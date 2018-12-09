Fransa'da SarÄ± Yelekliler protestosu sonrasÄ± Macron'dan yeni Ã¶nlemler

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, 'Diyalog zamanÄ± geldi' diyerek Emmanuel Macron'un pazartesi gÃ¼nÃ¼ yeni Ã¶nlemler sunacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Fransa’da cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen ve yüz binin üzerinde kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± SarÄ± Yelekliler protestosu ardÄ±ndan Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron "yeni önlemler” açÄ±klamaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Euronews’un haberine göre, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, “Diyalog zamanÄ± geldi, milli birliÄŸimizi yeniden oturtmalÄ±yÄ±z” dedi. Macron’un pazartesi açÄ±klamalar yapabileceÄŸini de söyleyen Philippe, ülkece sorunlarÄ±n çözülebilmesi için cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n önlemler sunacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

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GÖRÜÅžME TALEBÄ°

1 AralÄ±k’taki üçüncü eylem gününün ardÄ±ndan FransÄ±z hükümeti geri adÄ±m atarak benzin zamlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak bu önlemlerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören Macron’un ‘yeni önlemleri’ tartÄ±ÅŸmak üzere hükümet yetkilileri, sendikalar, yerel temsilciler ve SarÄ± Yelekliler ile masaya oturmasÄ± bekleniyor.

MACRON, POLÄ°SÄ° ÖVDÜ

Öte yandan Macron’un, Twitter üzerinden bir mesaj paylaÅŸarak, “Bugün çalÄ±ÅŸan tüm güvenlik güçlerine cesaretlerinden ve olaÄŸanüstü profesyonelliklerinden ötürü teÅŸekkür ediyorum” demesi dikkat çekti. Polis bütün gün SarÄ± Yelekliler’e gaz bombalarÄ±, plastik mermi ve coplarla saldÄ±rmÄ±ÅŸ, üniformalÄ± ve sivil polislerin birçok göstericiye uyguladÄ±klarÄ± ÅŸiddetin görüntüleri de gün boyu medya ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ve tepki görmüÅŸtü. Yine 1700’den fazla kiÅŸinin de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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ERKEN SEÇÄ°M ÇAÄžRISI

DiÄŸer yandan sol lider Jean Luc Melenchon, meclisin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± ve seçimlerin yeniden yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Bugün, bazÄ± muhalif milletvekillerinin mecliste hükümet için güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± teklif etmesi de bekleniyor. (DIÅž HABERLER)

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