Gazeteci Murat Aksoy: Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bitmesini istiyorum

Yeniden cezaevine giren Gazeteci Murat Aksoy'u CHP Milletvekili Turan AydoÄŸan ziyaret etti. AydoÄŸan 'SÃ¼reÃ§, hatalÄ± iÅŸlemlerle dolu' dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Avukat Turan AydoÄŸan, "FETÖ medya yapÄ±lanmasÄ±" iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada aldÄ±ÄŸÄ± 2 yÄ±l 1 ay hapis cezasÄ±nÄ±n infazÄ± için yeniden cezaevine giren Gazeteci Murat Aksoy ile görüÅŸtü.

Aksoy’u tutuklu bulunduÄŸu Silivri Cezaevinde ziyaret eden AydoÄŸan, ziyaret sonrasÄ± sosyal medyada Aksoy’un mesajÄ±nÄ± da paylaÅŸtÄ±. AydoÄŸan, tutukluluÄŸun hukuksuz olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek süreç boyunca pek çok hatalÄ± iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Murat Aksoy, gönderdiÄŸi mesajÄ±nda “207 gün yatmam gereken cezanÄ±n 437. günüdeyim. Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bir an önce bitmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandÄ±.

‘SÜREÇ HATALI Ä°ÅžLEMLERLE DOLU’

AydoÄŸan sosyal meya hesabÄ±ndan “Gazeteci Murat Aksoy, 22 KasÄ±m 2018’de hakkÄ±nda gözlem raporu hazÄ±rlanmak üzere tekrar Silivri KapalÄ± Ceza ve Tutukevine konuldu. Süreç, hatalÄ± iÅŸlemler ve tartÄ±ÅŸmaya çok açÄ±k yorumlar nedeniyle hukuka tartÄ±ÅŸmasÄ±z uygunlukta gerçekleÅŸmediÄŸinden dolayÄ± haklÄ± bir nedene dayanmayan hürriyet yoksunluÄŸu söz konusu olmaktadÄ±r. Türkiye, KiÅŸisel ve Siyasi HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin 19. maddesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin 10. maddesi uyarÄ±nca ifade özgürlüÄŸü hakkÄ±nÄ± güvence altÄ±na almakla yükümlüdür ve bu hak her türlü bilgi ve düÅŸünceyi araÅŸtÄ±rma, edinme ve açÄ±klama özgürlüÄŸünü de içerir. Bu nedenle #gazeteciliksuçdeÄŸildir” ifadelerini kullandÄ±ktan sonra Aksoy’un mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

MURAT AKSOY’DAN MESAJ

Aksoy, gönderdiÄŸi mesajÄ±nda “Merhaba Gene Silivri Cezaevi. Bu kez fazladan çekilen ceza. Ama iyiyim. Bedenim burada olsa da ruhum silerin arasÄ±nda, düÅŸüncelerim özür. 207. gün yatmam gereken cezanÄ±n 435. günüdeyim. Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bir an önce bitmesini arzu ediyorum Sevgi ile” ifadelerini kullandÄ±.

421 GÜN TUTUKLU KALMIÅžTI

YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava kapsamÄ±nda 421 gün cezaevinde kalan Murat Aksoy, 24 Ekim 2017’de Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmiÅŸti. Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, geçtiÄŸimiz ay, aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ ve Murat Aksoy’un da bulunduÄŸu 26 kiÅŸi hakkÄ±nda yerel mahkemece verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerini onamÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine Atilla TaÅŸ da 9 KasÄ±m da yeniden tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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