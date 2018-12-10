Bir felaketten bir felakete...

Adana Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu önünde 6 Aralık perşembe günü hızla gelen aracın çarpması sonucu bir öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürerken yurtta kalan öğrenciler gazetemize mektup yazarak her gün ölümle burun buruna yaşadıklarını anlattılar. Yıllardır sürekli kazaların yaşandığı yol için öğrenciler muhatap bulmakta zorlandıklarını belirterek sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

Adana Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu’ndan öğrenciler

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdu’nun önünde yine bir kaza meydana geldi. Yine genç bir arkadaşımız alınmayan önemlerin kurbanı oldu. Buna ne zaman bir dur denecek? Fevzi Çakmak Kız Öğrenci Yurdunun oradaki ışıkları herkes bilir, bu yolda sürekli kötü olaylar olduğu için duymayan kalmadı zaten, yol sıkıntısından dolayı kazalar oluyordu sürekli, yama yapıldı, tutmadı. Trafik lambaları bozuktu, öğrenciler lambayı kullanamıyordu. Gerekli yerlere şikayet edilmesine rağmen çok geç yapıldı, şu an trafik lambaları çalışıyor ancak bu lambalar yeşil yanmadığı halde araç geçişi var ve araçların hızı azami hız sınırının çok çok üzerinde oluyor, yaya geçidinde yayalara öncelik verilmesi gerekirken dikkat edilmiyor. Üstelik o yolda birçok arkadaşımız tacize de maruz kalıyor.

Anlaşılacağı üzere taciz olaylarının ve kazaların ardı arkası kesilmiyor. Ne zaman bir önlem alınacak derken bir yenisi ile karşı karşıya geliyoruz. Yapılan itirazlar, şikayetler, dilekçeler ve dahası... Tacizcilerin ve kazaya karışanların ellerini kollarını sallayarak gezmesi de insana bir dur deme ihtiyacı doğuruyor. Bununla da bitmiyor maalesef. Zamanla sesimiz kısılmaya çalışılıyor, alıştırılıyoruz. Bu olayların üstü basit açıklamalar ile örtünmeye çalışılmakta, yeterince gündeme taşınmamaktadır. Güvenlik önlemlerinin arttırılması beklenirken gelinen nokta ve yeni kötü haberler umudumuzun kırılmasına neden olmakta. Yapılacak şey üniversitelerin giriş çıkışlarında önlemleri arttırmak, yurt yollarına üst geçit yapmak ve oradaki trafik hız limitini ve ışıklandırmayı yeniden dizayn etmektir. Son yaşanan kazada arkadaşımız on metre sürüklenmiştir. Biz artık bu durumların devam etmesini istemiyoruz. Yetkililere en kısa sürede çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz.