260 bin tutukluya 8 doktor bakÄ±yor

Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu Ã¼yesi Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu: Cezaevlerinde 260 bin tutuklu olmasÄ±na raÄŸmen kadrolu sadece 8 doktor var

Cezaevlerinde artan hak ihlalleri ve hasta tutuklularÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± engellere iliÅŸkin konuÅŸan HDP Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, “Cezaevlerinde 260 bin kiÅŸi var. Ama Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kadrosuna ait 8 doktor var” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, cezaevlerindeki hak ihlalleri ve devletin hasta tutuklulara yönelik tutumunu deÄŸerlendirdi.

Her geçen gün tutuklu sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken GergerlioÄŸlu, hasta tutuklularÄ±n hastalÄ±klarÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Mezopotamya AjansÄ±’ndan Hamdullah Kesen’e konuÅŸan GergerlioÄŸlu, cezaevlerindeki doktor yetersizliÄŸine deÄŸindi ve “Türkiye cezaevlerinde 260 bin kiÅŸi var. Ama Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kadrosuna ait 8 doktor var. Geri kalanÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan taÅŸÄ±ma suyla temin ediliyor. TaÅŸÄ±ma suyla deÄŸirmenin dönmeyeceÄŸini bildiÄŸimiz için SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan temin edilen saÄŸlÄ±k hizmetinin de ne kadar geçici ve yetersiz olduÄŸunu anlamÄ±ÅŸ oluyoruz. 471 doktordan 463’ü dÄ±ÅŸardan taÅŸÄ±ma suyla getirilen saÄŸlÄ±k hizmetçisi olarak alÄ±nÄ±yor. 8’i ancak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± kadrosuna ait. SaÄŸlÄ±k konusunda burada çok büyük eksiklikler oluyor. Cezaevinde hem madden hem de manen daha olumsuz bir ortam var. Cezaevindeki hastalarÄ±n saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan dezavantajlÄ± olduÄŸu da apaçÄ±k ortada. SaÄŸlÄ±k hizmeti alma konusunda büyük dezavantajlarÄ± var. Bir de kötü niyet eklenince tablo daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor” dedi.

SAÄžLIK HAKKINA ULAÅžAMIYORLAR

Cezaevlerinde hasta tutuklularÄ± aÄŸÄ±r hak ihlallerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen GergerlioÄŸlu, felçli, konuÅŸamayan insanlarÄ±n bile tahliye edilmesi gerekirken tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye gerçeÄŸiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± ifade etti. GergerlioÄŸlu, “YaÅŸlÄ± teyzelerin, Sise ninelerin, yaÅŸlÄ± amcalarÄ±n, yüzlerce insanÄ±n inim inim inleyerek, cezaevinde yattÄ±ÄŸÄ± bir Türkiye’den bahsediyoruz. Bu insanlar çok zor aÅŸamalardan geçerek, ancak tahliye edilebiliyorlar. Sadece Adli TÄ±p Kurumu’nun verdiÄŸi raporlar onlarÄ±n tahliye edilmesine yetiyor. Gerçekten o cezaevinin aÄŸÄ±r aksak yürüyen bürokrasisinde insanlar ya saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan uzun süre sÄ±kÄ±ntÄ±lar çekiyor ya da saÄŸlÄ±k hakkÄ±na ulaÅŸamadan hayatlarÄ±nÄ± kaybediyorlar. Böyle birçok vaka oldu” diye belirtti.

‘DÜÅžMAN POLÄ°TÄ°KASI Ä°ZLENÄ°YOR’

GergerlioÄŸlu, sorunlarÄ±n çözümü için ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türkiye’de öncelikle adaletin olmasÄ± gerekir. Ä°nsanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lma amacÄ±yla cezaevine doldurulmamasÄ± lazÄ±m. Cezaevinde insanlar varsa onlara yönelik insani bir hizmetin getirilmesi lazÄ±m. DezavantajlÄ± bir grubun olduÄŸu herkes tarafÄ±ndan bilinmekte. Azami hizmeti sunmaya çalÄ±ÅŸmalÄ±. Bir insan cezaevine girmiÅŸ olabilir. ÇeÅŸitli suç isnatlarÄ±yla girmiÅŸ olabilir. Ama bu devletin güvence altÄ±na alÄ±p, cezaevine aldÄ±ÄŸÄ±n bir insana adil ve haklara riayet ederek bakma hükümlülüÄŸü vardÄ±r. Bunu yerine getirmesi gerekir. Bu bilinç olduktan sonra saÄŸlÄ±k konusundaki eksiklik giderilebilir. Maalesef bu konuda bilinç yok. Bir düÅŸman politikasÄ± izleniyor. ‘Ben onu hapsettim ve o benim düÅŸmanÄ±mdÄ±r’ politikasÄ±. Evet her devlet böyle kararlar verebilir. Ancak güvenceniz altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlara karÅŸÄ± bu denli kötü muamele kesinlikle kabul edilemez.” (Adana/MA)

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