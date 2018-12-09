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KaramollaoÄŸlu: Asgari Ã¼cret yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu: Asgari Ã¼cretin kademeli olarak yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerekiyor.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, “Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür” dedi.
Saadet Partisi Ä°stanbul mahalle teÅŸkilat baÅŸkanlarÄ±yla BaÅŸkent ÖÄŸretmenevi'nde bir araya gelen KaramollaoÄŸlu, siyasi partilerde esasen ve fiilen mücadele edenlerin mahalle teÅŸkilatlarÄ± olduÄŸunu söyledi.
KaramollaoÄŸlu, siyaseti hizmet vesilesi olarak gördüÄŸünü belirterek, “Ülkemiz dünyada sayÄ±lÄ± ülkeler arasÄ±na girsin, itibar sahibi olsun istiyoruz. Sadece memleketimizde deÄŸil, bütün dünyada huzur ve barÄ±ÅŸ olsun istiyoruz. Bu ancak güçlü bir ülke haline geldiÄŸimizde ve bu halin ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirdiÄŸimizde mümkündür” diye konuÅŸtu.
Asgari ücret konusuna da deÄŸinen KaramollaoÄŸlu, “Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür” ifadesini kullandÄ±.
KaramollaoÄŸlu, ayrÄ±ca ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesiyle 500 bin çiftçinin maÄŸdur olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n faaliyetlerinin durmasÄ±nÄ±n bölgelerindeki hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± da etkilediÄŸini kaydetti. (AA)