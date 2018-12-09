Londra sokaklarÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kitlesel yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi

Ä°ngiltere Parlamentosu’nda oylamaya sunulacak Brexit AnlaÅŸmasÄ±’nÄ± bahane ederek Londra’da merkezi eylem düzenleyen Ä°ngiltere’nin Ä±rkçÄ± ve faÅŸist gruplarÄ±na karÅŸÄ± yerli ve göçmenler sokaklara çÄ±ktÄ±. IrkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n 17 KasÄ±m’da 40 bin kiÅŸi ile Londra’da sokaÄŸa çÄ±kmasÄ±na misilleme yapmak isteyen Ä±rkçÄ±lar, Brexit müzakereleri sonucu varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± bahane ederek Ä±rkçÄ± Tommy Robinson’Ä±n çaÄŸrÄ±sÄ± ile 9 AralÄ±k Pazar günü bir yürüyüÅŸ düzenledi.

IrkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± düzenlenen eyleme katÄ±lÄ±m kitlesel oldu. SendikalarÄ±n, kampanya gruplarÄ±nÄ±n, politik oluÅŸum ve göçmen örgütlerinin çaÄŸrÄ±sÄ± ile BBC’nin Londra’daki merkezi önünde bir araya gelen on binlerce Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ±, Ä±rkçÄ±larÄ± ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa zemin hazÄ±rlayan Muhafazakar hükümetin politikalarÄ±nÄ± protesto etti.

YürüyüÅŸ için olaÄŸanüstü güvenlik önlemi alan polis ile grubun karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesini engellemek için Trafalgar MeydanÄ± ile Parlementoda MeydanÄ±’nÄ± birbirine baÄŸlayan White Hall Caddesine barikat kurdu. Noel ve yeni yÄ±l için süslenmiÅŸ olan Londra’nÄ±n en iÅŸlek caddeleri ve noktalarÄ±ndan sloganlarÄ± ile Ä±rkçÄ±larÄ± protesto eden Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ± sokaklarÄ±na ve taleplerine bir kez daha sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (Londra/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 16:26

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