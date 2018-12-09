Saadet Partililerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ polislerce engellendi

Saadet Partisi GenÃ§lik KollarÄ± Ã¼yelerinin, Ä°stiklal Caddesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirmek istediÄŸi â€˜GenÃ§lik YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼â€™ polislerce engellendi.

Saadet Partisi (SP) Gençlik KollarÄ± üyelerinin Ä°stiklal Caddesi'ndeki “Gençlik YürüyüÅŸü” polisler tarafÄ±ndan engellendi.

Refah, kalkÄ±nma, adalet, ahlak, kardeÅŸlik ve gençlik ifadelerinin yazÄ±lÄ± afiÅŸleri taÅŸÄ±yan bir Saadet Partili gençler Tünel MeydanÄ±'nda bir araya geldi.

Burada sloganlar atarak toplanan Saadet Partililer, daha sonra yürüyüÅŸe geçti. Ancak polis yürüyüÅŸe izin vermedi.

Bunun üzerine açÄ±klama yapan Karaduman, yürüyüÅŸlerine izin verilmemesine tepki gösterdi. DünyanÄ±n ve Türkiye'nin yaÅŸanÄ±lan dönem itibarÄ±yla bir kara kÄ±ÅŸÄ±n içinden geçtiÄŸini ifade eden Karaduman, “Biz umutsuzluÄŸu deÄŸil, umudun izini sürdüÄŸümüz için buradayÄ±z. KaranlÄ±ÄŸa teslim olmak için deÄŸil aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n önünü açmak için buradayÄ±z” dedi.

Türkiye'deki sorunlarÄ±n çaresinin bulunduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermek için yürümek istediklerini belirten Karaduman, “Bu yürüyüÅŸümüz, mücadelemiz 31 Mart sabahÄ±na kadar deÄŸil, yeryüzündeki mezalim bertaraf edilinceye kadar devam edecek. Bu ülkeye adaletin geldiÄŸi güne kadar yürüyüÅŸümüzü sonlandÄ±rmayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/AA)

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