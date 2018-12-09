'KÄ±dem tazminatÄ± iÃ§in ortak hareket edilmeli'

Tez Koop-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžubesinin genel kurulunda, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmek istenmesine karÅŸÄ± ortak hareket etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Tez Koop-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžubesinin genel kurulunda, krizle birlikte tekrar gündeme getirilen kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmek istenmesine karÅŸÄ± ortak hareket etme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ticaret, kooperatif, eÄŸitim, büro ve güzel sanatlar iÅŸ kolunda faaliyet gösteren Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Tez Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n Ä°zmir Åžubesi, 20. OlaÄŸan Genel Kurulunu gerçekleÅŸtirdi. 3 bin 500 üyeye sahip ÅŸube, Migros ve Carrefour’un Ege bölgesindeki maÄŸazalarÄ±nda örgütlü. Kurula, 110 delegenin tamamÄ±na yakÄ±nÄ± katÄ±ldÄ±.

Genel kurulun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salon, “YaÅŸasÄ±n iÅŸ ekmek özgürlük mücadelemiz”, “Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi yenecek”, “Ä°ÅŸ kazalarÄ± kader deÄŸildir”, “Asgari ücret geçim ücreti olmalÄ±dÄ±r” ve “KÄ±dem tazminatÄ± fonuna hayÄ±r” pankartlarÄ± asÄ±lÄ±rken kurula Tez Koop-Ä°ÅŸ Genel Merkez yöneticileri, diÄŸer ÅŸube yöneticileri, Türk-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi ile Türk Metal, Çimse-Ä°ÅŸ, Harb-Ä°ÅŸ sendikalarÄ±nÄ±n ÅŸube baÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Divan seçiminin ardÄ±ndan konuÅŸma yapan Åžube BaÅŸkanÄ± Sebahattin Åžen emekçilerin zor günler geçirdiÄŸini belirterek “Ä°ÅŸçiler üzerindeki sosyal ve ekonomik baskÄ±lar giderek artÄ±yor. Benimsenen iktisadÄ± ve siyasi politikalar sonucunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z krizin faturasÄ± iÅŸçilerin omuzlarÄ±na yüklenmek isteniyor. Sendikalar olarak görevimiz buna karÅŸÄ± çÄ±kmaktÄ±r. Krizin sorumlusu kimse, fatura onlara kesilmelidir. Krizin etkisini göstermeye baÅŸlamasÄ± ile iÅŸçilerin ücretleri erimeye devam ediyor. Bir de kriz bahanesiyle iÅŸten çÄ±karmalar yaÅŸanÄ±yor” dedi.

Yeni Ekomi ProgramÄ±nda (YEP) yeniden gündeme getirilen kÄ±dem tazminatÄ± fona devredilmek istenmesine de deÄŸinen Åžen ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kriz fÄ±rsatÄ±yla kÄ±dem tazminatÄ± tasfiye edilmek isteniyor. Gerek Türk-Ä°ÅŸ gerek farklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndaki örgütlü sendikalar olarak kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi olduÄŸunu ve genel greve çÄ±kÄ±labileceÄŸi vurgulandÄ±. Sermayedarlar, hükümet ve Hak-Ä°ÅŸ aynÄ± safta olmasÄ±na raÄŸmen, biz emek örgütleri olarak mücadele etmeli ve krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere kesilmesinin önüne geçmeliyiz. Bu sorunlarÄ± aÅŸmak için sendikamÄ±za sahip çÄ±kmalÄ±yÄ±z. YÄ±lmadan usanmadan demokratik haklarÄ±mÄ±zÄ± ve sendikal haklarÄ±mÄ±zÄ± savunmalÄ±yÄ±z.”

Faaliyet raporlarÄ±nÄ±n okunmasÄ± ve kurullarÄ±n ibrasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan seçime geçildi. Tek liste ile seçime gidilirken mevcut ÅŸube yönetimi yeniden yönetime getirildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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