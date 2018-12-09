PÃ¼lÃ¼mÃ¼râ€™deki HES projesine tepki: YÃ¶redeki iÃ§me sularÄ± zarar gÃ¶recek

Karasu (FÄ±rat) Ã¼zerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan HES projesine tepki gÃ¶steren Avukat BarÄ±ÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'YÃ¶redeki iÃ§me sularÄ± zarar gÃ¶rebilir' diyerek uyardÄ±.

Pülümür Ä°lçesi’nde Karasu (FÄ±rat) üzerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan HES projesine tepki gösteren Avukat BarÄ±ÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m, projenin gerçekleÅŸtirilmesiyle yöredeki içme sularÄ±nÄ±n zarar göreceÄŸini dile getirdi.

Pülümür Ä°lçesi’nde Karasu (FÄ±rat) üzerinde yapÄ±lmasÄ± planlanan ArmaÄŸan Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali Projesi’ne (HES) karÅŸÄ± açÄ±lan davada kapsamÄ±nda Ä°dare Mahkemesi’nce keÅŸif gerçekleÅŸtirildi. KeÅŸife Pülümür Belediye BaÅŸkanÄ±, Pülümür Ä°l Genel Meclisi üyeleri, Yöre MuhtarlarÄ± da katÄ±ldÄ±.

‘HES PROJESÄ° Ä°PTAL EDÄ°LMELÄ°’

KeÅŸif sonrasÄ± açÄ±klama yapan davacÄ± avukatÄ± Av. BarÄ±ÅŸ YÄ±ldÄ±rÄ±m, projenin Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde bulunduÄŸunu, projenin gerçekleÅŸtirilmesi halinde yöredeki içme ve kullanma sularÄ±nÄ±n Ä°letim Tünelinden kaynaklÄ± zarar göreceÄŸini dile getirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, yörede bulunan ve Bern SözleÅŸmesi’ne göre kesin koruma altÄ±nda bulunan Su Samuru, Çengel Boynuzlu DaÄŸ Keçisi gibi türlerin habitatlarÄ±nÄ±n geri dönüÅŸümsüz zarar göreceÄŸini; FÄ±rat üzerinde inÅŸa edilen ve edilmek istenen Baraj/ HES Projelerinden kaynaklÄ± Kümülatif Etki DeÄŸerlendirmesi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, projenin iptalini talep etti. (Dersim /EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 15:40

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