â€˜TahammÃ¼l sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸtÄ±k insanca yaÅŸayacak Ã¼cret istiyoruzâ€™

Ä°zmir'de Genel-Ä°ÅŸ 7 No'lu ÅŸube Ã¼yesi iÅŸÃ§iler asgari Ã¼cretin insanca yaÅŸanabilir bir dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in alana Ã§Ä±kÄ±yor.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

Ä°zmir’de Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesinde örgütlü olan Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube üyesi iÅŸçiler asgari ücretin insanca yaÅŸanabilecek bir düzeye çÄ±karÄ±lmasÄ± ve vergiden muaf tutulmasÄ± talebiyle sokaÄŸa çÄ±kacak. Tahammül sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸtÄ±k diyen iÅŸçiler, 12 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü saat 17.00’de Bornova Cumhuriyet MeydanÄ±’nda bir araya gelecek.

Bornova Belediyesi Park Bahçeler Birimi Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Tezcan MehmetoÄŸlu, “Yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 6 binin üzerinde olduÄŸu bir ortamda asgari ücretin AGÄ° ile beraber 1603 TL olmasÄ± kabul edilir bir durum deÄŸil. Asgari ücretli bÄ±rakÄ±n insanca yaÅŸamayÄ± nefes dahi alamaz durumda. YaÅŸanan kriz bizleri daha da yaÅŸayamaz hale getirdi. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücret geçen yÄ±l kaç dolar ediyordu bu yÄ±l kaç dolar ediyor bakalÄ±m. 1 liralÄ±k domates olmuÅŸ 5 lira. Biz artÄ±k tahammül sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±k, yaÅŸanacak bir ücret istiyoruz. Bu bir lütuf deÄŸil bir hak. ÇocuklarÄ±mÄ±za daha iyi bir gelecek bÄ±rakmak istiyoruz. Bunun için de alanda olacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘KÂRINI PAYLAÅžAN YOK AMA ZARARI Ä°ÅžÇÄ°YE’

Destek Hizmetleri BaÅŸtemsilcisi Osman Özhüsrev ise asgari ücretin en aÅŸaÄŸÄ± 3 bin TL olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Özhüsrev, “Bir iÅŸçinin iki çocuk okutup evinin de kirada olduÄŸunu düÅŸünürsek bu parayla geçinmek mümkün deÄŸil. Asgari ücreti belirlerken aileyi de düÅŸünmek lazÄ±m. Yeni kÄ±zÄ±m oldu, daha 3 aylÄ±k. MamasÄ±ydÄ±, beziydi çok zorlanÄ±yoruz. Ve biz daha iyiyiz, üniversitede çocuk okutanlar var” dedi. Kriz koÅŸullarÄ±na dikkat çeken Özhüsrev, “Devlet kârÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±yor ama zararÄ±nÄ± iÅŸçilerden çÄ±karÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin de bu konuda birleÅŸmekten baÅŸka çaresi yok. BirleÅŸmeden olmayacak. O yüzden konfederasyon ayrÄ±mÄ± gözetmeksizin örgütlü örgütsüz tüm iÅŸçileri ve emekçileri çarÅŸamba günü yapacaÄŸÄ±mÄ±z eyleme davet ediyoruz” dedi.

‘YAPTIÄžIMIZ YEMEÄžÄ°N PARASINI BÄ°LE CEBÄ°MÄ°ZDEN VERÄ°YORUZ’

Ege Üniversitesi BaÅŸtemsilci Belma Can ise 696 sayÄ±lÄ± KHK ile taÅŸerondan kadroya geçtiklerini hatÄ±rlatarak, “Sendika farkÄ±yla birlikte 1754 TL ücret alÄ±yoruz. Yol yemek hepsini kendimiz karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Kendi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yemeÄŸin bile parasÄ±nÄ± cebimden veriyorsam asgari ücret bize nasÄ±l yetsin? Enflasyonla mücadele adÄ± altÄ±nda indirim kampanyalarÄ± yapÄ±yorlar. Benim alÄ±m gücümü yükseltmedikten sonra indirim kampanyasÄ± yapsan ne olur? Biz daha iyi ücretler istiyoruz, talebimiz en az 2 bin 800 TL olmasÄ±” diye konuÅŸtu. Tüm iÅŸçileri birlik olmaya çaÄŸÄ±ran Can, “Korkuyorsan ilk sen gidersin. SarÄ± yeleklileri örnek alsÄ±nlar. Bu kadar maÄŸdur iÅŸçi varken haklarÄ±mÄ±zÄ± örgütlü bir ÅŸekilde dile getirebiliriz. Sendikalar hak için vardÄ±r. SaÄŸ sol tartÄ±ÅŸmalarÄ± bizi ayÄ±rÄ±r. Ä°ster A’yÄ± tutsun ister B’yi, tuttuÄŸu siyaset onun olsun ama herkes aynÄ± koÅŸullarda çalÄ±ÅŸÄ±yor aynÄ± maaÅŸÄ± alÄ±yor haklarÄ±mÄ±z için bir arada olabiliriz” dedi.

44 LÄ°RAYA ETÄ° NEREDEN BULACAÄžIZ?

Ä°ZBAN’da çalÄ±ÅŸan, asgari ücretle çalÄ±ÅŸan Genel-Ä°ÅŸ üyesi temizlik iÅŸçileri de yol ve yemekle birlikte eline geçen ücretin net 1900 TL olduÄŸunu söylüyor. Bir iÅŸçi, bu paranÄ±n bekar bir iÅŸçiye bile yetmeyeceÄŸine, açÄ±klanan enflasyon rakamÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Asgari ücret 1600 TL, çÄ±kan sözde enflasyon yüzde 21. Sözde diyorum çünkü biz buna inanmÄ±yoruz. TÜÄ°K’in enflasyon oranlarÄ±nÄ± belirlerken baz aldÄ±ÄŸÄ± son sepette 44 TL et fiyatÄ± veriyorlar. 10 maÄŸazaya gidin, en aÅŸaÄŸÄ± etin fiyatÄ± 60 TL. 44 lira fiyatÄ± nerden buldunuz ve bu sepete nasÄ±l koydunuz? Siz bu fiyatÄ± toptan mÄ± belirliyorsunuz? Ben toptancÄ± deÄŸilim ki ayda ya yarÄ±m kilo et alÄ±yorum ya alamÄ±yorum. Mesela ben her ay beyaz eÅŸya almÄ±yorum, siz bu beyaz eÅŸyayÄ± sepetin içerisine niye koyarsÄ±nÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla enflasyon rakamlarÄ± gerçeÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. Tamamen asgari ücretin düÅŸünülerek hesaplanmÄ±ÅŸ. Bizim isteÄŸimiz asgari ücretten vergi kesilmesin. Bu ortalama 500 TL yukarÄ± çekecek maaÅŸlarÄ±. AyrÄ±ca en az 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasÄ±nda bir rakam olmalÄ±.”

‘Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONU BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N KULLANILSIN’

Ä°ÅŸsizlik Fonu’ndan patronlara verilen teÅŸviki de onaylamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi, iÅŸsizlik ödeneÄŸi kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi ve oranÄ±nÄ±n yükseltilmesi gerektiÄŸini söyledi. Temizlik iÅŸçisi “Ä°ÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±mda bana verilen ücret aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±n yüzde 40’Ä±. biz bu oranÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Günümüz koÅŸullarÄ±nda öyle sudan sebeplerle iÅŸçi çÄ±karÄ±lÄ±p kÄ±lÄ±fÄ±na uyduruluyor ki üç tutanakla, mobbing uygulayarak ya iÅŸçinin istifa etmesini saÄŸlÄ±yorlar ya da iÅŸçiyi hataya zorluyorlar. TaÅŸeronda özellikle ihale süreçlerinde çok sayÄ±da iÅŸçi iÅŸsiz kalabiliyor. Hemen iÅŸ bulamayabiliyor. Bunlar da düÅŸünülerek iÅŸsizlik maaÅŸÄ± ödemesinin koÅŸullarÄ± esnetilmeli” dedi.

Asgari ücreti konuÅŸuyoruz Herkese AçÄ±k Grup · Gruba KatÄ±l Bu grupta, asgari ücretin ne kadar olmasÄ±, daha da önemlisi, nasÄ±l belirlenmesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asg...

DEÜ HASTANESÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°: GEÇÄ°NEBÄ°LECEK ASGARÄ° ÜCRET Ä°ÇÄ°N MÜCADELE ETMELÄ°YÄ°Z

Metehan UD

Ä°zmir

Dokuz Eylül Hastanesinde çalÄ±ÅŸan ve yakÄ±n zamanda KHK ile kadroya geçen iÅŸçilerle gündemdeki asgari ücret tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Kesintilerin artmasÄ±ndan dolayÄ± ücretlerinin düÅŸtüÄŸünü belirten iÅŸçiler, Hükümetin enflasyon oranÄ± ile emekçilerin enflasyon oranÄ±nÄ±n aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asgari ücretin geçinebilecek seviyeye çekilmesinin de ancak mücadele ile olabileceÄŸini vurguladÄ±lar.

Ä°ÅŸçilerden Selman Sakar, patron örgütlerinin bir araya geldiÄŸi gibi sendikalarÄ±n ve iÅŸçilerin de bir araya gelmesi gerektiÄŸini belirterek, “Biz de taleplerimizi ortaklaÅŸtÄ±rmalÄ±yÄ±z ancak bu ÅŸekilde kazanabiliriz. Kriz, dolardaki artÄ±ÅŸ, enflasyonun yükselmesi, gÄ±da fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ zaten bizim için hayatÄ± daha da yaÅŸanmaz hale getirdi. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ para etmemeye baÅŸladÄ±. Her ÅŸey artarken bizim de aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸÄ±n da artmasÄ± lazÄ±m. Benim paramÄ±n deÄŸersiz olduÄŸu yerde kendimi deÄŸerli hissetmiyorum. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z emeÄŸe bir deÄŸer verilmiyor” dedi.

‘ÖNCE Ä°ÅžÇÄ°LER BÄ°RLÄ°K OLACAK’

Nakit alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamadÄ±klarÄ±nÄ±, kredi kartlarÄ± döndürerek yaÅŸamayÄ± sürdürdüklerini dile getiren Nurettin Hortum isimli iÅŸçi de, “Nakit bitti bizim için, kredi kartlarÄ± da dolmuÅŸ durumda. Birçok ÅŸeyden kÄ±stÄ±k, meyve, süt, peynir gibi. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ yetmiyor. Asgari Ücret Komisyonu aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸla geçinebilmeyi düÅŸünsün sonra karar versin miktarÄ±na. Önce iÅŸçiler birlik olacak ardÄ±ndan da sendikalarÄ± harekete geçireceÄŸiz. Ä°ÅŸçiler ayakta olacak ki patronlardan haklarÄ±nÄ± alabilecek” diye konuÅŸtu.

‘EMEKÇÄ°LERÄ°N ENFLASYONU DÄ°KKATE ALINMALI’

Mevcut komisyondan iÅŸçilerin lehine bir sonuç çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen SavaÅŸ ÇaÄŸlayan da “Herkesin derdi ortak. Geçinememekten, pazardaki fiyatlardan ÅŸikayetçiyiz. Hükümetin deÄŸil de emekçilerin enflasyonu dikkate alÄ±nmalÄ±, bizim günlük yaÅŸamda tükettiklerimizdeki artÄ±ÅŸ kÄ±stas olmalÄ±. Asgari ücret görüÅŸmeleri baÅŸlamadan, enflasyon indirildi. Bu gerçekçi deÄŸil. Bizim pazarÄ±mÄ±zda bir düÅŸme yok. Zaten kadroya geçtikten sonra maaÅŸlarÄ±mÄ±zda daha çok kesinti oldu, daha düÅŸük maaÅŸ almaya baÅŸladÄ±k. Hak kaybÄ±mÄ±z çok büyük” dedi.

Ä°ÅŸçilerin daha fazla sesini çÄ±karabileceÄŸi kriz ve asgari ücret görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda sendikalarÄ±n da daha fazla mücadele vermesi gerektiÄŸini ifade eden ÇaÄŸlayan, “Alanlarda olmalÄ±yÄ±z. Ä°stediÄŸimiz bir asgari ücret için mücadele etmekten geri durmamalÄ±, iÅŸyerlerinde bu mücadeleyi örgütlemeliyiz. SendikalarÄ± birleÅŸtirmekte görev iÅŸçilere düÅŸüyor” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘KRÄ°ZÄ°N FATURASINI ÖDEMEYECEÄžÄ°Z DEMELÄ°YÄ°Z’

YakÄ±n zamanda genel kurulu yapacak olan Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi, Dokuz Eylül Hastanesinde delege toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ana gündemi ekonomik kriz, enflasyon oranÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve baÅŸlayan asgari ücret görüÅŸmeleriydi. ToplantÄ±da “krizin faturasÄ±nÄ± çÄ±karanlarÄ±n ödemesi ve asgari ücretin yaÅŸanabilir bir seviyeye çekilmesi için birlik” çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

HazÄ±rlanan metni okuyan Åžube Yöneticisi ve DEÜ Hastanesi çalÄ±ÅŸanÄ± Özgür Arslan, kadroya geçerken pek çok hak gasbÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti ve “Ä°ÅŸçiler olarak enflasyondan, iÅŸsizliÄŸe, yoksullaÅŸmadan, ekonomik durgunluÄŸa kadar hayatÄ±mÄ±zÄ± kabusa çeviren kapsamlÄ± bir krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z” dedi. BaÅŸlayan asgari ücret görüÅŸmelerine de deÄŸinen Arslan bu dönemki asgari ücret görüÅŸmelerinde de hükümetin sermaye temsilcileri ile birlikte hareket etmekten geri durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Asgari ücretin Türk-Ä°ÅŸ’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n da altÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatan Arslan, “Bu tablonun bize gösterdiÄŸi taleplerimiz Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda sendikalÄ±, sendikasÄ±z tüm iÅŸçilerin haklÄ± talepleri etrafÄ±nda birlik olmalarÄ± ve mücadeleyi birleÅŸtirmektir. Krizi yaratanlara karÅŸÄ± ‘Krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceÄŸiz’ demeliyiz” dedi.

‘VERGÄ° ALINMASIN, REFAH PAYI EKLENSÄ°N’

Ä°ÅŸçilerin talepleri, asgari ücretten vergi alÄ±nmamasÄ±, temel tüketim maddelerine yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±, asgari ücretin 2 bin liraya çekilerek, enflasyon farkÄ± ile refah payÄ±nÄ±n eklenmesi, krizi gerekçe göstererek iÅŸten atmalarÄ±n yasaklanmasÄ±, iÅŸsizlik fonunun yaÄŸmalanmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±, zorunlu BES uygulamasÄ±nÄ±n iptal edilmesi, kÄ±dem tazminatÄ±na dokunulmamasÄ±, iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin acil bir ÅŸekilde alÄ±nmasÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 08:02

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