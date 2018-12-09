Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± panelinde konuÅŸan hukukÃ§ular, TÃ¼rkiye'de yargÄ±nÄ±n geldiÄŸi noktaya dikkat Ã§ekti: Ä°dare hukuka deÄŸil, hukuk idareye baÄŸlÄ±

Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± panelinde konuÅŸan hukukçular, Türkiye'de yargÄ±nÄ±n geldiÄŸi noktaya dikkat çekti. Ä°nsan haklarÄ± konusunda çok geriye gidildiÄŸini belirten hukukçular, “Ä°darenin hukuka deÄŸil, hukukun idareye baÄŸlÄ± olduÄŸunu görüyoruz” dediler.

10- 17 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda Ankara Barosu, Mülkiyeliler BirliÄŸi ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD), “OHAL'de AÄ°HM” konulu konferans düzenledi. Ankara Barosu EÄŸitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸen konferansa, milletvekilleri, akademisyenler, hukukçular ve öÄŸrenciler katÄ±ldÄ±. KonferansÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± Erinç SaÄŸkan, Türkiye'nin insan haklarÄ± konusunda geldiÄŸi noktayÄ± "Bizden üç nesil öncesinin paralelindeyiz" olarak nitelendirdi. SaÄŸkan, iki yÄ±l süren OHAL' iliÅŸkin ise “Tek adam rejimini kemikleÅŸtirmekten baÅŸka bir ÅŸey olmayan bu düzen, yeryüzünün güçlülerini tiranlaÅŸtÄ±rÄ±rken, geri kalan herkesi aÄŸzÄ± baÄŸlÄ±, sesi kÄ±sÄ±k, umudu yok edilmiÅŸ seyircilere çeviriyor" dedi. Mülkiyeliler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dinçer Demirkent, "Bu çaÄŸda insan haklarÄ± mücadelesinin nasÄ±l sürdüreceÄŸini anlatmak, öÄŸretmek, tartÄ±ÅŸmak ve yol bulmak zorundayÄ±z" dedi. Türkiye'deki hukuk sistemine iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Demirkent, "Ä°darenin hukuka deÄŸil, hukukun idareye baÄŸlÄ± olduÄŸunu görüyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'BÄ°RLÄ°KTE MÜCADELE Ä°LE TÜRKÄ°YE DEMOKRATÄ°KLEÅžEBÄ°LÄ°R'

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Bildirgesi'nin kabul ediliÅŸinin 70. yÄ±lÄ±nda olunduÄŸuna dikkat çekerek, "Ancak 70. yÄ±lÄ±nda insan haklarÄ±nÄ±n araçsallaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve maalesef tehdit altÄ±nda olduÄŸunun saptamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi. Ülkenin insan haklarÄ± konusunda geldiÄŸi durumun daha kötü olduÄŸunu belirten TürkdoÄŸan, “Halbuki daha iyiye gidebilirdi. Gerçek bir demokratikleÅŸme yolunda adÄ±mÄ±nÄ± atabilirdi ama çatÄ±ÅŸma çözümünü gerçekleÅŸtiremediÄŸi için hÄ±zla geriye gitti. Otoriter bir Anayasal ve BaÅŸkanlÄ±k sistemini inÅŸaya yöneldi" diye konuÅŸtu. TürkdoÄŸan, birlikte verilecek insan haklarÄ± mücadelesinin Türkiye'yi yeniden demokratikleÅŸtireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Hukukçu Kerem AltÄ±parmak, HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin “102 fezleke 144 duruÅŸma var, tutuklama kararÄ±, itiraz ona da itiraz var. Hepsi hukuk içerisinde kaÄŸÄ±t üstünde. Tutuklama kararÄ±nda ihlal kararÄ± çÄ±ksa bile diÄŸer davalar var. Hepimiz o hamlenin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± zaten biliyorduk. Bu hukuk sisteminin baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir ihlal aracÄ±na dönüÅŸtüÄŸünü gösteriyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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