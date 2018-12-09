KÃ¶ylÃ¼ler baÅŸka ilÃ§eye baÄŸlanmak isteyince referandum kararÄ± alÄ±ndÄ±

Ã‡orum Sungurluâ€™ya baÄŸlÄ± Kula kÃ¶yÃ¼ halkÄ±, kÃ¶yÃ¼n Bayatâ€™a baÄŸlanmasÄ± iÃ§in harekete geÃ§ti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine baÄŸlÄ± Kula köyü halkÄ±, belediyeden yeterli hizmeti alamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle kentin Bayat ilçesine baÄŸlanmak için imza toplayÄ±p, kaymakamlÄ±ÄŸa dilekçe verdi. Köy muhtarÄ± Hicabi AltuntaÅŸ, dilekçenin iÅŸleme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 16 AralÄ±k'ta sandÄ±k kurularak, referandum yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Köy merkezinde 164 seçmenin oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± belirten AltuntaÅŸ, köylülerin çoÄŸunun 'Evet' oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°lçeye 39 kilometre uzaklÄ±ktaki Kula köyünde oturan bazÄ± kiÅŸiler, baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± Sungurlu Belediyesi'nden yeterli hizmeti alamadÄ±klarÄ±nÄ± öne sürerek, köylerinin Bayat ilçesine baÄŸlanmasÄ±nÄ± istedi. Kaderlerine terk edildiklerinden ve hak ettikleri hizmeti alamadÄ±klarÄ±ndan yakÄ±nan köy halkÄ±, Bayat ilçesine baÄŸlanmak için aralarÄ±nda imza topladÄ±. Ocak ayÄ±nda köylüler arasÄ±nda toplanan yaklaÅŸÄ±k 150 imza, Sungurlu KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na teslim edilmek üzere Kula köyünün muhtarÄ± Hicabi AltuntaÅŸ'a verildi. Muhtar AltuntaÅŸ da teslim aldÄ±ÄŸÄ± imzalarla köylerinin Bayat ilçesine baÄŸlanmasÄ± ve referandum yapÄ±lmasÄ± talebini içeren dilekçeyle kaymakamlÄ±ÄŸa baÅŸvuru yaptÄ±. BaÅŸvuru sonrasÄ± incelemede bulunan kaymakamlÄ±kça, köylülerin referandum talebi onaylandÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 18:33

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