BarÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸe tahammÃ¼l edemeyen AKPâ€™liler salonu terk etti

DiyarbakÄ±râ€™da husumetli iki ailenin barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya katÄ±lan AKPâ€™liler barÄ±ÅŸ mesajlarÄ± verilen salonu terk etti.

DiyarbakÄ±r’Ä±n KayapÄ±nar ilçesindeki bir düÄŸün salonunda iki aile arasÄ±nda 14 yÄ±ldÄ±r devam eden husumetin sona erdirilmesi sonucu barÄ±ÅŸ yemeÄŸi düzenlendi. Yemekte, 2 ailenin fertleri tokalaÅŸarak barÄ±ÅŸtÄ±.

YemeÄŸe, AKP DiyarbakÄ±r Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesine kayyÄ±m olarak atanan Cumali Atilla, AKP Ä°l BaÅŸkanÄ± Süleyman Serdar Budak, HDP Milletvekilleri Nimetullah ErdoÄŸmuÅŸ, Musa FarisoÄŸlu, Ä°mam TaÅŸçÄ±er, Selçuk MÄ±zraklÄ± ile her iki aileye mensup vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Milletvekili ErdoÄŸmuÅŸ, yemek öncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, HDP olarak halka borçlarÄ± olduÄŸunu belirterek, “Bu ülkeyi zulümden ve zorbalÄ±ktan kurtarÄ±ncaya kadar bu kardeÅŸlik görevimizi yapmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

Daha sonra DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± yapmasÄ± için kürsüye davet edildi.

Bu sÄ±rada AKP milletvekili Oya Eronat tepki gösterdi. Eronat, Bal, Atilla, Budak ve beraberindeki AKP’liler salonu terk etti.

BarÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± HDP propagandasÄ± olarak niteleyen Eronat, “Biz buraya parti propagandasÄ± mÄ± dinlemeye geldik, yoksa barÄ±ÅŸ yemeÄŸi yemeye mi?” dedi. (DiyarbakÄ±r/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 15:46

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