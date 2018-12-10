Ücretlerimiz vergi yükünün altında buharlaşıyor

Halil İMREK

Hatay

Hatay’ın Dörtyol, Payas ilçelerinde görüştüğümüz işçiler, ücretlerinin vergi dilimine girmesi ve kesintilerin artması nedeniyle dertli. Yılın başında aldıkları ücreti, takip eden diğer aylarda bir daha asla alamadıklarını anlatan işçiler, vergide adalet istiyor.

MMK Metalurji fabrikasında çalışan bir işçi, şunları söyledi: “Maaş günü gelsin istemiyoruz. Cep telefonumuza mesaj gelince ne kadar vergi kesildi diye kaygılanıyoruz. Yüksek vergi kesintilerinden dolayı herkes isyanda.” Yapılan kesintisinin makul bir seviye çekilmesini talep eden işçi, “Biraz nefes almamız için bu gerekli” dedi.

ADALETLİ BİR VERGİ UYGULAMASI OLMALI

İSDEMİR’den bir işçi de “Yılın başında aldığımız maaşı bir daha alma şansımız olmuyor. Yılın sonunda elimize geçen para ile yıl başında aldığımız para arasında epey bir fark var. Ücretimizin önemli bir kısmı vergi kesintisine gidiyor. Vergi kesintisi daha düşük bir oranda sabitlenmeli. Maaşında son aylarda yüzde 30’a varan oranda vergi kesintisi yapılan işçi var. Bu kadar da olmaz” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF OLMALI

Asgari ücret ile geçinen bir temizlik işçisi de aldığı ücretin vergiye gittiğini söyledi. Asgari ücrete yapılan zammın vergiye gittiğini söyleyen işçi, devam etti: “Enflasyon farkı nedeniyle yapılan artışlar nedeniyle cebimize girmeden vergi olarak alınıyor. Asgari ücret vergiden muaf olsa, vergi kesintisi yapılmazsa direkt o para da elimize geçse, o zaman biz biraz rahat ederiz.”

PATRONLARA VERGİ AFFI İŞÇİYE VERGİ YÜKÜ

Yücel Boru’dan bir işçi, sendikalarının da vergi adaletinin sağlanması için talepte bunduğunu, vergi kesintisinin yüzde 15 ile sabitlenmesi gerektiğini söyledi. Devletin topladığı gelir vergisinin çoğunun ücretlilerden kesildiğini belirten işçi, “Patronlara vergi affı getiriliyor. Patronlardan alınan vergiler düşürülürken çalışanların vergi yükü sürekli artıyor. Çalışanlardan ocak ayında kesilen vergi miktarıyla aralık ayında kesilen vergi miktarı arasındaki fark iki katına yakın. Bu nedenle işçilere verilen zamlar bu vergi dilimi içerisinde eriyip gidiyor” dedi.