Ä°ZBAN yÃ¶netimi grev Ã¶ncesi iÅŸÃ§ileri suÃ§ladÄ±; sendika ÅŸirketi yalanladÄ±

Ä°ZBAN, yarÄ±n baÅŸlayacak grev Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile halkÄ± iÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtma ya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sendika ise Ä°ZBAN'a sert tepki gÃ¶sterdi.

Ä°ZBAN yönetimi, yarÄ±n baÅŸlamak üzere grev kararÄ± alan Demiryolu Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Demiryol-Ä°ÅŸ) Ä°zmir Åžubesinin Ä°zmir halkÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± maÄŸdur ettiÄŸini ileri sürerek, yüzde 22'lik teklifleri sonucunda oluÅŸan ortalama ücretleri Ä°zmir halkÄ±nÄ±n takdirine bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

AçÄ±klamada, Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesinin 2 yÄ±l önceki toplu iÅŸ sözleÅŸmesi döneminde kamunun zam oranlarÄ± ve enflasyonun üzerinde verilen tekliflere raÄŸmen ‘grev’ yaklaÅŸÄ±mÄ±yla ülkenin gerçeklerine sÄ±rtÄ±nÄ± döndüÄŸü iddia edildi:

“Yüzde 65 zam isteÄŸi ile masaya oturup bunda Ä±srarcÄ± olmak, Ä°zmir halkÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± 2'nci kez maÄŸdur etmekten öte bir anlam taÅŸÄ±mamaktadÄ±r. AyrÄ±ca, hak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bilgilerle kamuoyunu yanÄ±ltarak deÄŸil, doÄŸru verilerle yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz.”

DEMÄ°RYOL-Ä°Åž: Ä°ZBAN Ä°ZMÄ°RLÄ°LERE YALAN SÖYLÜYOR

Ä°ZBAN'Ä±n grev öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya cevap veren Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Ä°ZBAN yönetiminin Ä°zmir halkÄ±nÄ± kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. “YalancÄ±sÄ±n Ä°ZBAN, hem de büyük yalancÄ±sÄ±n” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±nlanan açÄ±klamada Ä°ZBAN'Ä±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°ZBAN'Ä±n Ä°zmir halkÄ±yla alay ettiÄŸinin ifade edildiÄŸi açÄ±klamada “Geçen dönem Ä°zmir halkÄ±na söylediÄŸiniz 2.562 TL Makinist maaÅŸÄ±nÄ± 2 yÄ±lÄ±n sonunda ancak ortalama ile bulabildik. Yine kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz insanlarÄ±... Öncelikle kamuoyuna açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z toplu sözleÅŸme tekliflerinizin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz. 342 Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z için açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ‘net ortalama ücretlerin’ aylÄ±k toplamÄ±nÄ± yine açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸekliyle ‘ortalama net’ olarak verdiÄŸiniz takdirde ne Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ± ne de Ä°zmir halkÄ± maÄŸdur olmayacaktÄ±r. Tek bir örnek bile yeter; 3.435 TL ‘ortalama net’ maaÅŸ teklif ettiÄŸiniz Makinistlerin ÅŸu an ikramiye, sosyal yardÄ±mlar, her makinistin almadÄ±ÄŸÄ± aile çocuk yardÄ±mlarÄ± ve AGÄ° dahil ortalama net maaÅŸlarÄ± 2.550 TL + Yol-Yemek. Teklif ettiÄŸiniz yüzde 22 zammÄ± üzerine ekleyince biz 3.435 TL net ortalamayÄ± bulamadÄ±k” denildi.

'MAÄžDUR EDEN DEMÄ°RYOL-Ä°Åž DEÄžÄ°L'

“Grev yaklaÅŸÄ±mÄ±yla Ä°zmir halkÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± maÄŸdur eden Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi” ifadesinin reddedildiÄŸi belirtilen açÄ±klama ÅŸöyle sürdürüldü:

“ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±zÄ±n tamamÄ±na ulaÅŸmanÄ±z hiç zor deÄŸil. Lütfen çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±zÄ±n tamamÄ±na ulaÅŸÄ±p teklifinizi bizzat hatÄ±rlatarak yarÄ±n iÅŸbaÅŸÄ± yapmalarÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±nÄ±z. Tabi sizin ifade ettiÄŸiniz gibi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±zÄ± Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi olarak gerçekten biz maÄŸdur ediyorsak ifade ettiÄŸiniz ‘ortalama net’ ücretlere arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hiçbir itirazÄ± bulunmuyor. Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi olarak ifade dilimiz için Ä°zmir kamuoyunun hoÅŸgörüsüne sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yoruz. Ancak Ä°ZBAN yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile sadece çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n deÄŸil siz deÄŸerli Ä°zmir halkÄ±nÄ±n da aklÄ±yla alay etmektedir. Ä°zmir kamuoyuna saygÄ±larÄ±mÄ±zla.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 21:57

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