â€˜DemiryollarÄ±ndaki taÅŸeron iÅŸÃ§iler kadro bekliyorâ€™

CHP Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer, TCDD Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼tÃ§esinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ KÄ°T Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda taÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in kadro Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD Genel MüdürlüÄŸü’nün bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü KÄ°T Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, kurumda yaÅŸanan personel sorununu gündeme getirdi. TaÅŸeron iÅŸçilerin halen kadroya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürer, üniversite mezunu olup iÅŸçi statüsünde çalÄ±ÅŸan makinistlerin de memurluk statüsüne geçirilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

TCDD’deki yapÄ±sal deÄŸiÅŸiklikle birden çok ÅŸirket dokusunun oluÅŸtuÄŸuna iÅŸaret eden Gürer, kuruma ait ÅŸirketlerde çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Devlet DemiryollarÄ±nda yaÅŸanan sorunlarÄ±n önemli bir bölümünün taÅŸeron uygulamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gürer, demiryollarÄ±nda kaza sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±na raÄŸmen ölümlü kaza sayÄ±larÄ±nda artÄ±ÅŸ gözlendiÄŸine vurgu yaptÄ±. Gürer, kurumun dokusundaki deÄŸiÅŸikliÄŸin liyakat sorununu da beraberinde getirdiÄŸine dikkat çekti.

APAYDIN: TAÅžERONLARIN KADRO SORUNU

TCDD Ä°ÅŸletmesi Genel Müdürü Ä°sa ApaydÄ±n ise KÄ°T’lerle ilgili yayÄ±nlanan kararname kapsamÄ±nda emekli olan personelin istihdamÄ±nÄ±n belli bir miktarÄ± kadar istihdam yetkisi verildiÄŸini hatÄ±rlatarak, “Bu istihdam yetkisi çerçevesinde de taÅŸeronda çalÄ±ÅŸan personelimizin kadroya geçirilmesiyle ilgili bir takvim çalÄ±ÅŸmamÄ±z var, bunlarla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Hizmet alÄ±mÄ± olarak taÅŸeron dediÄŸimiz hizmet alÄ±mlarÄ±mÄ±z da bizim, temizlik hizmeti aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak, güvenlik hizmeti, yine taÅŸÄ±ma hizmetlerimizdeki araç kiralama hizmetleri, iaÅŸe hizmetleri gibi hizmet alÄ±mlarÄ±. Yani daha çok yardÄ±mcÄ± hizmetler dediÄŸimiz kÄ±sÄ±mlarda taÅŸeron hizmeti ihtiyacÄ±mÄ±z var” dedi.

Kurumda 2 bin 800 civarÄ±nda personelin görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ApaydÄ±n, ÅŸu anda makinistlerin memur ve iÅŸçi statüsünde görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçi statüsünde olanlarÄ±n memur statüsüne alÄ±nmasÄ± için kanuni bir düzenleme yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 17:16

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