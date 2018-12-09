DansÃ§Ä± Cem Demir balkondan dÃ¼ÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

DÃ¼nya dans ÅŸampiyonu Cem Demir, bir organizasyon iÃ§in geldiÄŸi Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Dünya dans ÅŸampiyonu Cem Demir, bir organizasyon için geldiÄŸi Adana'da, 4. kattaki apartman dairesinin balkonundan düÅŸerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AA'nÄ±n haberine göre, Adana'nÄ±n Çukurova ilçesi MahfesÄ±ÄŸmaz Mahallesi'ndeki bir apartmanÄ±n 4. katÄ±ndaki dairenin balkonundan bir kiÅŸinin düÅŸtüÄŸü ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kiÅŸinin, Dünya Dans OlimpiyatlarÄ±nda altÄ±n madalya kazanan ve IDO Avrupa Salsa Dans ÅžampiyonasÄ±'nda bronz madalya kazanan Cem Demir olduÄŸunu tespit etti. Genç dansçÄ±nÄ±n cenazesi polis ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Gökhan Keskinci/DHA

FotoÄŸraf: Nuri Pir/DHA

Öte yandan, Demir'in bir süre önce annesini kaybettiÄŸi ve bunalÄ±ma girdiÄŸi iddia edildi.

Demir'in arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n polise verdiÄŸi ifadede, "olaydan önce Demir'in aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ailevi ve maddi sorunlar nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± içerisinde olduÄŸunu dile getirdiÄŸini, ardÄ±ndan hava almak için balkona çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyledikten sonra gittiÄŸi balkondan kendisini aÅŸaÄŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi" öÄŸrenildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor. (HABER MERKEZÄ°)

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