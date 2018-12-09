KaramollaoÄŸlu: Asgari Ã¼cret yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu: Asgari Ã¼cretin kademeli olarak yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, “Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür” dedi.

Saadet Partisi Ä°stanbul mahalle teÅŸkilat baÅŸkanlarÄ±yla BaÅŸkent ÖÄŸretmenevi'nde bir araya gelen KaramollaoÄŸlu, siyasi partilerde esasen ve fiilen mücadele edenlerin mahalle teÅŸkilatlarÄ± olduÄŸunu söyledi.

KaramollaoÄŸlu, siyaseti hizmet vesilesi olarak gördüÄŸünü belirterek, “Ülkemiz dünyada sayÄ±lÄ± ülkeler arasÄ±na girsin, itibar sahibi olsun istiyoruz. Sadece memleketimizde deÄŸil, bütün dünyada huzur ve barÄ±ÅŸ olsun istiyoruz. Bu ancak güçlü bir ülke haline geldiÄŸimizde ve bu halin ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirdiÄŸimizde mümkündür” diye konuÅŸtu.

Asgari ücret konusuna da deÄŸinen KaramollaoÄŸlu, “Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür” ifadesini kullandÄ±.

KaramollaoÄŸlu, ayrÄ±ca ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesiyle 500 bin çiftçinin maÄŸdur olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n faaliyetlerinin durmasÄ±nÄ±n bölgelerindeki hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± da etkilediÄŸini kaydetti. (AA)

Asgari ücreti konuÅŸuyoruz Herkese AçÄ±k Grup · Gruba KatÄ±l Bu grupta, asgari ücretin ne kadar olmasÄ±, daha da önemlisi, nasÄ±l belirlenmesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asg...

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