hüyük belde Burhanettin Karaketir

â– NevÅŸehir KozaklÄ± ilçe Celalettin Güven

â– NevÅŸehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan

â– NiÄŸde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek

â– NiÄŸde Çiftlik ilçe FazlÄ± Koç

â– NiÄŸde Çiftlik AzatlÄ± belde Rasim AydÄ±n

â– NiÄŸde Çiftlik Bozköy belde Kemal BeÅŸer

â– NiÄŸde Çiftlik DivarlÄ± belde Mustafa Balcan

â– NiÄŸde Merkez AktaÅŸ belde ErdoÄŸan Åževenk

â– NiÄŸde Merkez Alay belde HacÄ± Mehmet Varol

â– NiÄŸde Merkez BaÄŸlama belde Murat Karakuzu

â– NiÄŸde Merkez HacÄ±abdullah belde Recep DoÄŸmuÅŸ

â– NiÄŸde Merkez KaraatlÄ± belde Faik OkumuÅŸ

â– NiÄŸde Merkez Kiledere belde Ä°smet Evlendi

â– NiÄŸde Merkez KonaklÄ± belde Maksut Özçelik

â– NiÄŸde Merkez OrhanlÄ± belde Åžükrü Özdemir

â– NiÄŸde UlukÄ±ÅŸla ilçe Ali Ünkesen

â– Rize DerepazarÄ± ilçe Selim Metin

â– Rize HemÅŸin ilçe Muhammet SaÄŸlam

â– Rize Ä°kizdere ilçe Hakan Karagöz

â– Rize Ä°yidere ilçe Osman Mete

â– Sivas DoÄŸanÅŸar ilçe Halil BalÄ±k

â– Sivas Gemerek ilçe Yurt Koç

â– Sivas Gemerek SÄ±zÄ±r belde Ali Tamer

â– Sivas Gölova Gölova ilçe Halil Önge

â– Sivas Gürün ilçe Nami Çiftçi

â– Sivas Hafik ilçe Selahattin ÇuhadaroÄŸlu

â– Sivas Kangal ilçe Eren DerviÅŸ AkpÄ±nar

â– Sivas Koyulhisar ilçe Osman Epsileli

â– Tokat Erbaa Gökal belde Osman Akbulut

â– Tokat Erbaa Karayaka belde Sebahattin Åženel

â– Tokat Niksar Serenli belde Nurettin KeleÅŸ

â– Tokat Pazar ilçe OÄŸuz KeleÅŸ

â– Tokat ReÅŸadiye Bereketli belde Necaattin Åžahin

â– Tokat ReÅŸadiye BozçalÄ± belde Bolhan DurmuÅŸ

â– Tokat ReÅŸadiye Cimitekke belde Erol AydÄ±n

â– Tokat YeÅŸilyurt YeÅŸilyurt ilçe Muhsin YÄ±lmaz

â– Tokat Zile Zile ilçe Ali Özgan

â– Yalova Armutlu ilçe Mustafa Tokat

â– Yalova ÇÄ±narcÄ±k TeÅŸvikiye belde Mustafa Nurten

â– Yalova KadÄ±köy belde Muhsin Gürkal

â– Yozgat AydÄ±ncÄ±k ilçe Selahattin Özdemiir

â– Yozgat BoÄŸazlÄ±yan ilçe Ä°brahim Tamer

â– Yozgat ÇandÄ±r ilçe Mehmet Emin Murat

â– Yozgat ÇayÄ±ralan ilçe KÄ±yasi BaÅŸgül

â– Yozgat KadÄ±ÅŸehri ilçe Mustafa DoÄŸru

â– Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever

â– Yozgat SarÄ±kaya ilçe Ömer AçÄ±kel

â– Yozgat AydÄ±ncÄ±k BaydiÄŸin belde Ünal Karaca

â– Yozgat BoÄŸazlÄ±yan SÄ±rçalÄ± belde Erhan TanÄ±ÅŸ

â– Yozgat Sorgun GülÅŸehri belde Aziz Kaya (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 20:07

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