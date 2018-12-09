AKPâ€™li MuÅŸ, CHP ve HDPâ€™yi hedef gÃ¶sterdi

AKP Grup BaÅŸkan Vekili Mehmet MuÅŸ ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¼zerinden CHP, HDP suÃ§layarak, hedef gÃ¶sterdi.

Demirören Haber AjansÄ±na açÄ±klamalarda bulunan AKP Grup BaÅŸkan Vekili Mehmet MuÅŸ, muhalefet partilerin yerel seçimlere yönelik ittifak görüÅŸmelerini deÄŸerlendirdi. MuÅŸ, HDP’nin, yerel seçimlerde bazÄ± sözler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda CHP ve Ä°YÄ° Parti ittifakÄ±na destek vereceÄŸini ileri sürdü. DevamÄ±nda CHP’nin yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler üzerinden CHP ve HDP’yi hedef gösteren MuÅŸ ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Bunu alenen söyleseler toplumdan tepkiler geleceÄŸini biliyorlar. Bunu gizli bir ÅŸekilde yapÄ±yorlar. Bu vatandaÅŸ tarafÄ±ndan, milletimiz tarafÄ±ndan görülmeyecek bir ÅŸey deÄŸil. Åžimdi neden HDP’yle yan yana durmak istemiyorlar? Çünkü daha terör örgütüne, ‘PKK terör örgütü’ diyemeyen bir parti. Çekindikleri için bu görüÅŸmeleri gizli yapÄ±yorlar. Ama, milletin gözünden kaçmayacaktÄ±r. CHP ve Ä°YÄ° Parti ittifakÄ± HDP tarafÄ±ndan desteklenecektir. Biz bunu her tarafta anlatacaÄŸÄ±z. Milletin gözünden bunu kaçÄ±rmalarÄ±na müsaade etmeyeceÄŸiz.”

CHP’nin HDP’ye bazÄ± sözler verdiÄŸini iddia eden MuÅŸ iki partiyi de hedef göstererek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bu tür sözlerin kamuoyuna açÄ±klanmasÄ± gerekiyor. HDP sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Terörle arasÄ±na mesafe koyamayan bir parti. OnlarÄ±n güdümünden çÄ±kamayan bir parti. HDP’nin kazandÄ±ÄŸÄ± belediyelere kayyÄ±m atandÄ±. Oradaki mali kaynaklarÄ±n PKK’ya gitmesi engellendi. Nefes alamÄ±yorlar. Mali kaynaklarÄ±, lojistik imkanlarÄ± iyice kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ durumda. CHP, HDP’ye hangi sözleri verdi? Bunu açÄ±klamasÄ± lazÄ±m. Hangi lojistik imkanlarÄ± saÄŸlayacaklar, hangi finansal kaynaklarÄ±nÄ± tahsis edecekler? Bunlar milletimizin gözünden kaçmayacaktÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

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