Lice davasÄ±nda fail beraat etti, ilgisi olmayan 22 yÄ±ldÄ±r cezaevinde

Lice davasÄ±nda aÃ§Ä±klanan kararÄ±n yankÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor: Tek fail beraat etti, iddianamede olayla ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan kiÅŸi 22 yÄ±ldÄ±r cezaevinde.

Lezgin AKDENÄ°Z

Lice davasÄ± iddianamesinde olayla ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen TuÄŸgeneral Bahtiyar AydÄ±n’Ä± öldürmekle suçlanan 80 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Emin Özkan, 22 yÄ±ldÄ±r cezaevinde. Ä°ddianamede, fail olarak yargÄ±lanan DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu da beraat etti.

Lice davasÄ± iddianamesinde olayla ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen Mehmet Emin Özkan 22 yÄ±ldÄ±r cezaevinde. Ä°ddianamede, fail olarak yargÄ±lanan DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu da beraat etti.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde 22 Ekim 1993’te DiyarbakÄ±r Jandarma Bölge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar AydÄ±n’Ä± öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± alan davanÄ±n tek tutuklusu 80 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Emin Özkan, 22 yÄ±ldÄ±r adalet bekliyor.

Mersin’de 1996 yÄ±lÄ±nda “örgüt üyesi olduÄŸu” iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Özkan, 2 itirafçÄ±nÄ±n verdiÄŸi, daha sonra ise geri çektiÄŸi ifadeler nedeniyle TuÄŸgeneral AydÄ±n’Ä± öldürmek ile yargÄ±landÄ±. YargÄ±lama boyunca olay ile hiçbir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸan Özkan’a aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis verildi.

Özkan, cezaevinde olduÄŸu 21 yÄ±llÄ±k süre zarfÄ±nda 6 cezaevi deÄŸiÅŸtirdi. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2014 yÄ±lÄ±nda Lice dosyasÄ±nÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ±ndan düÅŸmesine bir gün kala hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, “Bu beyanlara dair tutanaklar ilgili mahkemeden celp edilerek incelenmiÅŸ; ancak Mehmet Emin Özkan’Ä±n bu eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir bilgiye rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r” yönündeki tespiti, 1996 yÄ±lÄ±ndan bu yana cezaevinde olan Özkan için umut oldu.

Ä°DDÄ°ANAMEDE FAÄ°L JÄ°TEM ORGANÄ°ZASYONU

Ä°ddianamede, Lice’de yaÅŸanan olayÄ±n bir JÄ°TEM organizasyonu olduÄŸu, dönemin DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu ile ÜsteÄŸmen Tünay YanardaÄŸ hakkÄ±nda “Taammüden öldürme”, “HalkÄ± isyana ve birbirini öldürmeye teÅŸvik”, “Cürüm iÅŸlemek üzere teÅŸekkül oluÅŸturma” suçlarÄ±ndan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ve 24 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi. Bunun üzerine Özkan’Ä±n avukatlarÄ±, kapatÄ±lan Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin (DGM) yerine bakan Adana 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne baÅŸvurarak yargÄ±lamanÄ±n yenilenmesi, infazÄ±n durdurularak Özkan’Ä±n tahliyesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, infazÄ±n durdurulmasÄ± için de Ä°zmir 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen Lice davasÄ±nÄ±n sonucunun beklenmesine karar verdi. Özkan 4 yÄ±ldÄ±r Lice davasÄ±nda çÄ±kacak sonucu bekliyordu.

SANIK HATÄ°POÄžLU BERAAT ETTÄ°

DavanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±, 7 AralÄ±k’ta Ä°zmir 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sanÄ±k ÜsteÄŸmen Tunay YanardaÄŸ hayatta olmadÄ±ÄŸÄ± için dosyadan düÅŸürülmesine, davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± dönemin DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu’nun da beraatÄ±na karar verdi.

‘CÄ°NAYETÄ° Ä°ÅžLEYENLER ORTAYA ÇIKARILDI’

Özkan’Ä±n avukatÄ± Serdar Çelebi, dava sonucunun müvekkilinin tahliyesini nasÄ±l etkileyeceÄŸini deÄŸerlendirdi. Çelebi, davada tek sanÄ±k hakkÄ±nda beraat kararÄ±nÄ±n verilmesinin hukuki ve vicdani olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SanÄ±ÄŸa ceza verilmemesinin, müvekkilinin tahliyesi için olumlu bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Çelebi, AydÄ±n cinayetinin devlet içindeki oluÅŸumlar tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸinin bütün delilleriyle ortaya konulduÄŸunu dile getirerek, “Devletin, Bahtiyar AydÄ±n cinayetini ve Lice olayÄ±nÄ± devletin içindeki bir grup ya da yapÄ± tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸine dair bir kararÄ±n çÄ±kmasÄ±na müsaade edilmeyeceÄŸini biliyorduk” dedi.

‘FAÄ°Ä°LERÄ°N BERAATÄ° ÖZKAN’I SUÇLU KILMIYOR’

Müvekkilinin kurban seçildiÄŸini söyleyen Çelebi, ÅŸöyle devam etti: “DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Bahtiyar AydÄ±n ölümünün Mehmet Emin Özkan ile bir ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± 18 yÄ±l sonra ortaya çÄ±kardÄ±. Müvekkilim de hiçbir zaman üstüne atÄ±lan suçu kabul etmedi. Onu suçlu gösteren tek bir delil dahi yok. SanÄ±k ÜsteÄŸmen Tunay YanardaÄŸ hayatta olmadÄ±ÄŸÄ± için dosyadan düÅŸürülmesine, davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± dönemin DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± olan emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu’nun da beraatÄ±na karar verilmesi; yani faillerinin yakalanmamasÄ± bizi baÄŸlayan bir durum deÄŸil. Faillerin yakalanmamasÄ± Özkan’Ä± suçlu kÄ±lmaz. Ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olan müvekkilimin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için DiyarbakÄ±r Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na tekrar baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±z.”

'HUZURLU ÖLÜM HAKKI TALEP EDÄ°YORUZ'

23 yÄ±l önce yaÅŸanan olaydan sonra Özkan’Ä±n sorumlu tutulmasÄ±nÄ± “hukuk katliamÄ±” sözleriyle deÄŸerlendiren Çelebi, “YaÅŸam hakkÄ± kutsaldÄ±r. Müvekkilim, tabiri caizse ölüm döÅŸeÄŸinde. YaÅŸarken bu yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± ve müvekkilimin bunu görmesini istiyoruz. Huzur içinde bir ölüm hakkÄ±nÄ±n verilmesini istiyoruz. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± her geçen gün katmerleÅŸerek artÄ±yor. Bu haksÄ±zlÄ±k ve hukuksuzluÄŸa bir an önce son verilmesini ve ölüm döÅŸeÄŸinde olan müvekkilimin ailesinin yanÄ±nda huzurlu bir ölüm hakkÄ±nÄ±n verilmesini talep ediyoruz” diye konuÅŸtu.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nin (Ä°HD) aÄŸÄ±r hasta tutuklular listesinde bulunan Özkan’Ä±n guatr, baÄŸÄ±rsak, kalp, yüksek tansiyon, beyinde baloncuk, alzheimer rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± bulunuyor. Cezaevinde kaldÄ±ÄŸÄ± süre zarfÄ±nda 5 kez kalp krizi geçirdi, bugüne kadar 4 defa anjiyo oldu. BoÄŸazÄ±ndaki kötü huylu guatr nedeniyle ameliyat olmasÄ± gereken Özkan, yaÅŸÄ±ndan dolayÄ± olamÄ±yor. HafÄ±za kaybÄ± olan ve iki kulaÄŸÄ± duymayan Özkan’Ä±n saÄŸlÄ±k durumu, her geçen gün aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor. Ailenin, infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için bugüne kadar 5 defa baÅŸvurduÄŸu ATK, yüzde 87 oranÄ±nda vücut fonksiyon kaybÄ± raporu bulunan Özkan için “cezaevinde kalabilir” dedi. (DiyarbakÄ±r/MA)

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