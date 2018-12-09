Hayal Band farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rleri bir araya getirdi

Antep'te farklÄ± dillerde ÅŸarkÄ±lar seslendirmek iÃ§in kurulan Hayal Band dinleyicileriyle buluÅŸtu. Konsere, Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar da ilgi gÃ¶sterdi.

Antep'te farklÄ± coÄŸrafyalardan gelip, farklÄ± dillerde, kültürlerde ÅŸarkÄ±lar seslendirmek için Nar Sanat DerneÄŸi bünyesinde kurulan Hayal Band dinleyicileriyle buluÅŸtu. UNHCR etkinlikleri kapsamÄ±nda Kendirli Kültür Merkezi salonunda gerçekleÅŸtirilen konsere Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da Antepli ilgi gösterdi.

Hayal Band’Ä±n, “Bint El Åželebbiye”, “Çubuk Beli”, “Kerkük DivanÄ±”, “Ez Kewokim”, “Sözde Ben Bir Ä°nsan Olmaya Geldim”, “Ay SaçÄ± Burma” ve “Zerde” gibi Kürt, Arap, Türk ve Azeri halk ezgilerini seslendirdiÄŸi konserde, dinleyiciler ise yer yer alkÄ±ÅŸlarla yer yer ÅŸarkÄ±larÄ± birlikte söyleyerek eÅŸlik ettiler. Konser sonrasÄ± gazetemize konuÅŸan grup üyelerinden Onur AydÄ±n, Hayal Band üyelerinin tamamen gönüllü olarak bir araya geldiÄŸini ve 2014 yÄ±lÄ±nda Nar Sanat DerneÄŸi bünyesinde kurularak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini vurguladÄ±. AydÄ±n, “AmacÄ±mÄ±z farklÄ± halklarÄ±n bir araya gelip, barÄ±ÅŸ içinde birlikte halay çekip, ÅŸarkÄ±lar söyleyerek ne kadar da çok ortak yanlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu göstermek. Bugün de güzel bir pratiÄŸini yaÅŸadÄ±k. Mutluyuz” dedi. (Antep/EVRENSEL)

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