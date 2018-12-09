Ä°ZBAN yÃ¶netimi grev Ã¶ncesi iÅŸÃ§ileri suÃ§ladÄ±

Ä°ÅŸÃ§ilerin taleplerini yok sayan Ä°ZBAN, yarÄ±n baÅŸlayacak grev Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile Ä°zmirlileri iÅŸÃ§ilere karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtma giriÅŸiminde bulundu.

Ä°ZBAN yönetimi, yarÄ±n baÅŸlamak üzere grev kararÄ± alan Demiryolu Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Demiryol-Ä°ÅŸ) Ä°zmir Åžubesinin Ä°zmir halkÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± maÄŸdur ettiÄŸini ileri sürerek, yüzde 22'lik teklifleri sonucunda oluÅŸan ortalama ücretleri Ä°zmir halkÄ±nÄ±n takdirine bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

AçÄ±klamada, Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesinin 2 yÄ±l önceki toplu iÅŸ sözleÅŸmesi döneminde kamunun zam oranlarÄ± ve enflasyonun üzerinde verilen tekliflere raÄŸmen ‘grev’ yaklaÅŸÄ±mÄ±yla ülkenin gerçeklerine sÄ±rtÄ±nÄ± döndüÄŸü iddia edildi:

“Yüzde 65 zam isteÄŸi ile masaya oturup bunda Ä±srarcÄ± olmak, Ä°zmir halkÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ± 2'nci kez maÄŸdur etmekten öte bir anlam taÅŸÄ±mamaktadÄ±r. AyrÄ±ca, hak arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bilgilerle kamuoyunu yanÄ±ltarak deÄŸil, doÄŸru verilerle yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz.” (AA)

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