HDP: Bölgede Kürt ittifakı, batıda demokrasi güçlerine destek

Birkan BULUT

Ankara

Yerel seçimlere ilişkin sorularımızı yanıtlayan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler, bölgede Kürt partileriyle, batıda ise yerel demokratik güçlerle hareket edeceklerini söyledi. AKP ve MHP’nin kazanmaması için batıda demokrasi güçleri tarafından kabul gören adaylara destek verebileceklerini belirten Özsökmenler, Ankara konusunda ise “Demokrasi güçlerinin Mansur Yavaş’ı destekleme gibi bir düşünceleri olduğunu zannetmiyorum” dedi.

HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yurdusev Özsökmenler, kayyımların belediyeleri nasıl yönettiğine ilişkin Sayıştay raporlarının önemli veriler ortaya çıkardığını söyledi. Kayyımların belediye ekonomisini çökerttiğini belirten Özsökmenler, asıl olarak halkın iradesine el konulduğunu dile getirdi.

Özsökmenler şunları söyledi: “En büyük bileşenimiz DBP’nin seçildiği her yerde halk oylamasıyla ve yüzde 80’lerde oyla seçilmiş belediye başkanları var. Kayyımlar geldikleri ilk gün özel timler, kirpiler, hatta bazı yerlere köpeklerle girdiler. Bir yere devralmak için değil, işgal etmek için böyle girersiniz. Kayyımlar merkez tarafından atanan, yerinden demokrasi ve yerel yönetimi tamamen ihlal eden insanlardır. Halk neredeyse belediyelere ulaşamaz hale geldi. Belediyeler halkın şikayetini, talebini doğrudan iletebildiği yerlerdir. Ancak şimdi karakol haline gelen belediyelere girmek pek de mümkün değil. Pasaport kontrolü gibi kimliğiniz göstereceksiniz, GBT’nize bakılacak ondan sonra gireceksiniz.”

AKP’nin Diyarbakır ve Hakkari dışında bir yerde kayyım aday göstermemesine ilişkin ise Özsökmenler, “Biz her yerde göstersinler istedik. Her yerde hak ettikleri cevabı alsınlar isterdik ama iki yerde cesaret gösterebildiler” dedi.

İKİLİ SEÇİM STRATEJİSİ

HDP’nin yerel seçim stratejisinin “Faşizmi kurumsallaştırmak için önemli adımlar atan AKP-MHP kliğini geriletmek” olarak tanımlayan Özsökmenler, Kürt illerinde kayyımların elindeki belediyeleri almak ve kazanamadıkları belediyeleri bu seçimde kazanmak olduğunu söyledi. Özsökmenler, batıdaki seçim taktiklerini ise “Kazanabileceğimiz belediyeleri almak ama alma gücümüzün olmadığı yerlerde AKP ve MHP’ye belediyeleri kaybettirmektir. Bu faşizme mevzi kaybettirmeyi iki farklı alanda farklı taktiklerle uygulayan bir seçim stratejisi izliyoruz” diye açıkladı.

HDP’nin batıdaki seçim taktiği konusunda Ankara adaylığında CHP ve İYİ Partinin adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş konusundaki fikrini sorduğumuz Özsökmenler, “Demokrasi güçlerinin Mansur Yavaş’ı destekleme gibi bir düşünceleri olduğunu zannetmiyorum. Yerel inisiyatiflerin seçim adaylarını önemsiyoruz. Tepede yapılan pazarlıklarla ilgilenmiyoruz ve bize doğru gelmiyor” dedi.

‘CHP’DEN HERHANGİ BİR GİRİŞİM YOK’

Ayrıca CHP’den kendileriyle yerel seçimler konusunda bir görüşme veya girişim olmadığını belirten Özsökmenler, “İstanbul’da yerel inisiyatiflerle ortaklaşmamız var. Birçok yerde yerel inisiyatiflerin tespit ettiği adayları da adayımız olarak gösterebiliriz. Çünkü bizim için önemli olan demokrasinin işlemesi. Birçok yerde halk oylamaları ile adayımızı seçeceğiz. Batıda da yerel seçim inisiyatifleriyle ortaklaşa hareket edebiliriz” diye konuştu.

BÖLGEDEKİ KÜRT İTTİFAKI

Bölgede Kürt partileriyle yerel seçim ittifakı için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Özsökmenler, birkaç parti dışında görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Önümüzdeki günlerde hangi yerlerde ittifakın nasıl şekilleneceği konusunda görüşmelerin yapıldığını aktaran Özsökmenler, 5 parti ile görüştüklerini söyledi. Kürt illerinde halk oylamasıyla çıkacak adayları aday olarak göstereceklerini belirten Özsökmenler, aralık sonuna doğru adayların çoğunu belirlemiş olacaklarını dile getirdi.

‘ÜÇ İLDE ADAY ÇIKIP ÇIKMAYACAĞINI ZAMAN GÖSTERECEK’

HDP’nin Cumhur İttifakının kazanmaması için İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceği şeklindeki tartışmalarını sorduğumuz Yurdusev Özsökmenler, şöyle yanıt verdi: “Bunu zaman gösterecek. Biz batıda desteklenebilecek partileri aday gösterirken demokrasi güçlerininin hassasiyetlerine ve değerlerine saygılı adayların gösterilmesi konusunda ısrarcıyız. Ancak öte yandan kendi oyumuzu da korumak ve programımızı batıya yansıtmak gibi bir problemimiz var. Biz esas olarak yerel demokrasiyi, yerinden yönetimi, ekolojiyi temel alan bir programla çıkacağız. Yerelde fizibilite çalışmaları yaptık. 40 ilde, 500 ilçede, binlerce STK ile görüştük. Kendi adayımızı çıkarma konusunda bir baskı da var. Bunu dengelemeye çalışıyoruz. 15 Şubat’a kadar vaktimiz var ve gelişmeleri değerlendirerek karar alacağız.”