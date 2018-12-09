SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlisini darbeden hasta yakÄ±nÄ± ifade sonrasÄ± serbest kaldÄ±

FotoÄŸraf: AA

SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlisini darbeden hasta yakÄ±nÄ± ifade sonrasÄ± serbest kaldÄ±

    • 09 AralÄ±k 2018 16:30

    Ä°zmir'de 112 Acil Servis gÃ¶revlisi kadÄ±n ambulansla taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± bir hasta yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan darbedildi.

    Ä°zmir'de 112 Acil Servis görevlisi kadÄ±n, kendisine saldÄ±ran hasta yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan darbedilerek saçlarÄ±nÄ±n yolunduÄŸu iddiasÄ±yla polise baÅŸvurdu. Ä°hbar üzerine 8 AralÄ±k'ta Yamanlar 112 merkezinden Emek Mahallesi'ndeki bir hastaya giden ambulansta görevli saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±, M.K'nin saldÄ±rgan tutumuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

    Bunun üzerine polis ekipleri eÅŸliÄŸinde ambulansa bindirilen M.K'ye kÄ±z arkadaÅŸÄ± olduÄŸu belirtilen B.Ç. de (16) refakatçi olarak ambulansa alÄ±ndÄ±.

    Ambulansta da saldÄ±rgan tavÄ±rlarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü belirtilen M.K. kendini sedyeden yere atÄ±nca 112 görevlisi Åžule Dinç'in (24) ayaÄŸÄ±nÄ±n üzerine düÅŸtü.

    ÇiÄŸli Bölge EÄŸitim Hastanesi önünde M.K. ve arkadaÅŸÄ± B.Ç'nin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan Dinç, darbedildi.

    Bir tutam saçÄ± kökünden koparÄ±lan Dinç, 2 gün rapor alarak kendisine saldÄ±ran hasta ve hasta yakÄ±nÄ±ndan ÅŸikayetçi oldu.

    Poliste ifadesi alÄ±nan M.K. ve B.Ç ifadeleri sonrasÄ± savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/AA)

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