â€˜Theresa Mayâ€™in Brexit iÃ§in tek ÅŸansÄ± ikinci bir referandumâ€™

BirleÅŸik KrallÄ±k Muhafazakar Partisi Ã¼yeleri, Brexit iÃ§in BaÅŸbakan Theresa Mayâ€™in tek ÅŸansÄ±nÄ±n ikinci bir referandum olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

BirleÅŸik KrallÄ±k’ta Brexit tartÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor. Avamlar KamarasÄ±’nda 11 KasÄ±m’da oylanacak olan BaÅŸbakan Theresa May’in Brexit planÄ±nÄ±n kabul edilmeyeceÄŸi ve ikinci bir referandumun doÄŸru olacaÄŸÄ± Parti üyelerinin yanÄ±nda, Kabine BakanlarÄ± Observer’a yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, meclis tarihindeki en utanç verici yenilginin önüne geçilmesi için May’in oylamayÄ± ertelemesi çabalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu vurguladÄ±lar. Ä°kinci bir Brexit referandumunun, May’in baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸi tek yol olduÄŸunu belirten bir kabine bakanÄ±, “May anlaÅŸmasÄ±na çok baÄŸlÄ± ve ÅŸu an ikinci bir referandum, onun baÅŸarÄ±yÄ± elde etmedeki tek ÅŸansÄ± olabilir” dedi. BaÅŸka bir bakan ise ikinci bir Brexit referandumunu desteklediÄŸini söylerken, “Bu kabinede ikinci bir referandumu destekleyen birçok kiÅŸi var” dedi.

Kabine üyelerinden Amber Rudd, May’in planÄ±na alternatif bir plan sunabilen ilk kabine bakanÄ± unvanÄ±nÄ± alÄ±rken, bu zor durumdan çÄ±kmanÄ±n tek yolunun Norveç stili bir Brexit olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

The Guardian’Ä±n internet sitesinde yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da BirleÅŸik KrallÄ±k Adalet BakanÄ± David Gauke ise, May’in ÅŸu anki planÄ±nÄ± desteklediÄŸini ve ikinci bir referandum veya Norveç stili Brexit’in iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±na dikkat çekti. Gauke, ikinci bir referandumun “baÅŸarÄ± getireceÄŸinin garantisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hatta bölünmeyi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rarak en az bir yÄ±l daha belirsizliÄŸe sebep olacaÄŸÄ±nÄ±” söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 18:23

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