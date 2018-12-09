Batman'da Ã§Ã¶ken ahÄ±rdaki 22 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan Ã¶ldÃ¼

Batman'Ä±n Hasankeyf ilÃ§esinde ahÄ±rÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu 22 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan Ã¶ldÃ¼.

Batman'Ä±n Hasankeyf ilçesinde Yaka köyünde SadÄ±k Gök'e ait ahÄ±r, etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle çöktü. AhÄ±rÄ±n enkazÄ±nda kalan 22 küçükbaÅŸ hayvan öldü.

Gök, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, geçimini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tüm hayvanlarÄ±nÄ±n telef olduÄŸunu belirterek, “20 bin liraya yakÄ±n zararÄ±m var. Yetkililerden bu konuda bana yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± istiyorum” diye konuÅŸtu. (Batman/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 15:49

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