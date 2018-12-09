â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de hukuk normlarÄ± iÅŸlemiyorâ€™

SP Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam, AÄ°HMâ€™nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan YargÄ±tayâ€™dan gelen onama kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

HDP’nin eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Ä°mralÄ± heyeti üyeleri SÄ±rrÄ± Süreyya Önder ve Ä°dris Baluken’in cezalarÄ± 4 AralÄ±k’ta onandÄ±. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) 20 KasÄ±m’da DemirtaÅŸ hakkÄ±nda verdiÄŸi ‘serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±’ kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ‘iÅŸi bitiririz’ açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± cezalarÄ±n apar topar onanmasÄ±, yargÄ±ya talimat olarak görüldü. HDP’li siyasetçilerin cezalarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± Mezopotamya AjansÄ±na deÄŸerlendiren Saadet Partisi (SP) Ä°stanbul Milletvekili Cihangir Ä°slam, Türkiye’nin hukuk devleti normlarÄ±nÄ±n iÅŸlemediÄŸi bir dönemden geçtiÄŸini söyledi.

'VÄ°CDANEN KABUL EDÄ°LEMEZ'

KararÄ± vicdanen kabul edilemez bulan Ä°slam ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu kararlarÄ±n elbette ki hukuki olmaktan ziyade siyasi olduÄŸu görünüyor. Bugün yargÄ±nÄ±n en büyük problemi kararlarÄ±nÄ± önündeki yasa, anayasalar ya da cari mevzuatlardan ziyade kaynaÄŸÄ±nÄ± tespit edemediÄŸimiz bir kaynaktan alma izlenimi veriyor olmasÄ±. AÄ°HM’in kararÄ±ndan sonra baÅŸka bir takÄ±m dosyalar gündeme getirildi. YargÄ± süreci tarihimizde görülmemiÅŸ bir hÄ±zla onaylanÄ±yor ve cezaya çevriliyor. Bu da Türkiye’nin acil olarak hukuk devletine evirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ediyor.” (HABER MERKEZÄ°)

Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in cezasÄ± onandÄ±

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